Đời sống Cộng đồng

Quảng trường chợ Bến Thành mở rào chắn, người dân check-in chụp ảnh tết

Phạm Hữu
04/02/2026 11:30 GMT+7

Sáng 4.2, sau nhiều ngày chỉnh trang sơn mới, khu vực quảng trường trước chợ Bến Thành (phường Bến Thành, TP.HCM) đã mở rào chắn cho người dân cùng du khách vào tham quan, chụp ảnh tết.

Sáng nay, khu vực quảng trường trước chợ Bến Thành đã được tháo dỡ rào chắn sau nhiều ngày thi công chỉnh trang, sơn sửa đón Tết Bính Ngọ.

Theo ghi nhận, toàn bộ khu vực quảng trường nay khoác lên diện mạo mới, mặt nền được làm sạch, các hạng mục được sơn mới, tạo cảm giác gọn gàng, thông thoáng.

Bên trong khu vực quảng trường, đơn vị thi công bố trí một số tiểu cảnh phục vụ người dân và du khách tham quan, chụp ảnh. Nổi bật trong đó là các xuồng hoa được trang trí rực rỡ, kết hợp cùng những cụm mai, đào được sắp đặt xen kẽ, tạo không gian mang đậm sắc xuân giữa trung tâm TP.HCM. Các tiểu cảnh được bố trí vừa phải, không che khuất tầm nhìn tổng thể và mặt tiền của chợ Bến Thành.

Khu vực trước chợ Bến Thành mở rào chắn, trả lại không gian chụp ảnh tết - Ảnh 1.

Sáng nay, khu vực quảng trường trước chợ Bến Thành đã mở rào chắn sau thời gian thi công chỉnh trang, sơn mới

ẢNH: PHẠM HỮU

Khu vực trước chợ Bến Thành mở rào chắn, trả lại không gian chụp ảnh tết - Ảnh 2.

Sau khi mở rào, đông đảo người dân cùng du khách đến để tham quan, chụp ảnh. Nhiều người đi đường khác ngạc nhiên trước sự thay đổi cảnh quan của khu vực

ẢNH: PHẠM HỮU

Khu vực trước chợ Bến Thành mở rào chắn, trả lại không gian chụp ảnh tết - Ảnh 3.

Khu vực trước mặt tiền chính của chợ Bến Thành trở nên khác lạ sau thời gian được chỉnh trang

ẢNH: PHẠM HỮU

Trong khi đó, các cụm được sơn mới ở quảng trường cũng mở rào, tạo tiểu cảnh bằng các chậu hoa cúc mâm xôi, cành mai, đào và thu hút người dân tìm đến. Ngay sau khi rào chắn được tháo dỡ, khu vực này nhanh chóng thu hút người dân và du khách đến tham quan, chụp hình.

Trước đó, theo phương án chỉnh trang đã được Sở Xây dựng thống nhất, khu vực quảng trường trước chợ Bến Thành được sơn mới tường ngoài chợ, giữ nguyên các đường nét, họa tiết trang trí, thay thế đèn chiếu sáng tường ngoài chợ bị hư hỏng. Bên cạnh đó, nút giao thông tại quảng trường trước chợ Bến Thành được sơn vạch kẻ đường, lối đi, trang trí quảng trường trước chợ.

Khu vực mái chợ được sơn màu đỏ tươi. Điểm nhấn chính được phủ lên trên mái là các vạch kẻ dài màu trắng. Còn các mảng tường cũng được sơn lại màu vàng nhạt truyền thống kèm các đường chỉ màu trắng.

Tại khu vực quảng trường phía trước chợ Bến Thành có 4 cụm được sơn các hoa văn theo kiểu gợn sóng với nhiều gam màu vàng, xanh nhạt, đậm khác nhau.

Khu vực trước chợ Bến Thành mở rào chắn, trả lại không gian chụp ảnh tết - Ảnh 4.

4 cụm tiểu đảo nằm ở bốn góc của ngã tư đường được sơn nhiều màu

ẢNH: PHẠM HỮU

Khu vực trước chợ Bến Thành mở rào chắn, trả lại không gian chụp ảnh tết - Ảnh 5.

Góc nhìn từ phía sau chợ Bến Thành ra khu vực quảng trường

ẢNH: PHẠM HỮU

Khu vực trước chợ Bến Thành mở rào chắn, trả lại không gian chụp ảnh tết - Ảnh 6.

Khu vực quảng trường được trang trí nhiều xuồng hoa, nằm thành vòng cung đối xứng. Hai bên là các hoạt cảnh với cành mai và đào dịp Tết Bính Ngọ

ẢNH: PHẠM HỮU

Khu vực trước chợ Bến Thành mở rào chắn, trả lại không gian chụp ảnh tết - Ảnh 7.

Một tiểu đảo nằm tại góc ngã tư

ẢNH: PHẠM HỮU

Khu vực trước chợ Bến Thành mở rào chắn, trả lại không gian chụp ảnh tết - Ảnh 8.

Cận cảnh một tiểu đảo nhỏ sau khi được chỉnh trang, sơn mới mặt đường

ẢNH: PHẠM HỮU

Khu vực trước chợ Bến Thành mở rào chắn, trả lại không gian chụp ảnh tết - Ảnh 9.

Khu vực tiểu đảo trước trụ sở Hỏa Xa, nơi nằm giáp đường Hàm Nghi - Lê Lợi

ẢNH: PHẠM HỮU

Khu vực trước chợ Bến Thành mở rào chắn, trả lại không gian chụp ảnh tết - Ảnh 10.

Cụm tiểu đảo nằm phía bên kia đường, đối diện với trụ sở Hỏa Xa. Ở đây, trên vỉa hè cũng được sơn một số họa tiết đồng bộ

ẢNH: PHẠM HỮU

Sở Xây dựng: 'Việc chỉnh trang chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa thực hiện phù hợp quy định'

