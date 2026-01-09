Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM làm công viên trên 'đất vàng' bỏ trống

Sỹ Đông
Sỹ Đông
09/01/2026 14:23 GMT+7

9 khu 'đất vàng' đang bỏ trống tại các phường khu vực trung tâm TP.HCM sẽ được cải tạo làm vườn hoa, công viên phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM vừa báo cáo UBND TP.HCM kết quả rà soát các khu "đất vàng" đang bỏ trống trên địa bàn phường Sài Gòn, phường Tân Định, phường Bến Thành, phường Cầu Ông Lãnh, phường Bàn Cờ, phường Xuân Hòa, phường Nhiêu Lộc để làm công viên, vườn hoa tạm phục vụ Tết Bính Ngọ năm 2026.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất 9 khu đất, cụ thể như sau:

  1. Khu đất tại số 8 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa (dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng)
  2. Khu đất tại số 33 Nguyễn Du, 34 - 36 và 42 Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn
  3. Khu đất tại số 135 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn (dự án Thương xá Tax)
  4. Khu đất tại số 87 Cống Quỳnh, phường Cầu Ông Lãnh
  5. Khu đất tại số 74 Hồ Hảo Hớn - 289 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh
  6. Khu đất tại số 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn
  7. Khu đất tại số 8 - 12 Lê Duẩn, phường Sài Gòn
  8. Khu tứ giác Lê Thánh Tôn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Trung Trực, Lê Lợi (dự án tòa nhà SJC)
  9. Khu đất tại số 152 Trần Phú, phường Chợ Quán (giáp phường Cầu Ông Lãnh).
TP.HCM làm công viên trên 'đất vàng' bỏ trống- Ảnh 1.

Khu đất số 8 - 12 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP.HCM với mong muốn tạo mỹ quan cho thành phố, tạo thêm không gian sinh hoạt công cộng phục vụ người dân và tránh lãng phí nguồn lực "đất vàng" của thành phố.

Theo tìm hiểu, TP.HCM sẽ làm công viên, vườn hoa tạm theo hướng xã hội hóa để phục vụ nhu cầu trước mắt của người dân trong dịp Tết Nguyên đán đang đến gần. Đến khi hoàn thiện hồ sơ pháp lý, các dự án trên các khu đất vàng xây dựng theo đúng quy hoạch.

