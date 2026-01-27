Chào đón công viên trên 'đất vàng'

Như Thanh Niên đưa tin, vào ngày 25.1, công viên tại khu đất nhà thi đấu Phan Đình Phùng đã được bàn giao cho UBND P.Xuân Hòa (TP.HCM) tiếp nhận, quản lý và đưa vào phục vụ người dân TP. Đây là một trong 9 khu "đất vàng" đang bỏ trống tại các phường khu vực trung tâm được cải tạo tạm thời làm vườn hoa, công viên phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

TP.HCM chính thức đưa công viên tại khu đất nhà thi đấu Phan Đình Phùng vào phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ ẢNH: P.Đ

Trên thực tế, khu đất nhà thi đấu Phan Đình Phùng từng là một khoảng trống bị bao quanh bởi hàng rào tôn, cây cỏ mọc um tùm, khiến nhiều người dân khi đi ngang qua không khỏi tiếc nuối. Hình ảnh ấy đã tồn tại khá dài, như một "vết lặng" ngay giữa lòng TP, là vấn đề được nhiều cử tri đặt ra đối với các đại biểu HĐND, lãnh đạo UBND TP.HCM.

Khi Sở NN-MT TP.HCM đề xuất cải tạo 9 khu "đất vàng" đang bỏ trống thành vườn hoa, công viên, sở này nhấn mạnh về mục đích cụ thể hóa chỉ đạo của Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP.HCM với mong muốn tạo mỹ quan cho TP, tạo thêm không gian sinh hoạt công cộng phục vụ người dân và tránh lãng phí nguồn lực "đất vàng".

Ông Nguyễn Hùng Hậu, Chủ tịch UBND P.Xuân Hòa, phát biểu trong lễ bàn giao: "Công trình chỉnh trang khu đất nhà thi đấu Phan Đình Phùng không chỉ phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí trong dịp tết, mà còn mở ra hướng đi mới trong việc sử dụng quỹ đất đô thị một cách linh hoạt, hiệu quả".

Trước mắt, TP.HCM chuyển đổi "đất vàng" thành công viên, vườn hoa tạm theo hướng xã hội hóa để phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán. Đến khi hoàn thiện hồ sơ pháp lý, các dự án trên các khu "đất vàng" sẽ được triển khai theo đúng quy hoạch.

Mở không gian đô thị

Gửi nhận xét "việc này lẽ ra cần thực hiện sớm hơn", bạn đọc (BĐ) Huong Chu cho rằng: "Tháo các mảng tường tôn bao quanh các khu đất vàng đang bỏ trống cũng là một cách trực quan để mở rộng không gian đô thị".

Cùng suy nghĩ này, BĐ Lê Hường đánh giá: "Về mặt diện tích thì không có gì thay đổi, nhưng về mặt cảm xúc, nhìn thấy các vườn hoa, công viên mọc lên, dù chỉ tạm thời, trên các khu đất vàng đang bỏ trống cũng khiến tâm trạng người dân như giãn ra sau một ngày lao động mệt nhọc".

Đánh giá cao việc chuyển đổi trước mắt các khu đất vàng đang bỏ trống để phục vụ cộng đồng, BĐ Trong Hung Huynh nêu ý kiến: "Rất hoan nghênh và cảm ơn chỉ đạo kịp thời của chính quyền TP cũng như sự đồng hành của các doanh nghiệp. TP cần nhiều mảng xanh như vậy để tạo thêm không gian vui chơi xanh mát góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân".

Nhiều BĐ bày tỏ mong muốn TP sẽ tiếp tục linh hoạt trong việc sử dụng quỹ đất đô thị để có thêm nhiều vườn hoa, công viên, không chỉ tại vùng lõi, mà phủ xanh toàn TP. BĐ Thuy Le nhận xét: "Đó sẽ là một bài toán quy hoạch rất lớn, rất đồng bộ, nhất là trong bối cảnh hiện nay. Người dân sẽ "trông vào" quyết sách quy hoạch của lãnh đạo TP".

Quy đổi khoảng xanh được không ?

Vừa tỏ ý hài lòng khi khu vực trung tâm thêm nhiều mảng xanh, vừa có đôi chút tiếc nuối vì các công viên, vườn hoa này công trình "chuyển đổi tạm thời", BĐ Quy Nguyễn đặt câu hỏi: "Tại sao lại là công viên, vườn hoa tạm thời mà không phải là lâu dài". Phản hồi ý kiến này, BĐ NghiaHT phân tích: "Nhiều khả năng các khu đất này đã quy hoạch đất ở/thương mại. Vấn đề thủ tục pháp lý khiến các khu đất bị "treo". TP chủ trương mở rào để làm mảng xanh là một cách xử lý linh hoạt quỹ đất đô thị. Chỉ là hy vọng sau khi làm mảng xanh tạm, chính quyền sẽ thấy được sự hữu ích của những mảng xanh nhỏ bé này mà giữ lại luôn".

BĐ Trường Lưu đánh giá: "Hiện tại đã là điều rất đáng mừng rồi. Ít nhất, diện tích đất đô thị không bị lãng phí. Cũng phải thừa nhận giá trị thương mại, giá trị kinh tế của các khu đất vàng tại lõi trung tâm đô thị có thể mang lại nguồn đầu tư rất lớn cho mục tiêu chung phát triển kinh tế, xã hội của TP". BĐ Minh Nghĩa nêu thêm ý kiến: "Có thể quy đổi khoảng xanh đô thị được không? Ví dụ, doanh nghiệp nào sau này sử dụng đất vàng sẽ có thêm hạng mục quy đổi khoảng xanh tương đương để bù lại".

"Vẫn hy vọng sau này TP điều chỉnh quy hoạch, chuyển đổi công năng khu đất thành công viên để phục vụ khách phương xa và người dân TP", BĐ Hai Son Pham gửi gắm.