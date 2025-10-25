Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

iPhone Air trở thành 'hàng hot' trên thị trường điện thoại cũ

Kiến Văn
Kiến Văn
25/10/2025 07:56 GMT+7

Mặc dù đang phải đối mặt với nhiều lời dự đoán về sự sụp đổ, iPhone Air vẫn giữ vững vị thế trên thị trường điện thoại đã qua sử dụng tại Mỹ.

Để có cái nhìn về điều này, trang Wccftech đã tiến hành so sánh giá trị đổi máy giữa iPhone Air và iPhone 17 Pro Max tương ứng trên nền tảng SellCell.

iPhone Air trở thành hàng hot trên thị trường điện thoại cũ - Ảnh 1.

iPhone Air vẫn giữ giá cao khiến nhiều người cảm thấy ngạc nhiên

ẢNH: REUTERS

Nhằm đảm bảo tính chính xác trong so sánh, trang web đã áp dụng các tiêu chí sau: phiên bản cấu hình bộ nhớ trong 256 GB, máy trong tình trạng hoàn hảo và báo giá cao nhất hiện có. Kết quả cho thấy, iPhone Air hiện được bán lại với giá 671 USD, trong khi iPhone 17 Pro Max có giá bán lại là 827 USD.

Tỷ lệ mất giá iPhone Air ngang ngửa iPhone 17 Pro Max

Đáng chú ý, iPhone Air có giá khởi điểm là 999 USD, so với 1.199 USD của iPhone 17 Pro Max. Như đã đề cập, đây là mức giá dành cho phiên bản có bộ nhớ trong 256 GB. Mức giảm giá tương ứng là 32,8% cho iPhone Air và 31% cho iPhone 17 Pro Max, với chỉ khoảng chênh lệch 2% giữa giá bán lại của hai phiên bản này.

Điều này thật bất ngờ, đặc biệt khi nhiều báo cáo gần đây chỉ ra nhu cầu yếu đối với iPhone Air. Một khảo sát của KeyBanc Capital Market công bố đầu tuần này cho thấy "hầu như không có nhu cầu đối với iPhone Air" và khả năng chi trả cho một chiếc điện thoại màn hình gập còn hạn chế.

Ngoài ra, nhà phân tích nổi tiếng Ming-chi Kuo đã tiết lộ Apple đã yêu cầu các nhà cung cấp cắt giảm tới 80% sản lượng linh kiện cho iPhone Air. Tuy nhiên, sự phục hồi giá bán của iPhone Air vẫn là một điều thú vị. Có thể, chiến lược của Apple nhằm hướng đến nhóm khách hàng sành điệu và yêu thích thời trang sẽ mang lại kết quả tích cực trong tương lai.

Tin liên quan

Lý do khiến iPhone Air có doanh số kém cỏi

Lý do khiến iPhone Air có doanh số kém cỏi

Ngày càng nhiều nguồn tin chỉ ra Apple đang cắt giảm đơn đặt hàng sản xuất iPhone Air do thiết bị siêu mỏng này không đạt được kỳ vọng ban đầu.

Khám phá thêm chủ đề

iPhone Air iPhone 17 Pro Max giảm giá Apple màn hình gập
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận