iPhone 17e sở hữu thứ không iPhone nào có được trong năm 2026

Kiến Văn
Kiến Văn
26/11/2025 20:58 GMT+7

Khi xu hướng smartphone màn hình lớn tăng mạnh, việc tìm điện thoại nhỏ gọn đang trở nên khó khăn, vì vậy sự xuất hiện của iPhone 17e đáng chú ý.

Theo những thông tin rò rỉ mới nhất, iPhone 17e có thể sẽ là một trong những mẫu điện thoại nhỏ gọn hiếm hoi còn lại trên thị trường. Sản phẩm dự kiến sẽ được trang bị camera selfie ở vị trí trung tâm giúp người dùng chụp ảnh dễ dàng hơn khi cầm điện thoại theo chiều dọc. Điều này không chỉ mang lại sự tiện lợi mà còn thể hiện nỗ lực của Apple trong việc tạo ra một sản phẩm nhỏ gọn, phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng.

iPhone 17e sở hữu thứ không iPhone nào có được trong năm 2026 - Ảnh 1.

Kích thước nhỏ gọn tạo ra lợi thế lớn cho iPhone 17e

ẢNH: CNN

Màn hình nhỏ gọn giúp iPhone 17e có thể thắng lớn

Kích thước màn hình của iPhone 17e được cho là sẽ giữ nguyên ở mức 6,1 inch, tương tự như tiền nhiệm iPhone 16e. Trong khi đó, các mẫu iPhone khác như iPhone 17 đã tăng kích thước lên 6,3 inch và iPhone Air có màn hình 6,5 inch. Việc duy trì kích thước nhỏ gọn sẽ giúp iPhone 17e trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn một chiếc điện thoại dễ dàng sử dụng bằng một tay và thuận lợi để mang theo.

Ngoài ra, iPhone 17e dự kiến sẽ được trang bị chip A19, camera trước 18 MP hỗ trợ Center Stage, cũng như modem C1 của Apple giúp cải thiện khả năng kết nối. Mặc dù có thông tin cho biết Apple có thể loại bỏ phần tai thỏ, nhiều khả năng mẫu điện thoại này sẽ vẫn sử dụng thiết kế quen thuộc để giữ mức giá phải chăng.

Về pin, iPhone 17e nhiều khả năng sẽ có dung lượng tương tự như iPhone 16e (khoảng 4.000 mAh) với tốc độ sạc không thay đổi nhiều.

Dựa trên những thông tin trên, ngay cả khi iPhone 17e có thể không phải là một sản phẩm hào nhoáng, kích thước nhỏ gọn và những nâng cấp bên trong khiến iPhone 17e hứa hẹn trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những ai muốn trải nghiệm hệ sinh thái Apple mà không cần một thiết bị quá cồng kềnh.

iPhone 17e sẽ ngang ngửa sức mạnh bản cao cấp

iPhone 17e sẽ ngang ngửa sức mạnh bản cao cấp

Bloomberg xác nhận iPhone 17e sẽ ra mắt đầu năm sau với sức mạnh từ chip A19.

