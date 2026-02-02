Tết Việt ở đất nước bỏ Tết Nguyên đán: Kiều bào Fukuoka đón xuân sớm

Trong hai ngày 31.1 và 1.2 vừa qua, tại Công viên trung tâm Tenjin – Kihinkan (TP.Fukuoka, Nhật Bản), Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka phối hợp với Hội Người Việt Nam tại Fukuoka và Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Kyushu tổ chức chương trình Xuân Quê Hương 2026 - Tết Việt Nam, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Đây là điểm hẹn văn hóa thường niên của cộng đồng người Việt tại khu vực Kyushu, Okinawa và trung nam Nhật Bản, đồng thời thu hút sự quan tâm của chính quyền địa phương, các hội hữu nghị và bạn bè quốc tế.

Ngay từ buổi đầu tiên, khuôn viên lễ hội đã rực rỡ sắc đỏ câu đối, sắc mai đào cùng sắc tím áo dài và tiếng trống lân rộn ràng. Khoảng 30 gian hàng ẩm thực, trưng bày văn hóa, trò chơi dân gian và trải nghiệm tết cổ truyền tạo nên một "Việt Nam thu nhỏ" giữa lòng thành phố Fukuoka hiện đại.

Các bạn trẻ Việt đang sinh sống ở Nhật hào hứng đón tết sớm Ảnh: Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka

Nhiều trẻ em kiều bào xếp hàng nhận lì xì, người lớn xin chữ đầu năm, du học sinh cùng gia đình Việt định cư lâu năm quây quần bên mâm bánh chưng và nem rán. Đồng thời, những người Nhật cũng hào hứng thưởng thức món ăn truyền thống và tìm hiểu phong tục, trải nghiệm tết Việt.

Ngoài ra, các trò chơi dân gian, giao lưu kết nối thanh niên, không gian trải nghiệm văn hóa và đặc biệt là sân khấu Kyushu's Got Talent. Mỗi tiết mục dự thi là một câu chuyện về tình yêu quê hương, về khát vọng hòa nhập và niềm tự hào bản sắc Việt nơi xứ người.

Phát biểu khai mạc, bà Vũ Chi Mai, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka bày tỏ: "Xuân Quê Hương 2026 mang ý nghĩa đặc biệt, cộng đồng người Việt cùng đón tết và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc, với những định hướng lớn, khát vọng lớn cho tương lai đất nước. Xuân Quê Hương 2026 là nơi hội tụ và lan tỏa những trái tim yêu thương, bản sắc văn hóa Việt Nam, được kể lại bằng âm nhạc, ẩm thực, trang phục, và những sự chia sẻ rất đỗi chân thành".

Đông đảo bà con kiều bào tại Fukuoka có mặt chung vui tết Ảnh: Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka

Bà Mai cũng nói thêm, với bà con kiều bào, đây là dịp để gần nhau hơn, để cảm nhận rằng dù sống xa quê hương, những giá trị văn hóa Việt vẫn luôn được gìn giữ và lan tỏa. Khoảng cách địa lý được thu ngắn bằng tình người; sắc xuân Việt Nam hòa quyện cùng nhịp sống ở Nhật Bản và tình bạn quốc tế, tạo nên một bầu không khí ấm áp và gắn kết. Đồng thời khẳng định ngoại giao văn hóa và giao lưu nhân dân là nền tảng quan trọng để kết nối cộng đồng.

Chia sẻ về về tết Việt, bà Tetsuko Ueda, Phó thống đốc tỉnh Fukuoka đã chuyển lời chúc mừng năm mới của Thống đốc tỉnh Fukuoka tới Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka và cộng đồng người Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh Fukuoka đánh giá cao ý nghĩa của chương trình Xuân Quê Hương trong việc tăng cường hiểu biết văn hóa giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Nhật Bản, đồng thời ghi nhận những đóng góp nổi bật của Tổng lãnh sự Vũ Chi Mai trong nhiệm kỳ 3 năm qua, đặc biệt trong việc thúc đẩy ngoại giao kinh tế và ngoại giao nhân dân giữa tỉnh Fukuoka, khu vực Kyushu và Việt Nam.

Ảnh: Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka

Bà Tetsuko Ueda chia sẻ: "Chúng tôi rất vui khi chứng kiến cộng đồng người Việt tại Fukuoka đoàn kết, gìn giữ truyền thống văn hóa và tích cực chia sẻ những giá trị đó với bạn bè Nhật Bản. Những sự kiện như Xuân Quê Hương góp phần làm cho thành phố Fukuoka thêm đa sắc màu và ấm áp".

Ông Nguyễn Duy Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch danh dự Hội Người Việt Nam tại Fukuoka cho rằng, giá trị lớn nhất của Xuân Quê Hương là sự gắn kết cộng đồng được bồi đắp qua từng năm.

"Với bà con kiều bào, việc họp mặt này là khoảnh khắc để thấy tết Việt hiện diện trọn vẹn nơi xa Tổ quốc. Qua 7 lần tổ chức, người Việt tại Kyushu ngày càng trưởng thành hơn, chủ động hơn trong gìn giữ bản sắc và hội nhập tích cực", ông nói.