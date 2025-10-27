Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Sản phẩm

Apple phạm sai lầm gì với iPhone Air?

Kiến Văn
Kiến Văn
27/10/2025 08:06 GMT+7

Nhà phân tích Ming-chi Kuo gần đây cho biết Apple đã yêu cầu các nhà cung cấp giảm tới 80% sản lượng linh kiện cho iPhone Air - một sản phẩm được thiết kế cho những tín đồ thời trang.

Đây là điều không gây nhiều bất ngờ, đặc biệt khi iPhone Air có dung lượng pin thấp nhất trong dòng iPhone 17 mới ra mắt. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng Apple có thể đã tránh được những chỉ trích về viên pin kém của iPhone Air nếu họ lựa chọn sử dụng pin silicon-carbon ngay từ đầu.

Apple đã tự tay 'giết chết' iPhone Air chỉ vì một lựa chọn sai lầm - Ảnh 1.

Apple có thể đã tạo ra iPhone hoàn hảo nếu chọn công nghệ pin silicon-carbon

ẢNH: CNN

Mặc dù có cấu trúc bao gồm cực âm oxit lithium và cực dương than chì, pin lithium-ion truyền thống đã trở nên lỗi thời. Trong khi đó, pin silicon-carbon (Si-C) có khả năng chứa gấp 10 lần lượng ion lithium, giúp tăng dung lượng pin đáng kể.

Tuy nhiên, pin Si-C cũng gặp phải vấn đề phồng lên do sự giãn nở của cực dương. Giải pháp cho vấn đề này là bổ sung các cấu trúc nano carbon chống gãy vào silicon. Nhiều thương hiệu smartphone Trung Quốc như Xiaomi, HONOR và Tecno đã áp dụng công nghệ này, cho ra đời những sản phẩm mỏng nhẹ với dung lượng pin ấn tượng.

iPhone Air đang trả giá cho sự đánh đổi của Apple

Ví dụ, HONOR Magic V3 chỉ dày 9,2 mm khi gập lại và 4,35 mm khi mở ra, trong khi Tecno Pova Slim 5G chỉ dày 5,95 mm. So với iPhone Air, với độ dày 5,6 mm và dung lượng pin 3.149 mAh, Tecno Pova Slim 5G có pin Si-C dung lượng 5.160 mAh tạo ra lợi thế rõ rệt.

iPhone 17 Pro, iPhone Air: Những than phiền đầu tiên

Nếu Apple chọn kết hợp iPhone Air với pin Si-C có dung lượng khoảng 5.000 mAh, sản phẩm này có thể đạt thành công lớn, nhất là khi iPhone 17 Pro Max có dung lượng pin 5.088 mAh. Tuy nhiên, Apple có lý do để ngần ngại: dù có cấu trúc nano chống gãy, pin Si-C vẫn có thể giãn nở tới 20% khi sạc đầy, điều này ảnh hưởng đến tuổi thọ pin của thiết bị.

Cuối cùng, Apple đã phải lựa chọn giữa việc sản xuất một chiếc iPhone siêu mỏng với nhiều tính năng nhưng dung lượng pin hạn chế, hoặc một sản phẩm có chức năng hạn chế nhưng bền bỉ hơn. Doanh số sụt giảm của iPhone Air có thể là minh chứng cho quyết định sai lầm của hãng trong trường hợp này.

