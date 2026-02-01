Đường mai - phố ông đồ ở TP.HCM rực rỡ trước giờ mở cửa chính thức

Trước giờ mở cửa chính thức đón khách vào chiều nay 1.2, khu vực Phố ông đồ Tết Bính Ngọ 2026, tại Nhà văn hóa Thanh Niên (đường Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn) đã bắt đầu nhộn nhịp.

Từ sáng sớm, các ông đồ viết thư pháp có mặt để hoàn thiện những khâu cuối cùng, từ sắp xếp bàn ghế, treo câu đối, điều chỉnh không gian trưng bày cho đến trang trí tiểu cảnh. Mực tàu, giấy đỏ hòa lẫn với sắc mai, sắc đào tạo nên không gian quen thuộc khi mùa xuân đến.

Theo ghi nhận vào trưa 1.2, nhiều gian hàng thư pháp đã được bày biện ngay ngắn, trên bàn là nghiên mực, bút lông, giấy điều xếp gọn gàng, sẵn sàng cho giờ mở cửa. Một số ông đồ tranh thủ viết thử vài chữ, trong khi những người khác treo các bức thư pháp, câu đối mang nội dung cầu an, chúc phúc ở phía ngoài.

Đường mai - phố ông đồ ở Nhà văn hóa Thanh Niên rực rỡ trước giờ mở cửa chính thức vào chiều nay 1.2 ẢNH: PHẠM HỮU

Bên ngoài khu vực vỉa hè đường Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Minh Khai, các gian hàng thư pháp được bày biện rực rỡ với sắc màu đỏ chờ đón khách ẢNH: PHẠM HỮU

Khu vực trước cổng chính Nhà văn hóa Thanh Niên biến thành con đường mai bắt mắt ẢNH: PHẠM HỮU

Bên trong dãy hành lang của Nhà văn hóa Thanh Niên rực rỡ sắc mai đón Tết Bính Ngọ ẢNH: PHẠM HỮU

Bên trong khu vực phố ông đồ, nhiều người dân và du khách và các bạn trẻ diện áo dài tìm đến chụp ảnh, dù chưa đến giờ mở cửa chính thức. Một số gia đình đưa trẻ nhỏ đến từ sớm trước giờ mở cửa tranh thủ ghi lại khoảnh khắc không gian tết bên cạnh các linh vật ngựa ở đây.

Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ 2026 tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM (số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn) sẽ được tổ chức từ ngày 1 - 21.2 (ngày 14 tháng chạp đến mùng 5 tết), với nhiều hoạt động đặc sắc.

Khu vực với hơn 50 ông đồ trẻ, những bạn trẻ yêu nghệ thuật thư pháp, sẽ bày mực tàu giấy đỏ, những vật dụng trang trí gợi nhớ tết xưa "trên phố đông người qua" dọc mặt tiền đường Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Minh Khai…

Phía trước cổng khu vực sân khấu 4A trưng bày linh vật ngựa "bay" ra từ hoa mai độc lạ ẢNH: PHẠM HỮU

Trong sân 4A chia ra nhiều khu vực, trang trí các linh vật ngựa. Trong ảnh là linh vật ngựa mô phỏng theo lối cờ vua ẢNH: PHẠM HỮU

Nhiều người trẻ mặc áo dài, tìm đến phố ông đồ chụp hình sớm, trước giờ mở cửa chính thức ẢNH: PHẠM HỮU

Ở khu vực trưng bày thư pháp thu hút rất đông bạn trẻ. Ở đây cũng được trang trí dãy mai vàng kèm các bức thư pháp ẢNH: PHẠM HỮU

Một bạn trẻ chụp hình cùng bức thư pháp ẢNH: PHẠM HỮU

Một tiểu cảnh gồm 6 linh vật ngựa tại phố ông đồ ẢNH: PHẠM HỮU

Linh vật ngựa trắng cách điệu cùng dòng chữ "Khai xuân hỷ lực" ẢNH: PHẠM HỮU

Với chủ đề "Đẹp xưa trong rạng rỡ hôm nay", Lễ hội Tết Việt năm nay sẽ thiết kế không gian "Đẹp xưa" với những cái đẹp mang hồn cốt dân tộc. Đó là sự cộng hưởng của phố ông đồ, đường hoa mai, cây nêu ngày tết, bếp xuân, luống hoa, làng nghề truyền thống, ụ rơm vàng… thể hiện cái đẹp đã tạo nên bản lĩnh, cá tính, tập quán, lề thói của người miền Nam.

Trọng tâm của triển lãm là hệ thống 6 không gian nghệ thuật tương ứng 6 đại cảnh lớn gắn với linh vật của năm nay là con ngựa. Các không gian được thiết kế như những tác phẩm nghệ thuật độc lập nhưng kết nối chặt chẽ với nhau, tạo thành một hành trình trải nghiệm xuyên suốt dành cho người tham quan.



