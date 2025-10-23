iPhone 17 Pro trở thành smartphone selfie tốt nhất hiện nay

Sự kết hợp này giúp iPhone 17 Pro có thể ổn định khung hình và cải thiện khả năng xử lý ánh sáng trong những điều kiện khó khăn. Theo DxOMark, iPhone 17 Pro đạt 154 điểm trong hạng mục selfie, đứng đầu bảng xếp hạng chung và thuộc phân khúc Ultra-Premium. Điểm số cho ảnh và video lần lượt là 150 và 159, điều này cho thấy sự cải tiến đáng kể trong khả năng chụp ảnh chuyển động.

iPhone 17 Pro không có đối thủ trên đường đua camera selfie ẢNH: MACWORLD

Cảm biến hình vuông trên iPhone 17 Pro không chỉ giúp bố cục ổn định mà còn mở rộng góc nhìn so với nhiều đối thủ cạnh tranh. Điều này rất quan trọng vì khung hình sẽ tự động điều chỉnh khi người dùng xoay điện thoại và camera sẽ tự động lùi lại để chụp góc rộng khi có nhiều khuôn mặt xuất hiện giúp ảnh selfie trông tự nhiên và đẹp hơn.

Việc chụp ảnh nhóm trở nên nhanh chóng hơn khi điện thoại tự động mở rộng chế độ xem để bao quát nhiều khuôn mặt. Chất lượng ảnh giữ nguyên tốt và cân bằng trắng ở điều kiện ánh sáng yếu cũng rất tự nhiên.

iPhone 17 Pro mở đường cho tương lai camera selfie

Theo Digitaltrends, nếu người dùng đang tìm kiếm một chiếc điện thoại có camera trước tốt nhất cho ảnh và video, iPhone 17 Pro chính là lựa chọn hàng đầu. Sản phẩm thậm chí còn vượt qua iPhone 16 Pro Max của năm ngoái 3 điểm. DxOMark nhận xét Pixel 10 Pro có thể làm khuôn mặt thiếu sáng, trong khi iPhone 17 Pro giữ cho làn da được chiếu sáng tự nhiên và đẹp mắt.

Rõ ràng, cảm biến hình vuông mà Apple mang lại cho iPhone 17 Pro sẽ mở ra cơ hội cho những cải tiến lớn trong các phiên bản tiếp theo của camera selfie. Chúng ta có thể mong đợi những thử nghiệm táo bạo hơn dựa trên cảm biến hình ảnh mới, bao gồm cả những thay đổi trong cách camera hỗ trợ người dùng trong việc bố cục ảnh.

Sau khi thành công với camera selfie trên iPhone 17 Pro, Apple cũng được cho là đang nghiên cứu khẩu độ thay đổi cho iPhone 18 Pro, điều này có thể nâng cao khả năng kiểm soát ánh sáng và làm mờ hậu cảnh trên thiết bị.