Đời sống Cộng đồng

Trung tâm TP.HCM 'thay áo' đón tết: Ngoài chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa còn những nơi nào?

Phạm Hữu
01/02/2026 06:00 GMT+7

Bên cạnh chợ Bến Thành và Hồ Con Rùa vừa được sơn mới, nhiều tòa nhà, chung cư cũ trên các trục đường trung tâm TP.HCM cũng được chỉnh trang, mang diện mạo khác lạ đón Tết Bính Ngọ 2026.

Những ngày gần đến Tết Bính Ngọ 2026, nhiều khu vực trung tâm TP.HCM đồng loạt được thi công sơn mới, chỉnh trang cảnh quan, mang đến diện mạo khác lạ. Tại các trục đường lớn như Hàm Nghi và Nguyễn Huệ, việc chỉnh trang, sơn mới các tòa nhà, chung cư cũ, vạch đường, bó vỉa hè cũng đã hoàn tất sau khi chợ Bến Thành chỉnh trang xong.

Tại đường Hàm Nghi, điểm nhấn chính là tòa nhà Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, 136 Hàm Nghi, và tòa nhà đối diện được làm mới với mái đỏ, tường màu vàng đậm hơn so với trước. Màu sắc này cũng đồng bộ với chợ Bến Thành nằm chếch về hướng bên phải. 

Ngoài chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa những nơi nào ở TP.HCM được sơn mới đón tết? - Ảnh 1.

Tòa nhà Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn nằm trong chuỗi các công trình được sơn mới để đón Tết Bính Ngọ

ẢNH: PHẠM HỮU

Ngoài chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa những nơi nào ở TP.HCM được sơn mới đón tết? - Ảnh 2.

Tòa nhà Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn nằm đầu đường Hàm Nghi, đối diện chợ Bến Thành được phối gam màu vàng đậm cho tường và đỏ dành cho phần mái

ẢNH: Y KIỆN

Ngoài chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa những nơi nào ở TP.HCM được sơn mới đón tết? - Ảnh 3.

Một số tòa nhà khác ở đường Hàm Nghi được sơn màu vàng cùng màu xanh dương làm điểm nhấn

ẢNH: PHẠM HỮU

Ngoài chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa những nơi nào ở TP.HCM được sơn mới đón tết? - Ảnh 4.

Việc chỉnh trang sơn mới các tòa nhà tại đường Hàm Nghi không đồng bộ như đường Lê Lợi. Trong hình, một chung cư nằm giữa đoạn đường Hàm nghi được sơn mới

ẢNH: PHẠM HỮU

Trục đường Nguyễn Huệ cũng tương tự, một số tòa nhà là chung cư cũ đã được chỉnh trang và sơn mới hoàn tất vào những ngày trước. Chung cư Nguyễn Huệ thay vì sơn màu vàng nhưng các nơi thì thay vào đó là màu trắng. Việc sơn mới này làm nổi bật hơn sự hiện diện của chung cư sau khi chỉnh trang.

Trước đó, ở khu vực chợ Bến Thành (phường Bến Thành), từ quảng trường phía trước đến các hạng mục xung quanh đã hoàn thiện. Lớp sơn mới giúp các mảng tường, mái, quảng trường trở nên sáng sủa, nổi bật hơn trước đây.

Cách đó không xa, dãy nhà cổ trên đường Lê Lợi (phường Sài Gòn), đoạn từ chợ Bến Thành đến khu vực khách sạn Rex, đã được chỉnh trang xong từ cuối năm 2025 vừa qua. Việc sơn mới theo hướng đồng bộ, từ gam màu hài hòa, đồng thời tạo cảm giác nhẹ nhàng, khang trang hơn cho tuyến đường vốn là "bộ mặt" của thành phố.

Tại Hồ Con Rùa (phường Xuân Hòa), việc sơn mới bao phủ gần như toàn bộ khu vực quanh hồ, từ hành lang đi bộ, lan can đến các lối lên xuống. Các gam màu vàng, trắng và xanh ngọc được sử dụng tạo cảm giác tươi mới, khác biệt so với hình ảnh cũ trước đây.

Ngoài chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa những nơi nào ở TP.HCM được sơn mới đón tết? - Ảnh 5.

Trên đường Nguyễn Huệ, các chung cư cũ hầu như đều được sơn mới hoàn toàn. Chung cư Nguyễn Huệ được sơn lại với gam màu trắng

ẢNH: PHẠM HỮU

Ngoài chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa những nơi nào ở TP.HCM được sơn mới đón tết? - Ảnh 6.

Gam màu trắng được sơn hết mặt tiền của chung cư tạo sự mát mẻ

ẢNH: PHẠM HỮU

Ngoài chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa những nơi nào ở TP.HCM được sơn mới đón tết? - Ảnh 7.

Một chung cư nằm tại góc đường Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế được sơn lại với gam màu vàng nhạt

ẢNH: PHẠM HỮU

Ngoài chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa những nơi nào ở TP.HCM được sơn mới đón tết? - Ảnh 8.

Mặt tiền chung cư được sơn màu vàng nhạt

ẢNH: PHẠM HỮU

Ngoài chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa những nơi nào ở TP.HCM được sơn mới đón tết? - Ảnh 9.

Chung cư nằm cuối đường Nguyễn Huệ, gần đường Tôn Đức Thắng vừa được sơn mới xong cách đây vài ngày

ẢNH: PHẠM HỮU

Phương án chỉnh trang này được UBND TP HCM chấp thuận và triển khai cải tạo 7 khu vực gồm: quảng trường trước chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa, ngã 6 Phù Đổng và các tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi, Hai Bà Trưng do Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền tài trợ.

Nội dung chỉnh trang gồm sơn mới mặt ngoài các công trình, kẻ lại vạch sơn giao thông, bó vỉa hè, trồng bổ sung cây xanh, vệ sinh môi trường và sắp xếp lại không gian đi bộ nhằm tạo cảnh quan sạch đẹp, thông thoáng.

Do các khu vực này gắn với lịch sử hình thành đô thị TP.HCM, phương án màu sắc và thiết kế sẽ được lựa chọn theo hướng hài hòa với cảnh quan, giữ gìn nét đặc trưng từng địa điểm.

Ngoài chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa những nơi nào ở TP.HCM được sơn mới đón tết? - Ảnh 10.

Hồi cuối năm 2025, khu vực các tòa nhà cổ ở đường Lê Lợi đã được sơn mới

ẢNH: PHẠM HỮU

Ngoài chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa những nơi nào ở TP.HCM được sơn mới đón tết? - Ảnh 12.

Khu vực chợ Bến Thành sau khi chỉnh trang hoàn tất vào ngày 27.1 vừa qua

ẢNH: Y KIỆN

