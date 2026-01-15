Phường Gò Vấp mở rộng đường D3, hộ nhận bồi thường cao nhất hơn 21 tỉ đồng

Sáng 15.1, UBND phường Gò Vấp, TP.HCM tổ chức buổi lễ trao quyết định phê duyệt phương án chi tiết và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án mở rộng đường D3 (đoạn từ đường Phan Văn Trị đến đường Quang Trung, hiện nay là hẻm 312 Quang Trung).

Bà Nguyễn Thị Đoan Trang, Chủ tịch UBND phường Gò Vấp cho biết dự án góp phần giải quyết cấp bách tình trạng ùn tắc giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và chỉnh trang đô thị.

Dự án mở rộng đường D3 (hẻm 312 Quang Trung, phường Gò Vấp, TP.HCM) dự kiến hoàn thành cuối năm 2027, đầu năm 2028 ẢNH: SỸ ĐÔNG

Về quy mô, dự án có tổng diện tích đất dự kiến thu hồi hơn 10.720 m², với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 561 tỉ đồng. Để thực hiện dự án, 100 trường hợp phải nhường đất, gồm 98 hộ dân và 2 đơn vị quân đội. Trong số các hộ dân, 13 trường hợp phải giải tỏa toàn bộ, còn lại chủ yếu là giải tỏa một phần.

Theo hội đồng bồi thường, dự án chỉ bồi thường 4.840 m² đất của người dân, phần còn lại thuộc đất giao thông, đất do đơn vị quân đội quản lý nên không bồi thường. Đáng chú ý, một hộ dân có nhà mặt tiền đường Quang Trung nhận mức bồi thường cao nhất hơn 21 tỉ đồng.

Lãnh đạo phường Gò Vấp trao quyết định bồi thường, tặng hoa cảm ơn các hộ dân nhường đất để sớm mở rộng đường ẢNH: SỸ ĐÔNG

Địa phương bố trí tái định cư cho 21 hộ gia đình, cá nhân bị giải tỏa toàn bộ hoặc giải tỏa một phần nhưng diện tích còn lại dưới 15 m2, gồm các căn hộ tại chung cư Khang Gia (phường An Hội Tây) và nền đất tại khu dân cư phường Tân Thới Hiệp.

Bà Trang cho biết phường Gò Vấp phấn đấu đến quý 3/2026 sẽ bàn giao mặt bằng đợt 1 cho chủ đầu tư để thi công, dự kiến cuối năm 2027, đầu năm 2028 sẽ hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng.

Trong buổi lễ, phường trao quyết định và chi bồi thường cho 16 hộ dân đầu tiên. Sau khi ký biên bản, ngân hàng chuyển tiền qua tài khoản cho các hộ dân.

Sau khi ký biên bản, các hộ dân nhận tin nhắn chuyển tiền bồi thường vào tài khoản ngân hàng ẢNH: SỸ ĐÔNG

Chủ tịch UBND phường Gò Vấp đề nghị các đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, không để lấn chiếm.

"Các đơn vị quan tâm hơn nữa đến sinh kế của các hộ dân sau khi nhận bồi thường, đặc biệt là các trường hợp giải tỏa toàn bộ; đồng thời, hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong việc tái định cư, chuyển đổi nghề nghiệp và ổn định cuộc sống lâu dài", bà Trang đề nghị.

Trước đó, HĐND TP.HCM thông qua việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án mở rộng đường D3, tổng vốn đầu tư gần 657 tỉ đồng. Tuyến hẻm 312 Quang Trung dài 360 m, hiện chiều rộng 6 - 7 m, sắp tới sẽ mở rộng lên 30 m.