Thời sự

Pháp lý 9 khu 'đất vàng' sắp chỉnh trang ở TP.HCM đang thế nào?

Sỹ Đông
Sỹ Đông
16/01/2026 04:40 GMT+7

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết 9 khu 'đất vàng' bỏ trống tại khu vực trung tâm có pháp lý và chủ thể quản lý khác nhau, cần rà soát kỹ trước khi chỉnh trang.

Ngày 15.1, Sở Xây dựng gửi báo cáo UBND TP.HCM về công tác triển khai thực hiện chỉnh trang các khu "đất vàng" bỏ trống thành vườn hoa, công viên sau 1 tuần thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo TP.HCM.

Theo báo cáo, hiện trạng pháp lý và đơn vị quản lý 9 khu đất này không đồng nhất. 

Cụ thể, 4 khu đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM quản lý. Trong nhóm này, 3 khu đất ở phường Sài Gòn đã được cho thuê gồm: khu đất số 8 - 12 Lê Duẩn (đơn vị thuê đang triển khai thi công trong phạm vi thuê), khu đất số 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng (thuê làm nhà hàng) và khu đất tại 33 Nguyễn Du và số 34 - 36, 42 Chu Mạnh Trinh (đã ký hợp đồng nhưng hiện để trống).

Riêng khu đất số 152 Trần Phú (phường Chợ Quán), hiện chưa có hợp đồng cho thuê, mặt bằng đang để trống.

Pháp lý 9 khu 'đất vàng' sắp chỉnh trang ở TP.HCM đang thế nào?- Ảnh 1.

Khu đất tứ giác Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Trung Trực - Lê Lợi (phường Bến Thành, TP.HCM) bỏ trống nhiều năm

ẢNH: SỸ ĐÔNG

4 khu đất còn lại do các nhà đầu tư quản lý để thực hiện dự án, gồm: khu đất số 135 Nguyễn Huệ - 39 Lê Lợi (phường Sài Gòn); khu đất tứ giác Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Trung Trực - Lê Lợi (phường Bến Thành); khu đất 87 Cống Quỳnh; khu đất 74 Hồ Hảo Hớn - 289 Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh). Hiện các khu đất này đều đã được quây rào xung quanh, bên trong bỏ trống.

Riêng khu đất tại số 8 Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa), Sở Xây dựng cho biết hiện chưa có thông tin pháp lý về khu đất. Tuy nhiên, Công ty CP phát triển bất động sản Phát Đạt đã có phương án chỉnh trang và hiện đang triển khai thi công tại khu đất. Doanh nghiệp chưa có báo cáo làm rõ về kinh phí chỉnh trang và duy trì.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP.HCM giao các sở, ngành và đơn vị liên quan rà soát điều kiện pháp lý, lập phương án chỉnh trang cụ thể đối với từng khu "đất vàng", đồng thời yêu cầu cam kết tiến độ, hoàn thành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 để phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vui xuân của người dân.

Xem thêm bình luận