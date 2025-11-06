Apple vẫn tung ra iPhone Air 2 và Air 3 bất chấp thất bại

Theo WCCFTech, bất chấp hàng loạt báo cáo cho rằng iPhone Air là một thất bại về doanh số, các 'gã khổng lồ' Phố Wall vừa tung ra bằng chứng cho thấy Apple không chỉ giữ lại mà còn lên kế hoạch cho hai thế hệ kế tiếp.

JP Morgan khẳng định iPhone Air 2 và Air 3 vẫn đang được phát triển

Chỉ vài ngày trước, giới công nghệ rộ lên thông tin về sự 'mong manh' của nhu cầu đối với iPhone Air. Mặc dù tạo ra 'cú hit' tức thì tại Trung Quốc (phần lớn nhờ tính năng mới lạ 'chỉ dùng eSIM' ở thị trường này), doanh số tổng thể của nó ở các khu vực khác được cho là rất thấp.

iPhone Air vẫn sẽ có những thế hệ kế nhiệm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CNN

Nhiều nhà phân tích, trong đó có cả Ming-Chi Kuo, đã dự đoán về việc Apple sẽ sớm 'khai tử' dòng sản phẩm siêu mỏng này, cho rằng các nhà cung ứng đã bị yêu cầu cắt giảm công suất tới 80%.

Tuy nhiên, trong một diễn biến bất ngờ, các báo cáo mới nhất từ những ông lớn tài chính Phố Wall lại cho thấy một bức tranh hoàn toàn ngược lại. Theo đó, các nhà phân tích từ JP Morgan, vốn nổi tiếng với khả năng khai thác thông tin chính xác từ chuỗi cung ứng của Apple, vừa công bố một ghi chú đầu tư gây chấn động.

Trong một bảng so sánh thông số kỹ thuật các dòng iPhone dự kiến ra mắt đến năm 2027, JP Morgan đã phác thảo rõ ràng kế hoạch cho iPhone Air 2 vào năm 2026 và iPhone Air 3 vào năm 2027. Động thái này đi ngược lại hoàn toàn với làn sóng tin đồn cho rằng Apple sẽ sớm dừng cuộc chơi với kiểu dáng mới này.

Thông tin này được củng cố thêm bởi một ghi chú gần đây từ TD Cowen. Tổ chức này khẳng định, dựa trên khảo sát thực tế, rằng Apple không hề thay đổi nhịp độ sản xuất của iPhone Air.

TD Cowen vẫn giữ nguyên ước tính sản lượng rằng Apple sẽ sản xuất 3 triệu chiếc iPhone Air trong quý 3 và 7 triệu chiếc trong quý 4 năm nay. Sự việc này đã tạo ra một cuộc tranh cãi lớn giữa các nguồn tin, gồm:

Phe bi quan (KeyBanc, Nikkei, Ming-Chi Kuo): Cho rằng "gần như không có nhu cầu" với iPhone Air, Apple đang cắt giảm sản xuất và các nhà cung cấp đang rất lo ngại.

(KeyBanc, Nikkei, Ming-Chi Kuo): Cho rằng "gần như không có nhu cầu" với iPhone Air, Apple đang cắt giảm sản xuất và các nhà cung cấp đang rất lo ngại. Phe lạc quan (JP Morgan, TD Cowen): Khẳng định Apple vẫn cam kết sản lượng ổn định và các model kế nhiệm đã có trong lộ trình.

Sau sự phủ nhận chắc chắn từ TD Cowen và bằng chứng từ JP Morgan, có thể kết luận một cách an toàn rằng trừ khi có một sự sụt giảm quy mô lớn về nhu cầu, iPhone Air 2 và Air 3 gần như vẫn sẽ ra mắt theo đúng lộ trình.