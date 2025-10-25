iPhone Air trở thành 'hàng hot' trên thị trường điện thoại cũ

Để có cái nhìn về điều này, trang Wccftech đã tiến hành so sánh giá trị đổi máy giữa iPhone Air và iPhone 17 Pro Max tương ứng trên nền tảng SellCell.

iPhone Air vẫn giữ giá cao khiến nhiều người cảm thấy ngạc nhiên ẢNH: REUTERS

Nhằm đảm bảo tính chính xác trong so sánh, trang web đã áp dụng các tiêu chí sau: phiên bản cấu hình bộ nhớ trong 256 GB, máy trong tình trạng hoàn hảo và báo giá cao nhất hiện có. Kết quả cho thấy, iPhone Air hiện được bán lại với giá 671 USD, trong khi iPhone 17 Pro Max có giá bán lại là 827 USD.

Tỷ lệ mất giá iPhone Air ngang ngửa iPhone 17 Pro Max

Đáng chú ý, iPhone Air có giá khởi điểm là 999 USD, so với 1.199 USD của iPhone 17 Pro Max. Như đã đề cập, đây là mức giá dành cho phiên bản có bộ nhớ trong 256 GB. Mức giảm giá tương ứng là 32,8% cho iPhone Air và 31% cho iPhone 17 Pro Max, với chỉ khoảng chênh lệch 2% giữa giá bán lại của hai phiên bản này.

Điều này thật bất ngờ, đặc biệt khi nhiều báo cáo gần đây chỉ ra nhu cầu yếu đối với iPhone Air. Một khảo sát của KeyBanc Capital Market công bố đầu tuần này cho thấy "hầu như không có nhu cầu đối với iPhone Air" và khả năng chi trả cho một chiếc điện thoại màn hình gập còn hạn chế.

Ngoài ra, nhà phân tích nổi tiếng Ming-chi Kuo đã tiết lộ Apple đã yêu cầu các nhà cung cấp cắt giảm tới 80% sản lượng linh kiện cho iPhone Air. Tuy nhiên, sự phục hồi giá bán của iPhone Air vẫn là một điều thú vị. Có thể, chiến lược của Apple nhằm hướng đến nhóm khách hàng sành điệu và yêu thích thời trang sẽ mang lại kết quả tích cực trong tương lai.