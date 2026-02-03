Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đất vàng trung tâm TP.HCM hết cảnh bỏ hoang, thêm điểm check-in tết đẳng cấp

Nhật Thịnh
Nhật Thịnh
03/02/2026 04:39 GMT+7

Hai khu đất vàng tại TP.HCM đang gấp rút cải tạo thành công viên phục vụ tết 2026. Điều này vừa làm đẹp đô thị vừa tạo thêm không gian vui chơi cho người dân.

Sau nhiều năm bỏ trống, gây lãng phí và ảnh hưởng mỹ quan đô thị, hai khu đất vàng tại tứ giác Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Trung Trực - Lê Lợi và 8 - 12 Lê Duẩn đang được gấp rút cải tạo thành công viên phục vụ người dân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

TP.HCM đang đẩy nhanh việc cải tạo 9 khu đất vàng tại trung tâm, dự kiến làm công viên, vườn hoa tạm thời phục vụ người dân vui chơi, du xuân dịp Tết Bính Ngọ 2026

Cụ thể, khu đất số 8 Võ Văn Tần (dự án nhà thi đấu Phan Đình Phùng); khu đất 33 Nguyễn Du, 34 - 36 và 42 Chu Mạnh Trinh; khu đất 135 Nguyễn Huệ (dự án Thương xá Tax); khu đất 87 Cống Quỳnh; khu đất 74 Hồ Hảo Hớn - 289 Trần Hưng Đạo; khu đất 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng; khu đất 8 - 12 Lê Duẩn; khu tứ giác Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Trung Trực - Lê Lợi (dự án tòa nhà SJC); và khu đất 152 Trần Phú (giáp phường Cầu Ông Lãnh)

Động thái này vừa góp phần chỉnh trang đô thị, tăng thêm không gian sinh hoạt cộng đồng, vừa hạn chế tình trạng lãng phí quỹ đất vàng của thành phố.

Đất vàng trung tâm TP.HCM hết cảnh bỏ hoang, thêm điểm check-in tết đẳng cấp- Ảnh 1.

Những ngày đầu tháng 2.2026, TP.HCM đang tăng tốc chỉnh trang các khu “đất vàng” bỏ trống ở trung tâm, trong đó có khu tứ giác Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Trung Trực - Lê Lợi, để hình thành công viên, vườn hoa tạm thời trước Tết Bính Ngọ 2026

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đất vàng trung tâm TP.HCM hết cảnh bỏ hoang, thêm điểm check-in tết đẳng cấp- Ảnh 2.

Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên tại khu đất tứ giác Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Trung Trực - Lê Lợi (khu vực tòa nhà SJC, phường Bến Thành) cho thấy công tác tháo dỡ các hạng mục cũ đã cơ bản hoàn thành

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đất vàng trung tâm TP.HCM hết cảnh bỏ hoang, thêm điểm check-in tết đẳng cấp- Ảnh 3.

Những ngày giáp tết, dưới thời tiết nắng nóng, hàng chục công nhân vẫn tất bật lát đá, trồng cây xanh và chỉnh trang cảnh quan tại khu vực công viên

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đất vàng trung tâm TP.HCM hết cảnh bỏ hoang, thêm điểm check-in tết đẳng cấp- Ảnh 4.

Không khí công trường nhộn nhịp khi hàng chục công nhân chạy đua tiến độ trước thềm năm mới

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đất vàng trung tâm TP.HCM hết cảnh bỏ hoang, thêm điểm check-in tết đẳng cấp- Ảnh 5.

TP.HCM đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành việc cải tạo, chỉnh trang các công trình, không gian công cộng đủ điều kiện trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 để kịp thời phục vụ người dân vui xuân, đón tết

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đất vàng trung tâm TP.HCM hết cảnh bỏ hoang, thêm điểm check-in tết đẳng cấp- Ảnh 6.

Khu đất nằm ở vị trí đặc biệt đắc địa, ngay trung tâm TP.HCM, chỉ cách chợ Bến Thành, phố đi bộ Nguyễn Huệ và nhiều điểm tham quan nổi tiếng của TP.HCM vài phút di chuyển

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đất vàng trung tâm TP.HCM hết cảnh bỏ hoang, thêm điểm check-in tết đẳng cấp- Ảnh 7.

Việc cải tạo nơi đây thành công viên, vườn hoa tạm thời được kỳ vọng sẽ tạo thêm không gian xanh, điểm dừng chân cho người dân và du khách trong dịp tết 2026

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đất vàng trung tâm TP.HCM hết cảnh bỏ hoang, thêm điểm check-in tết đẳng cấp- Ảnh 8.

Khu tứ giác Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Trung Trực - Lê Lợi (dự án tòa nhà SJC)

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đất vàng trung tâm TP.HCM hết cảnh bỏ hoang, thêm điểm check-in tết đẳng cấp- Ảnh 9.

Cách đó không xa, khu đất số 8 - 12 Lê Duẩn (phường Sài Gòn) cũng đang được khẩn trương thi công với nhiều hạng mục chỉnh trang. Khu vực này được kỳ vọng sớm khoác lên diện mạo mới, trở thành không gian công cộng phục vụ người dân, sau thời gian dài bỏ trống

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đất vàng trung tâm TP.HCM hết cảnh bỏ hoang, thêm điểm check-in tết đẳng cấp- Ảnh 10.

“Ngày nào tôi cũng đi ngang qua đây, trước kia khu đất bỏ trống, quây tôn nhìn rất phí. Nay thấy thành phố cải tạo làm công viên cho người dân vui chơi, tôi rất mừng vì tết này người dân sẽ có thêm chỗ dạo chơi”, chị Mai Thanh Nhã (ngụ phường Sài Gòn) chia sẻ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đất vàng trung tâm TP.HCM hết cảnh bỏ hoang, thêm điểm check-in tết đẳng cấp- Ảnh 11.

Khu đất số 8 - 12 Lê Duẩn nằm ở vị trí đắc địa ngay trung tâm TP.HCM, gần nhà thờ Đức Bà, Dinh Độc Lập, Thảo Cầm Viên… đang được khẩn trương chỉnh trang, hứa hẹn trở thành không gian công cộng phục vụ người dân dịp tết 2026

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đất vàng trung tâm TP.HCM hết cảnh bỏ hoang, thêm điểm check-in tết đẳng cấp- Ảnh 12.

Ghi nhận ngày 2.2, khu đất số 8 - 12 Lê Duẩn đã cơ bản hoàn thành việc tháo dỡ các hạng mục cũ, hiện công nhân đang tiếp tục triển khai công tác chỉnh trang, cải tạo cảnh quan

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đất vàng trung tâm TP.HCM hết cảnh bỏ hoang, thêm điểm check-in tết đẳng cấp- Ảnh 13.

Việc đưa các khu đất vàng vào khai thác tạm thời không chỉ góp phần làm đẹp diện mạo trung tâm TP.HCM, tạo thêm những khoảng xanh cho cộng đồng, mà còn là bước chuyển đáng chú ý nhằm hạn chế lãng phí quỹ đất đắc địa, hướng đến một đô thị văn minh, đáng sống hơn

ẢNH: NHẬT THỊNH

