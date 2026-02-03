Tết Việt ở Singapore: Ấn tượng màn múa 'Ngựa ô thương nhớ' của đại sứ và kiều bào

Tối 1.2, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore tổ chức sự kiện Tết Cộng đồng 2026 tại khách sạn Shangri-La để chào đón Xuân Bính Ngọ. Khoảng 500 thành viên cộng đồng người Việt, khách mời và cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Singapore cùng gia đình đã tới hòa chung không khí đầm ấm trong những ngày cận tết.

Ông Trần Phước Anh, Đại sứ Việt Nam tại Singapore điểm lại những dấu mốc, thành tựu trong quan hệ Việt Nam - Singapore trong năm 2025 cũng như điểm nhấn trong ngoại giao văn hóa, gắn kết và hỗ trợ cộng đồng.

Đại sứ bày tỏ: "Tôi thực sự xúc động khi thấy bà con ngày càng đoàn kết hơn, sáng tạo hơn, chủ động hơn, luôn sẵn sàng chung tay với Đại sứ quán từ các hoạt động văn hóa, giáo dục, thiện nguyện cho tới quảng bá hình ảnh Việt Nam và kết nối với bạn bè quốc tế… Bước sang năm 2026, tôi rất mong cộng đồng ta sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hội nhập tốt, luôn là cầu nối tin cậy cho quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Singapore. Đặc biệt, bà con sẽ chung tay thực hiện các mục tiêu, chiến lược, định hướng mà lãnh đạo đất nước đã đề ra đến năm 2030".

Công đồng người Việt tại Singapore mặc áo dài đón Tết Bính Ngọ ẢNH: HOÀNG HÀ

Đại diện Ban Liên lạc cộng đồng người Việt tại Singapore, bà Tạ Thùy Liên - Trưởng ban bày tỏ niềm vui của những người con xa xứ khi mỗi dịp cuối năm lại được sum họp trong niềm vui hướng về cội nguồn.

Nhân dịp này, đại diện Đại sứ quán trao bằng khen, giấy khen cho các cá nhân và tập thể tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động của cộng đồng trong năm 2025.

Tới dự sự kiện, ông Desmond Choo - Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Singapore bày tỏ niềm vui khi lần thứ hai được trải nghiệm ngày hội tết truyền thống này của Việt Nam.

Là người Việt đang sinh sống tại Singapore, ông Đinh Hoàng Hà chia sẻ, tết năm nay mang một ý nghĩa rất đặc biệt đối với cộng đồng người Việt tại Singapore. Năm 2025, Singapore kỷ niệm 60 năm Quốc khánh, trong khi Việt Nam long trọng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Đặc biệt hơn, Việt Nam và Singapore đã chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, đây cũng là mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đầu tiên của Singapore với một quốc gia thành viên ASEAN, qua đó cho thấy vai trò và vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam.

Ông Trần Phước Anh, Đại sứ Việt Nam tại Singapore (giữa, áo xanh) biểu diễn tiết mục múa "Ngựa ô thương nhớ" ẢNH: HOÀNG HÀ

Niềm vui ấy càng được nhân lên khi Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV, chính thức bước vào một giai đoạn phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

"Điểm khiến tôi ấn tượng nhất là phần biểu diễn của gia đình Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh với tiết mục múa "Ngựa ô thương nhớ". Tiết mục chạm đến cảm xúc, gợi lên hình ảnh quê hương gần gũi, thân thương, đồng thời như một lời chúc đầu năm với thông điệp: mã đáo thành công", ông Hà chia sẻ.

Gia đình Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh tại lễ hội ẢNH: HOÀNG HÀ

Suốt 11 năm sinh sống và làm việc tại Singapore, gia đình ông Hà luôn cố gắng gìn giữ đầy đủ những nét truyền thống của tết Việt, với mong muốn các con không quên cội nguồn và những giá trị văn hóa dân tộc. Từ việc dọn dẹp nhà cửa cuối năm, chuẩn bị mâm cúng trưa 30 mời ông bà về ăn tết, mâm cúng giao thừa, mùng 1, cho đến mâm cúng tiễn ông bà vào mùng 3 tết tất cả đều được gia đình duy trì đều đặn.

Trong thời khắc giao thừa, cả gia đình quây quần bên nhau, các con chúc tết bố mẹ để nhận lì xì may mắn. Sau đó cả nhà cùng gọi video về Việt Nam chúc tết ông bà và người thân. Sáng mùng 1, gia đình ông diện những bộ trang phục tươi sáng để đi chùa cầu bình an, mong một năm mới công việc hanh thông, con cái học hành tiến bộ.

"Những nghi thức ấy không chỉ giúp chúng tôi vơi đi nỗi nhớ quê hương, mà còn là cách để gìn giữ và truyền lại những giá trị văn hóa tết Việt cho thế hệ sau, dù ở bất cứ nơi đâu" ông Hà kể.