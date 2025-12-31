Chào tết dương lịch năm 2026, Đồng Nai bắn pháo hoa 15 phút ở cầu Hóa An

Theo kế hoạch, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 ngày 1.1.2026, Đồng Nai sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại cầu Hóa An, thuộc phường Tân Triều để chào đón tết dương lịch năm 2026.

Vị trí bắn pháo hoa và sân khấu nơi diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt ẢNH: BTC

Trước đó, từ 19 giờ ngày 31.12, chương trình nghệ thuật đặc biệt chào đón năm mới cũng được tổ chức trên đường ven sông Đồng Nai, cách cầu Hóa An khoảng 300 m.

Theo UBND phường Trấn Biên, công tác phân luồng giao thông được bắt đầu từ 18 giờ ngày 31.12. Cụ thể, cấm ô tô lưu thông vào tuyến đường ven sông Đồng Nai. Từ 19 giờ bắt đầu không cho phương tiện dừng, đỗ. Từ 21 giờ, cấm các phương tiện di chuyển vào đường Nguyễn Văn Trị (đoạn từ đầu đường Nguyễn Ái Quốc đến ngã ba Nguyễn Văn Trị).

Đối với đường Huỳnh Văn Nghệ (song song với đường ven sông), từ 18 giờ 30 phút cấm ô tô lưu thông trên đoạn từ vòng xoay Cách Mạng Tháng Tám đến giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm. Từ 23 giờ, cấm tất cả các xe di chuyển lên cầu Hóa An, các tuyến đường dẫn lên cầu Hóa An để chuẩn bị cho tiết mục bắn pháo hoa.

Phường Trấn Biên cũng bố trí 5 điểm giữ xe, gồm: Trường THCS Hùng Vương, Trường tiểu học Quang Vinh, bãi xe Nhà máy in cũ (đường Nguyễn Văn Trị - Hoàng Minh Châu), sân banh Biên Hòa (đường Huỳnh Văn Lũy) và khu vực ven sông Đồng Nai cách sân khấu chính khoảng 800 m hướng về phường Tân Triều.

Vị trí nơi diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt nằm trên đường ven sông Đồng Nai, gần cầu Hóa An ẢNH: LÊ LÂM

Cũng trong đêm 31.12, tại công viên Dương Tử Giang, thuộc phường Tam Hiệp (Đồng Nai) diễn ra chương trình Countdown "đón chào năm mới 2026". Theo UBND phường Tam Hiệp, chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng và các nhóm nhạc trẻ đang được yêu thích với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại phối hợp cùng các màn vũ đạo sôi động.

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh tình trạng kẹt xe, phường Tam Hiệp cấm tất cả phương tiện lưu thông đường Dương Tử Giang (đoạn từ Nguyễn Ái Quốc đến Phan Trung) từ 16 giờ 30 ngày 31.12 - 0 giờ 15 ngày 1.1.2026.

UBND phường Tam Hiệp cũng bố trí 3 bãi giữ xe gần công viên Dương Tử Giang, gồm: Khu vực Nhà lao Tân Hiệp, Trường tiểu học Nguyễn An Ninh và bãi đất trống Công ty May Đồng Tiến cũ.