Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Lý do khiến giá iPhone 18 Pro có thể tăng mạnh?

Kiến Văn
Kiến Văn
23/10/2025 18:15 GMT+7

Apple đang chuẩn bị cho một bước tiến lớn trong công nghệ chip với việc chuyển sang sử dụng chip 2nm cho dòng iPhone 18 ra mắt vào năm sau.

Theo báo cáo từ China Times, chip A20 thế hệ tiếp theo mà Apple trang bị cho iPhone 18 có thể trở thành chip 2nm sản xuất hàng loạt đầu tiên của TSMC được bán với giá tăng thêm ít nhất 50% so với chip A19. Nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng này là do TSMC đã đầu tư lớn vào việc phát triển quy trình bán dẫn mới và gặp phải hạn chế về năng suất trong giai đoạn sản xuất đầu tiên.

Tin xấu cho người dùng muốn mua iPhone 18 - Ảnh 1.

Giá iPhone 18 có thể tăng mạnh khi ra mắt do chi phí dành cho chip A20 tăng mạnh

ẢNH: APPLE

Mặc dù vậy, sự chuyển mình này đi kèm với chi phí sản xuất tăng cao, có thể khiến giá iPhone 18 Pro tăng mạnh. Để so sánh, chip A18 có giá khoảng 45 USD, chiếm khoảng 10% chi phí vật liệu của iPhone 16. Trong khi đó, chip A20 2nm có thể có giá lên tới 280 USD, gấp sáu lần so với chip A18. Điều này đặt Apple vào tình thế phải lựa chọn giữa việc chịu chi phí và giảm biên lợi nhuận hoặc chuyển gánh nặng chi phí lên người tiêu dùng thông qua việc tăng giá bán lẻ.

iPhone 18 Pro có thể chạm ngưỡng giá mới

Sự phát triển này cũng cho thấy quy trình 3nm hiện tại đã đạt đến giới hạn tối đa, buộc Apple phải áp dụng công nghệ tiên tiến hơn để đạt được hiệu suất tốt hơn. Nếu đang sử dụng iPhone 14 hoặc phiên bản cũ hơn và dự định nâng cấp lên iPhone 18 Pro vào năm sau, hãy chuẩn bị cho việc ngân sách của người dùng có thể cần tăng thêm vài triệu đồng.

Ngoài ra, có thông tin cho rằng Apple có thể bỏ qua mẫu iPhone 18 và phiên bản kế nhiệm iPhone Air trong sự kiện ra mắt vào tháng 9.2026, khiến người dùng sẽ phải trả thêm tiền cho mẫu Pro.

Cuối cùng, trong khi Apple đang chuẩn bị cho việc áp dụng công nghệ chip 2nm cho các mẫu iPhone cao cấp, chi phí sản xuất cao có thể khiến công nghệ này chỉ có sẵn cho các mẫu Pro trong giai đoạn đầu. Chip A20 2nm cũng có thể trở thành nền tảng cho sự xuất hiện của chip Apple M6 trong tương lai.

Tin liên quan

iPhone 18 Pro chụp ảnh đẹp hơn nhờ camera có thể 'co giãn' như mắt người

iPhone 18 Pro chụp ảnh đẹp hơn nhờ camera có thể 'co giãn' như mắt người

Tính năng mới hứa hẹn sẽ cải thiện hiệu suất chụp ảnh của bộ đôi iPhone 18 Pro trong cả điều kiện thiếu sáng và ánh sáng mạnh.

Khám phá thêm chủ đề

iPhone 18 Apple tăng giá chip A20 chip 2nm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận