Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phường Gò Vấp mở rộng đường D3, hộ nhận bồi thường cao nhất hơn 21 tỉ đồng

Sỹ Đông
Sỹ Đông
15/01/2026 11:29 GMT+7

Dự án mở rộng đường D3 (hẻm 312 Quang Trung) thuộc phường Gò Vấp có tổng kinh phí bồi thường 561 tỉ đồng, hộ cao nhất nhận hơn 21 tỉ đồng.

Sáng 15.1, UBND phường Gò Vấp, TP.HCM tổ chức buổi lễ trao quyết định phê duyệt phương án chi tiết và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án mở rộng đường D3 (đoạn từ đường Phan Văn Trị đến đường Quang Trung, hiện nay là hẻm 312 Quang Trung).

Bà Nguyễn Thị Đoan Trang, Chủ tịch UBND phường Gò Vấp cho biết dự án góp phần giải quyết cấp bách tình trạng ùn tắc giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và chỉnh trang đô thị.

Phường Gò Vấp mở rộng đường D3, hộ nhận bồi thường cao nhất hơn 21 tỉ đồng- Ảnh 1.

Dự án mở rộng đường D3 (hẻm 312 Quang Trung, phường Gò Vấp, TP.HCM) dự kiến hoàn thành cuối năm 2027, đầu năm 2028

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Về quy mô, dự án có tổng diện tích đất dự kiến thu hồi hơn 10.720 m², với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 561 tỉ đồng. Để thực hiện dự án, 100 trường hợp phải nhường đất, gồm 98 hộ dân và 2 đơn vị quân đội. Trong số các hộ dân, 13 trường hợp phải giải tỏa toàn bộ, còn lại chủ yếu là giải tỏa một phần.

Theo hội đồng bồi thường, dự án chỉ bồi thường 4.840 m² đất của người dân, phần còn lại thuộc đất giao thông, đất do đơn vị quân đội quản lý nên không bồi thường. Đáng chú ý, một hộ dân có nhà mặt tiền đường Quang Trung nhận mức bồi thường cao nhất hơn 21 tỉ đồng.

Phường Gò Vấp mở rộng đường D3, hộ nhận bồi thường cao nhất hơn 21 tỉ đồng- Ảnh 2.

Lãnh đạo phường Gò Vấp trao quyết định bồi thường, tặng hoa cảm ơn các hộ dân nhường đất để sớm mở rộng đường

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Địa phương bố trí tái định cư cho 21 hộ gia đình, cá nhân bị giải tỏa toàn bộ hoặc giải tỏa một phần nhưng diện tích còn lại dưới 15 m2, gồm các căn hộ tại chung cư Khang Gia (phường An Hội Tây) và nền đất tại khu dân cư phường Tân Thới Hiệp.

Bà Trang cho biết phường Gò Vấp phấn đấu đến quý 3/2026 sẽ bàn giao mặt bằng đợt 1 cho chủ đầu tư để thi công, dự kiến cuối năm 2027, đầu năm 2028 sẽ hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng.

Trong buổi lễ, phường trao quyết định và chi bồi thường cho 16 hộ dân đầu tiên. Sau khi ký biên bản, ngân hàng chuyển tiền qua tài khoản cho các hộ dân. 

Phường Gò Vấp mở rộng đường D3, hộ nhận bồi thường cao nhất hơn 21 tỉ đồng- Ảnh 3.

Sau khi ký biên bản, các hộ dân nhận tin nhắn chuyển tiền bồi thường vào tài khoản ngân hàng

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Chủ tịch UBND phường Gò Vấp đề nghị các đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, không để lấn chiếm.

"Các đơn vị quan tâm hơn nữa đến sinh kế của các hộ dân sau khi nhận bồi thường, đặc biệt là các trường hợp giải tỏa toàn bộ; đồng thời, hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong việc tái định cư, chuyển đổi nghề nghiệp và ổn định cuộc sống lâu dài", bà Trang đề nghị.

Trước đó, HĐND TP.HCM thông qua việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án mở rộng đường D3, tổng vốn đầu tư gần 657 tỉ đồng. Tuyến hẻm 312 Quang Trung dài 360 m, hiện chiều rộng 6 - 7 m, sắp tới sẽ mở rộng lên 30 m.

Tin liên quan

TP.HCM: Ông Nguyễn Trí Dũng làm Bí thư phường Gò Vấp

TP.HCM: Ông Nguyễn Trí Dũng làm Bí thư phường Gò Vấp

Ông Nguyễn Trí Dũng, 52 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND quận Gò Vấp được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Gò Vấp, địa bàn có hơn 110.000 dân.

Tên phường xã mới sáp nhập ở TP.HCM: Phường Gò Vấp 'ngẩng đầu có máy bay'

TP.HCM sáp nhập phường: Gò Vấp dự kiến còn 6 phường

Khám phá thêm chủ đề

phường gò vấp mở rộng đường D3 mở rộng hẻm 312 Quang Trung Bồi thường giải phóng mặt bằng TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận