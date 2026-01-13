Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM tổng rà soát đất bỏ trống để làm vườn hoa đón tết

Sỹ Đông
Sỹ Đông
13/01/2026 18:24 GMT+7

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu rà soát toàn bộ đất bỏ trống, kể cả dự án chậm triển khai, để sử dụng tạm thời làm mảng xanh, công viên, không gian cộng đồng.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu khẩn trương rà soát, đề xuất phương án sử dụng tạm thời các khu đất bỏ trống đủ điều kiện để chỉnh trang đô thị, tăng mảng xanh và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp các sở, ngành và UBND các phường, xã, đặc khu tổ chức rà soát, thống kê, đánh giá toàn bộ các khu đất đang để trống trên địa bàn.

Phạm vi rà soát bao gồm đất do Nhà nước trực tiếp quản lý nhưng chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hiệu quả; đất thuộc các dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương, giao đất, cho thuê đất nhưng chậm triển khai, tạm ngưng thực hiện hoặc để trống trong thời gian dài.

TP.HCM tổng rà soát đất bỏ trống để tạo mảng xanh đón tết - Ảnh 1.

Khu đất tại 8 Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa, TP.HCM) bỏ trống nhiều năm sẽ được sử dụng tạm thời làm mảng xanh, vườn hoa

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Dựa trên kết quả rà soát, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất UBND TP.HCM danh mục cụ thể các khu đất đủ điều kiện, kèm phương án sử dụng tạm thời. 

Các phương án ưu tiên phục vụ chỉnh trang đô thị, phát triển mảng xanh, hình thành công viên tạm, vườn hoa và không gian sinh hoạt cộng đồng, đáp ứng nhu cầu vui chơi, sinh hoạt của người dân, nhất là trong các dịp lễ, tết và sự kiện chính trị - văn hóa.

Phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Song song đó, Sở Xây dựng được giao chủ trì làm việc, vận động doanh nghiệp, chủ đầu tư tham gia đóng góp nguồn lực để cải tạo, chỉnh trang các khu đất đủ điều kiện. Các phương án tổ chức thực hiện phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, an toàn và mỹ quan đô thị.

TP.HCM đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành việc cải tạo, chỉnh trang các công trình, không gian công cộng đủ điều kiện trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 để kịp thời phục vụ người dân vui xuân, đón tết.

Trong khi đó, UBND các phường, xã, đặc khu nơi có đất bỏ trống chịu trách nhiệm phối hợp kiểm tra hiện trạng, xác định rõ tình trạng pháp lý, chủ đầu tư và thời gian đất bị bỏ trống; đồng thời tham gia quản lý, bảo vệ, duy tu các khu đất và công trình trong suốt thời gian sử dụng tạm thời theo phân công.

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu việc sử dụng tạm thời các khu đất phải bảo đảm đúng thẩm quyền, công khai, minh bạch, có thời hạn cụ thể và thống nhất với chủ đầu tư. Khi dự án chính thức được triển khai, mặt bằng phải được hoàn trả kịp thời, không để phát sinh khiếu nại, tranh chấp.

Khám phá thêm chủ đề

đất bỏ trống TP.HCM chỉnh trang đô thị công viên TP.HCM rà soát đất bỏ trống Tết Nguyên đán Bính Ngọ tết 2026
