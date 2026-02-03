Đất vàng trung tâm TP.HCM hết cảnh bỏ hoang, thêm điểm check-in tết đẳng cấp

Hai khu đất vàng tại TP.HCM đang gấp rút cải tạo thành công viên phục vụ tết 2026. Điều này vừa làm đẹp đô thị vừa tạo thêm không gian vui chơi cho người dân.
Sau nhiều năm bỏ trống, gây lãng phí và ảnh hưởng mỹ quan đô thị, hai khu đất vàng tại tứ giác Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Trung Trực - Lê Lợi và 8 - 12 Lê Duẩn đang được gấp rút cải tạo thành công viên phục vụ người dân dịp Tết Bính Ngọ 2026.
Cụ thể, khu đất số 8 Võ Văn Tần (dự án nhà thi đấu Phan Đình Phùng); khu đất 33 Nguyễn Du, 34 - 36 và 42 Chu Mạnh Trinh; khu đất 135 Nguyễn Huệ (dự án Thương xá Tax); khu đất 87 Cống Quỳnh; khu đất 74 Hồ Hảo Hớn - 289 Trần Hưng Đạo; khu đất 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng; khu đất 8 - 12 Lê Duẩn; khu tứ giác Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Trung Trực - Lê Lợi (dự án tòa nhà SJC); và khu đất 152 Trần Phú (giáp phường Cầu Ông Lãnh)
Động thái này vừa góp phần chỉnh trang đô thị, tăng thêm không gian sinh hoạt cộng đồng, vừa hạn chế tình trạng lãng phí quỹ đất vàng của thành phố.
