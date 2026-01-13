'Lộ diện' nhà tài trợ chỉnh trang 9 khu 'đất vàng' trung tâm TP.HCM

Ngày 13.1, Sở Xây dựng TP.HCM có báo cáo tiến độ triển khai công tác chỉnh trang 9 khu "đất vàng" ở khu vực trung tâm. Sau khi có chỉ đạo của UBND TP.HCM, Sở Xây dựng đã cùng các đơn vị và doanh nghiệp tài trợ khảo sát hiện trường các khu đất để lên kế hoạch chỉnh trang.

Cụ thể, 3 khu đất 8 - 12 Lê Duẩn; 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng; 33 Nguyễn Du, 34 - 36, 42 Chu Mạnh Trinh (phường Sài Gòn) sẽ do Công ty cổ phần Tập đoàn Masterise, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Great Wealth tài trợ, đề xuất phương án cải tạo thành công viên tạm, mảng xanh và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM sẽ tạo điều kiện cho nhà tài trợ khảo sát thiết kế và chủ trì làm việc giao mặt bằng để nhà tài trợ triển khai trong thời gian sớm nhất (trước ngày 15.1) nhằm kịp tiến độ hoàn thành chỉnh trang trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Khu đất Thương xá Tax (135 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn) bỏ trống gần chục năm qua ẢNH: NHẬT THỊNH

Đối với 4 khu đất tại: 135 Nguyễn Huệ - số 39 Lê Lợi (phường Sài Gòn); 87 Cống Quỳnh; 74 Hồ Hảo Hớn - 289 Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh) và khu tứ giác Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Trung Trực - Lê Lợi (phường Bến Thành), các chủ đầu tư dự án phối hợp Công ty TNHH thương mại dịch vụ Great Wealth để tổ chức chỉnh trang đô thị.

4 khu đất này ưu tiên phát triển mảng xanh, vườn hoa và không gian công cộng tạm thời trong thời gian chờ triển khai dự án.

Riêng khu đất 8 Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa), Công ty CP phát triển bất động sản Phát Đạt được giao đề xuất phương án chỉnh trang. Còn khu đất 152 Trần Phú (phường Chợ Quán) tiếp tục được Tập đoàn Masterise tài trợ kinh phí cải tạo, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM thực hiện.

Sở Xây dựng yêu cầu các phương án chỉnh trang phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, an toàn, mỹ quan đô thị; có bản vẽ tổng mặt bằng, tiến độ hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026 và phương án quản lý, duy tu trong thời gian sử dụng tạm. UBND các phường nơi có đất trống chịu trách nhiệm phối hợp quản lý, bảo vệ và khai thác hiệu quả các không gian này.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM và Chủ tịch UBND TP.HCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đề xuất chỉnh trang 9 khu "đất vàng" đang bỏ trống từ nguồn kinh phí xã hội hóa, phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.