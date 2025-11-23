Đồng Nai: Lập biên bản người đưa tin thất thiệt 'lũ lụt làm ngập cầu Hóa An'

Ngày 23.11, Công an phường Biên Hòa (Đồng Nai) đã làm việc với Q.V.T (29 tuổi, ở Cà Mau, tạm trú phường Biên Hòa). Người đăng thông tin thất thiệt lũ lụt làm ngập cầu Hóa An.

Cầu Hóa An bắt qua sông Đồng Nai đoạn qua TP.Biên Hòa (Đồng Nai cũ) ẢNH: LÊ LÂM

Theo Công an phường Biên Hòa, trước đó, ngày 22.11, Q.V.T đã sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook "Quách Tương" để đăng tải thông tin sai sự thật về việc lũ lụt làm ngập cầu Hóa An (P.Biên Hòa).

Sau khi phát hiện vụ việc, Công an phường Biên Hòa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Đồng Nai) nhanh chóng xác minh, làm rõ và mời chủ tài khoản lên làm việc.

Tại cơ quan công an, Q.V.T đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện xóa bỏ các bài viết trên trang Facebook cá nhân, cam kết không tái phạm.

Công an phường Biên Hòa đã lập biên bản vi phạm hành chính chính đối với Q.V.T về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật về tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhằm mục đích câu like; nội dung thông tin đăng tải đã gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Lực lượng công an làm việc với Q.V.T ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Trước đó, vào 21.11, trước tình trạng nước ở thượng nguồn sông Đồng Nai đổ về nhiều và triều cường đang lên, Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai cảnh báo những vùng trũng, thấp ở hạ lưu sông Đồng Nai (thuộc các xã Trị An, Tân An, Trảng Dài, Tân Triều, Biên Hòa, Trấn Biên, Tam Hiệp, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, An Phước, Nhơn Trạch, Đại Phước, Phước An thuộc tỉnh Đồng Nai) và các địa bàn lân cận có nguy cơ bị ngập lụt do lũ (triều cường).

Thực tế, trong ngày 21 và 22.11, mực nước sông Đồng Nai ở hạ du có dâng cao nhưng chỉ mấp mé bờ, không thể gây ngập cầu Hóa An hay những cây cầu khác.