Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

iPhone Air cho thấy mọi thứ của Apple không đáng để 'học theo'

Kiến Văn
Kiến Văn
06/11/2025 10:02 GMT+7

2025 là năm bùng nổ của smartphone siêu mỏng, từ Galaxy S25 Edge cho đến iPhone Air với kích thước chỉ dày 5,6 mm.

Mặc dù vậy, trong khi iPhone Air và Galaxy S25 Edge mang lại cảm giác cầm nắm nhẹ nhàng, sự đánh đổi về hiệu suất và tính năng khiến người dùng bắt đầu nghi ngờ về giá trị thực sự của những sản phẩm này.

iPhone Air cho thấy mọi thứ của Apple không đáng để 'học theo' - Ảnh 1.

iPhone Air có doanh số thấp cho thấy mọi thứ Apple làm không phải là hoàn hảo

ẢNH: CNBC

Doanh số của iPhone Air không tệ nhưng cũng không nổi bật, khiến một số công ty, trong đó có một thương hiệu Trung Quốc, quyết định hủy bỏ dự án thiết kế điện thoại siêu mỏng cho năm sau. Dù chưa rõ thương hiệu nào, nhưng nhiều người dự đoán đó có thể là Xiaomi hoặc Huawei.

Lý do người dùng quay lưng iPhone Air và Galaxy S25 Edge

Theo PhoneArena, việc các mẫu smartphone theo đuổi độ mỏng mà không đảm bảo chất lượng camera, pin hay khả năng tản nhiệt là điều không hợp lý. Do hạn chế kích thước, smartphone siêu mỏng thường không đáp ứng được kỳ vọng về thông số kỹ thuật, đặc biệt khi giá bán lên tới hơn 1.000 USD.

Chẳng hạn, Galaxy S25 Edge sở hữu camera kép với cảm biến chính 200 MP, nhưng pin chỉ có dung lượng 3.900 mAh, nhỏ hơn cả Galaxy S25 tiêu chuẩn. Tương tự, iPhone Air với camera 48 MP và pin 3.149 mAh cũng không có gì nổi bật so với các mẫu iPhone 17 hay Galaxy S25 tiêu chuẩn.

iPhone Air cho thấy mọi thứ của Apple không đáng để 'học theo' - Ảnh 2.

Galaxy S25 Edge cũng không thu hút được người tiêu dùng

ẢNH: TELEGRAPH

Điện thoại mỏng có thể rất hấp dẫn, nhưng khi sự đánh đổi về hiệu suất vẫn tồn tại khiến chúng không xứng đáng với mức giá cao. Các thương hiệu Trung Quốc như Oppo, OnePlus, vivo và Honor đang đi đúng hướng với các mẫu Pro "mini", cung cấp thông số kỹ thuật hàng đầu trong một thân máy nhỏ gọn. Những sản phẩm như Oppo Find X8 Mini hay vivo X200 Pro mini là minh chứng cho điều này.

Dù Apple và Samsung có thể tiếp tục thử nghiệm với các mẫu như iPhone Air hay Galaxy S26 Edge trong tương lai, nhưng người tiêu dùng vẫn mong muốn nhận được giá trị xứng đáng với số tiền bỏ ra. Cuối cùng, chất lượng và hiệu suất vẫn là yếu tố quyết định hơn cả kiểu dáng bên ngoài.

Tin liên quan

iPhone Air trở thành 'hàng hot' trên thị trường điện thoại cũ

iPhone Air trở thành 'hàng hot' trên thị trường điện thoại cũ

Mặc dù đang phải đối mặt với nhiều lời dự đoán về sự sụp đổ, iPhone Air vẫn giữ vững vị thế trên thị trường điện thoại đã qua sử dụng tại Mỹ.

Khám phá thêm chủ đề

iPhone Air Galaxy S25 Edge smartphone siêu mỏng vivo X200 Pro mini Apple Oppo Find X8 Mini
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận