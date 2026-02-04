Chỉnh trang thêm 4 khu đất trống đón xuân ở trung tâm TP.HCM

Sáng 4.2, tại phiên họp kinh tế - xã hội thường kỳ của UBND TP.HCM, Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm thông tin về tiến độ chỉnh trang các khu đất trống trên địa bàn.

Hiện các đơn vị tài trợ cải tạo 9 khu đất theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường. Các khu đất này ở số 8 Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa), số 33 Nguyễn Du, số 34 - 36 và 42 Chu Mạnh Trinh, số 135 Nguyễn Huệ; số 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng, số 8 - 12 Lê Duẩn (cùng ở phường Sài Gòn), khu tứ giác Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Trung Trực - Lê Lợi (phường Bến Thành), số 87 Cống Quỳnh; số 74 Hồ Hảo Hớn - 289 Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh) và số 152 Trần Phú (phường Chợ Quán).

Khu đất trống số 8 Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa, TP.HCM) đã hoàn tất chỉnh trang thành công viên phục vụ người dân ẢNH: PHẠM HỮU

Ông Lâm cho biết, ngoài 9 khu đất trống trên, Sở Xây dựng phối hợp phường Bến Thành và phường Sài Gòn khảo sát, chỉnh trang thêm 4 khu đất khác, dự kiến hoàn thành trước ngày 10.2.

"Trước đây, các khu đất này bỏ trống, nay được mở ra thành các không gian công cộng phục vụ người dân tham quan, sinh hoạt. Dịp tết năm nay, TP.HCM có thêm khoảng 25 ha công viên, không gian công cộng, trong đó có 2 công viên đưa vào phục vụ trước tết là công viên số 1 Lý Thái Tổ và công viên nước Vũng Tàu", ông Lâm cho hay.

Cùng với đó, nhiều tuyến đường, nút giao, vòng xoay cũng được chỉnh trang, cơ bản hoàn thành trong tuần này, góp phần tạo diện mạo mới cho khu vực trung tâm thành phố.

Nhiều dự án thi công xuyên tết

Về đầu tư công, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết thời gian qua đã phối hợp các chủ đầu tư khởi công nhiều công trình trọng điểm như khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc, cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2, tuyến metro Tham Lương - Bến Thành. Bên cạnh đó, một số dự án đang được khẩn trương hoàn thành, đưa vào khai thác phục vụ người dân như nút giao An Phú.

Song song với các dự án trên, TP.HCM chỉ đạo các sở, ngành chuẩn bị để sau tết khởi công một số công trình quan trọng như cảng Cái Mép Hạ, tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm, khu đô thị đại học quốc tế, trung tâm chính trị - hành chính.

Khu đất số 8 - 12 Lê Duẩn (phường Sài Gòn, TP.HCM) đang khẩn trương thi công ẢNH: NHẬT THỊNH

Hiện nay, nhiều công trường trọng điểm được thi công khẩn trương, trong đó có các dự án triển khai xuyên tết như Vành đai 3, rạch Xuyên Tâm. Trước kỳ nghỉ tết kéo dài, Sở Xây dựng đang đề xuất các chủ đầu tư đăng ký thêm công trình thi công xuyên tết nhằm tạo đà cho năm mới.

"Riêng các dự án trọng điểm, cấp bách phải triển khai liên tục, không ngừng nghỉ", ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, nhấn mạnh; đồng thời đề nghị các chủ đầu tư vừa tổ chức thi công xuyên tết, vừa làm tốt công tác chăm lo cho công nhân, kỹ sư.