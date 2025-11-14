Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Sản phẩm

Từ iPhone Air đến Galaxy S25 Edge: Khi hai ông lớn phải trả giá đắt

Kiến Văn
Kiến Văn
14/11/2025 09:43 GMT+7

Sự thất bại của iPhone Air và Galaxy S25 Edge cho thấy người tiêu dùng đã chán ngán với những thiết kế đẹp mà kém thực dụng.

2025 được xem là năm khó khăn cho những mẫu smartphone mỏng đẹp vừa ra mắt, gồm iPhone Air và Galaxy S25 Edge, khi cả Apple và Samsung đều phải đối mặt với sự hờ hững từ người dùng đối với thiết kế táo bạo của họ.

Từ iPhone Air đến Galaxy S25 Edge: Khi hai ông lớn phải trả giá đắt - Ảnh 1.

Cả iPhone Air và Galaxy S25 Edge đều cho thấy sự thất bại của các mẫu smartphone siêu mỏng thời trang trong năm 2025

ẢNH: PCMAG

Cả iPhone Air và Galaxy S25 Edge đã không đạt được doanh số như mong đợi, dẫn đến quyết định cân nhắc của Apple và Samsung trong việc hủy bỏ các phiên bản kế nhiệm.

Theo The Information, Apple đã quyết định trì hoãn vô thời hạn việc ra mắt iPhone Air 2, trong khi Samsung cũng đã hủy bỏ kế hoạch phát hành Galaxy S26 Edge. Trước đó, Galaxy S26 Edge được kỳ vọng sẽ ra mắt cùng dòng Galaxy S26 vào đầu năm sau, trong khi iPhone Air thế hệ thứ hai dự kiến sẽ được giới thiệu cùng với iPhone 18 Pro vào năm 2027.

Câu chuyện buồn của iPhone Air và Galaxy S25 Edge

Galaxy S25 Edge có độ dày chỉ 5,8 mm, trong khi iPhone Air thậm chí còn mỏng hơn với kích thước 5,6 mm. Tuy nhiên, để đạt được độ mỏng này, cả hai công ty đã phải hy sinh chất lượng camera và pin. Giá cả cũng là một yếu tố khiến người dùng quay lưng với các sản phẩm này. Galaxy S25 Edge có giá thấp hơn 200 USD so với Galaxy S25 Ultra, trong khi iPhone Air chỉ rẻ hơn 100 USD so với iPhone 17 Pro.

iPhone 17 Pro, iPhone Air: Những than phiền đầu tiên

Mặc dù một số người vẫn ủng hộ, doanh số bán hàng của cả iPhone Air và Galaxy S25 Edge vẫn không đạt yêu cầu. Điều này khiến Apple giảm sản lượng iPhone Air và sẽ ngừng sản xuất khi hết hàng tồn kho. Các báo cáo cho biết, đối tác Luxshare của Apple đã ngừng sản xuất iPhone Air từ tháng trước, trong khi Foxconn cũng làm điều tương tự trong tháng này.

Bất chấp khó khăn, Samsung vẫn đang phát triển một dự án smartphone siêu mỏng mang tên "More Slim" và đang xem xét lại chiến lược của mình. Với kế hoạch này, hy vọng rằng Samsung sẽ mang đến những thay đổi đáng kể đối với điện thoại siêu mỏng trong năm 2026.

