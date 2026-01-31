TP.HCM bắn pháo hoa đón Tết Bính Ngọ 2026 ở 17 điểm

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản chỉ đạo về thực hiện tổ chức bắn pháo hoa nổ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Theo đó, năm nay, TP.HCM sẽ bắn pháo hoa ở 17 điểm trong đó có 4 điểm tầm cao và 13 điểm tầm thấp.

Cụ thể, 4 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm: khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu vực trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương), quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu) và quảng trường công viên Bà Rịa (phường Bà Rịa).

TP.HCM sẽ bắn pháo hoa tại 17 điểm chào đón năm mới Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ẢNH: NHẬT THỊNH

Danh sách 13 điểm bắn pháo hoa tầm thấp như sau:

- Công viên văn hóa Đầm Sen, phường Bình Thới

- Sân bóng Trung tâm văn hóa - thể thao và truyền thanh xã Dầu Tiếng

- Sân bóng Trung tâm văn hóa - thể thao và học tập cộng đồng xã Minh Thạnh

- Chợ Bình Điền, phường Bình Đông

- Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, xã An Nhơn Tây

- Quảng trường trung tâm hành chính phường Tân Mỹ

- Tòa tháp Saigon Marina IFC, phường Sài Gòn (2 điểm)

- Dự án khu dân cư Vườn Cau, phường Lái Thiêu

- Khu đô thị, thương mại, dịch vụ quảng trường xanh phường Đông Hòa

- Khu di tích Cầu tàu 914, đặc khu Côn Đảo

- Khu biệt thự Kim Long (cầu Rạch Đỉa), xã Nhà Bè

- Đền thờ anh hùng, liệt sĩ Rừng Sác, xã Cần Giờ.

Đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm bắn pháo hoa

Thời gian bắn pháo hoa chào đón năm mới Bính Ngọ 2026 ở TP.HCM diễn ra trong 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 17.2 (nhằm mùng 1 tháng Giêng).

UBND TP.HCM giao Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, các địa phương, đơn vị có liên quan để thống nhất bảo đảm kinh phí phục vụ bắn pháo hoa.

Công an TP.HCM phối hợp Bộ Tư lệnh TP.HCM bảo đảm an ninh, an toàn tại các địa điểm bắn pháo hoa và các khu vực nhân dân tập trung xem pháo hoa; bố trí ca nô, lực lượng túc trực tại các điểm bắn để sẵn sàng xử lý tình huống.

Sở Xây dựng tổ chức phân luồng giao thông tại các khu vực nhân dân tập trung xem pháo hoa nổ; giải tỏa việc neo đậu và tạm dừng mọi hoạt động của các phương tiện giao thông đường thủy tại khu vực xung quanh điểm bắn từ 23 giờ 30 phút ngày 16.2 đến 1 giờ ngày 17.2.