Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

'Lộ diện' nhà tài trợ chỉnh trang 9 khu 'đất vàng' trung tâm TP.HCM

Sỹ Đông
Sỹ Đông
13/01/2026 19:08 GMT+7

Sở Xây dựng cho biết đã làm việc với doanh nghiệp tài trợ kinh phí cải tạo 9 khu 'đất vàng' ở trung tâm TP.HCM thành vườn hoa, công viên tạm.

Ngày 13.1, Sở Xây dựng TP.HCM có báo cáo tiến độ triển khai công tác chỉnh trang 9 khu "đất vàng" ở khu vực trung tâm. Sau khi có chỉ đạo của UBND TP.HCM, Sở Xây dựng đã cùng các đơn vị và doanh nghiệp tài trợ khảo sát hiện trường các khu đất để lên kế hoạch chỉnh trang.

Cụ thể, 3 khu đất 8 - 12 Lê Duẩn; 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng; 33 Nguyễn Du, 34 - 36, 42 Chu Mạnh Trinh (phường Sài Gòn) sẽ do Công ty cổ phần Tập đoàn Masterise, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Great Wealth tài trợ, đề xuất phương án cải tạo thành công viên tạm, mảng xanh và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM sẽ tạo điều kiện cho nhà tài trợ khảo sát thiết kế và chủ trì làm việc giao mặt bằng để nhà tài trợ triển khai trong thời gian sớm nhất (trước ngày 15.1) nhằm kịp tiến độ hoàn thành chỉnh trang trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Lộ diện nhà tài trợ chỉnh trang 9 khu đất vàng trung tâm TP . HCM - Ảnh 1.

Khu đất Thương xá Tax (135 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn) bỏ trống gần chục năm qua

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đối với 4 khu đất tại: 135 Nguyễn Huệ - số 39 Lê Lợi (phường Sài Gòn); 87 Cống Quỳnh; 74 Hồ Hảo Hớn - 289 Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh) và khu tứ giác Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Trung Trực - Lê Lợi (phường Bến Thành), các chủ đầu tư dự án phối hợp Công ty TNHH thương mại dịch vụ Great Wealth để tổ chức chỉnh trang đô thị.

4 khu đất này ưu tiên phát triển mảng xanh, vườn hoa và không gian công cộng tạm thời trong thời gian chờ triển khai dự án.

Riêng khu đất 8 Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa), Công ty CP phát triển bất động sản Phát Đạt được giao đề xuất phương án chỉnh trang. Còn khu đất 152 Trần Phú (phường Chợ Quán) tiếp tục được Tập đoàn Masterise tài trợ kinh phí cải tạo, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM thực hiện.

Sở Xây dựng yêu cầu các phương án chỉnh trang phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, an toàn, mỹ quan đô thị; có bản vẽ tổng mặt bằng, tiến độ hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026 và phương án quản lý, duy tu trong thời gian sử dụng tạm. UBND các phường nơi có đất trống chịu trách nhiệm phối hợp quản lý, bảo vệ và khai thác hiệu quả các không gian này.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM và Chủ tịch UBND TP.HCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đề xuất chỉnh trang 9 khu "đất vàng" đang bỏ trống từ nguồn kinh phí xã hội hóa, phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tin liên quan

TP.HCM tổng rà soát đất bỏ trống để làm vườn hoa đón tết

TP.HCM tổng rà soát đất bỏ trống để làm vườn hoa đón tết

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu rà soát toàn bộ đất bỏ trống, kể cả dự án chậm triển khai, để sử dụng tạm thời làm mảng xanh, công viên, không gian cộng đồng.

TP.HCM làm công viên trên 'đất vàng' bỏ trống

Vì sao cần chiến lược khi tận dụng 'đất vàng' bỏ trống ở TP.HCM?

Khám phá thêm chủ đề

Đất vàng chỉnh trang đô thị TP.HCM Tết Nguyên đán Bính Ngọ tập đoàn Masterise công viên 9 khu đất vàng TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận