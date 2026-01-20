Đồng Nai: 10 điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2026 ở đâu?

Theo kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Bính Ngọ 2026 do UBND tỉnh Đồng Nai mới ban hành, vào đêm giao thừa Đồng Nai sẽ bắn pháo hoa tổng cộng 10 điểm trên toàn tỉnh, kinh phí từ nguồn vận động xã hội hóa.

Cầu Hóa An là địa điểm quen thuộc, được Đồng Nai chọn làm nơi bắn pháo hoa đêm giao thừa ẢNH: LÊ LÂM

Trong đó, điểm bắn pháo hoa chính là tại cầu Hóa An, thuộc phường Trấn Biên (phường trung tâm của tỉnh). Địa điểm này do UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức, sẽ bắn pháo hoa tầm cao với thời lượng 15 phút.

9 điểm bắn pháo hoa còn lại do UBND các phường, xã tổ chức: gồm sân vận động phường Long Khánh; khu nhà ở xã hội thuộc khu dân cư quy hoạch Cầu Xéo (xã Long Thành); khuôn viên Trung tâm Dịch vụ tổng hợp (xã Tân Phú); sân bóng đá xã Đại Phước; khu vực hồ Suối Cam (phường Bình Phước); khu đất thương mại thuộc khu phố Phú Long (phường An Lộc); Trung tâm Hành chính xã Bù Đăng; khu dân cư đô thị và thương mại dịch vụ Suối Đôi (phường Chơn Thành); quảng trường Adamas, khu đô thị Diamond City Lộc Ninh (xã Lộc Ninh).

Theo kế hoạch, đơn vị tổ chức bắn do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan.



