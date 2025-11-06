iPhone Air cho thấy mọi thứ của Apple không đáng để 'học theo'

Mặc dù vậy, trong khi iPhone Air và Galaxy S25 Edge mang lại cảm giác cầm nắm nhẹ nhàng, sự đánh đổi về hiệu suất và tính năng khiến người dùng bắt đầu nghi ngờ về giá trị thực sự của những sản phẩm này.

iPhone Air có doanh số thấp cho thấy mọi thứ Apple làm không phải là hoàn hảo ẢNH: CNBC

Doanh số của iPhone Air không tệ nhưng cũng không nổi bật, khiến một số công ty, trong đó có một thương hiệu Trung Quốc, quyết định hủy bỏ dự án thiết kế điện thoại siêu mỏng cho năm sau. Dù chưa rõ thương hiệu nào, nhưng nhiều người dự đoán đó có thể là Xiaomi hoặc Huawei.

Lý do người dùng quay lưng iPhone Air và Galaxy S25 Edge

Theo PhoneArena, việc các mẫu smartphone theo đuổi độ mỏng mà không đảm bảo chất lượng camera, pin hay khả năng tản nhiệt là điều không hợp lý. Do hạn chế kích thước, smartphone siêu mỏng thường không đáp ứng được kỳ vọng về thông số kỹ thuật, đặc biệt khi giá bán lên tới hơn 1.000 USD.

Chẳng hạn, Galaxy S25 Edge sở hữu camera kép với cảm biến chính 200 MP, nhưng pin chỉ có dung lượng 3.900 mAh, nhỏ hơn cả Galaxy S25 tiêu chuẩn. Tương tự, iPhone Air với camera 48 MP và pin 3.149 mAh cũng không có gì nổi bật so với các mẫu iPhone 17 hay Galaxy S25 tiêu chuẩn.

Galaxy S25 Edge cũng không thu hút được người tiêu dùng ẢNH: TELEGRAPH

Điện thoại mỏng có thể rất hấp dẫn, nhưng khi sự đánh đổi về hiệu suất vẫn tồn tại khiến chúng không xứng đáng với mức giá cao. Các thương hiệu Trung Quốc như Oppo, OnePlus, vivo và Honor đang đi đúng hướng với các mẫu Pro "mini", cung cấp thông số kỹ thuật hàng đầu trong một thân máy nhỏ gọn. Những sản phẩm như Oppo Find X8 Mini hay vivo X200 Pro mini là minh chứng cho điều này.

Dù Apple và Samsung có thể tiếp tục thử nghiệm với các mẫu như iPhone Air hay Galaxy S26 Edge trong tương lai, nhưng người tiêu dùng vẫn mong muốn nhận được giá trị xứng đáng với số tiền bỏ ra. Cuối cùng, chất lượng và hiệu suất vẫn là yếu tố quyết định hơn cả kiểu dáng bên ngoài.