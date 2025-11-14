Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Thêm mẫu iPhone có nguy cơ đi vào 'vết xe đổ' của iPhone Air

Kiến Văn
Kiến Văn
14/11/2025 11:03 GMT+7

iPhone Air bán chậm chưa dứt, đến lượt iPhone 16e bị dự báo gặp khó khi doanh số không như kỳ vọng, làm dấy lên lo ngại Apple sắp lặp lại thất bại quen thuộc.

Theo Wccftech, nhiều báo cáo gần đây chỉ ra sự sụt giảm doanh số của iPhone Air. Nhưng đó không phải là mẫu "iPhone 2025" duy nhất mà Apple đang gặp phải thất bại về doanh số khi mẫu iPhone 16e cũng có thể gặp phải tình trạng tương tự.

Thêm mẫu iPhone có nguy cơ đi vào 'vết xe đổ' của iPhone Air - Ảnh 1.

Doanh số iPhone 16e vẫn trong tình trạng ế ẩm dù từng được đánh giá cao

ẢNH: A. QUÂN

Cụ thể, nguồn rò rỉ từ Fixed Focus Digital trên Weibo cho biết "cả iPhone Air và iPhone 16e đều không bán chạy". Mặc dù vậy, vẫn chưa rõ liệu thông tin này đề cập đến doanh số iPhone 16e tại Trung Quốc hay trên toàn cầu.

Bất chấp doanh số kém cỏi, Fixed Focus Digital vẫn tin rằng cả hai mẫu iPhone này sẽ có phiên bản kế nhiệm, điều đó có nghĩa Apple vẫn tung ra các mẫu iPhone Air 2 và iPhone 17e trong tương lai.

iPhone Air 2 thêm camera 48 MP để cứu doanh số

Khi nói về iPhone Air 2, các báo cáo vẫn khá phức tạp với nhiều ý kiến trái chiều. Đầu tuần này, báo cáo từ The Information cho biết nhà cung cấp linh kiện chính cho iPhone Air là Foxconn đã tạm dừng hầu hết dây chuyền sản xuất của mẫu điện thoại này, chỉ giữ lại một dây chuyền hoàn chỉnh và một nửa dây chuyền khác. Đến cuối tháng này, Foxconn dự kiến sẽ ngừng toàn bộ sản xuất iPhone siêu mỏng.

Apple ra mắt iPhone Air 'đột phá' với giá 999 USD

Trong khi đó, một nhà lắp ráp khác là Luxshare cũng đã tạm dừng dây chuyền sản xuất iPhone siêu mỏng vào tháng 10. Việc tạm dừng sản xuất có thể là cách để Apple giải phóng hàng tồn kho.

Mặc dù có thông tin cho biết Apple đã trì hoãn việc ra mắt iPhone Air 2 vô thời hạn do sự đón nhận không mấy nồng nhiệt của iPhone Air, một báo cáo sau đó xác nhận rằng phiên bản thứ hai của chiếc iPhone siêu mỏng này vẫn đang trong quá trình phát triển. Đặc biệt, iPhone Air 2 sẽ được trang bị thêm một camera siêu rộng 48 MP khi Apple tin rằng tính năng này sẽ thu hút nhiều người dùng hơn.

Khám phá thêm chủ đề

iPhone Air iPhone 16E Doanh số bán hàng Apple iPhone Air 2 iPhone 17e
