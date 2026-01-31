TP.HCM cho phép văn phòng công chứng khai thác dữ liệu địa chính

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản về việc kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu công chứng và cơ sở dữ liệu địa chính, nhằm phục vụ hoạt động đăng ký đất đai và công chứng theo lộ trình chuyển đổi số. Theo đó, TP.HCM thống nhất chủ trương mở rộng kết nối hai hệ thống dữ liệu nêu trên đến tất cả tổ chức hành nghề công chứng (gọi tắt là văn phòng công chứng) đang hoạt động trên địa bàn.

UBND TP.HCM giao Sở Tư pháp hướng dẫn các văn phòng công chứng thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu công chứng và dữ liệu địa chính.

Các văn phòng công chứng triển khai hiệu quả cơ sở dữ liệu công chứng cũng sẽ được lựa chọn để phối hợp cơ quan đăng ký đất đai trong việc chia sẻ văn bản công chứng điện tử, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển đổi từ bản giấy sang bản điện tử, phục vụ công tác nghiệp vụ đăng ký đất đai và công chứng theo lộ trình phù hợp.

UBND TP.HCM chấp thuận mở rộng kết nối cơ sở dữ liệu địa chính đến toàn bộ văn phòng công chứng trên địa bàn ẢNH: NHẬT THỊNH

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính, bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu công chứng thông qua công cụ kết nối của Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM. Các sở ngành sẽ nghiên cứu quy định về thu phí cung cấp thông tin địa chính cho các tổ chức hành nghề công chứng.

UBND TP.HCM cũng giao Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa hai hệ thống được thông suốt, ổn định.

Cơ sở dữ liệu địa chính là tập hợp các thông tin số hóa liên quan đến đất đai và tài sản gắn liền với đất, bao gồm dữ liệu về thửa đất, quyền sử dụng đất, quy hoạch, hạ tầng và tài nguyên, phục vụ công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công.