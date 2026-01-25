Cận cảnh khu ‘đất vàng’ thành công viên ở TP.HCM, mở cửa đón người dân chiều nay

Theo đó, công trình cải tạo cảnh quan "đất vàng" nhà thi đấu Phan Đình Phùng (phường Xuân Hòa) được triển khai ngay sau khi TP.HCM có chủ trương chỉnh trang một số khu đất chưa triển khai dự án thành công viên, vườn hoa tạm thời. Trong số các khu đất này, nhà thi đấu Phan Đình Phùng là địa điểm đầu tiên được triển khai và cũng là công trình được đẩy nhanh tiến độ.

Theo kế hoạch, công trình bao gồm nhiều hạng mục được thực hiện đồng thời, từ tổng vệ sinh và chỉnh trang toàn bộ khuôn viên bên trong khu đất, cải tạo, làm sạch và tổ chức lại hệ thống vỉa hè bao quanh các tuyến đường Võ Văn Tần, Nguyễn Đình Chiểu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Pasteur.

Khu "đất vàng" nhà thi đấu Phan Đình Phùng đã hoàn tất việc cải tạo, chỉnh trang sắp đưa vào hoạt động vào chiều nay (25.1) ẢNH: PHẠM HỮU

Toàn cảnh công viên mới cho người dân đến vui chơi, đón Tết Bính Ngọ, nằm tại phường Xuân Hòa, TP.HCM ẢNH: PHẠM HỮU

Sau hơn 2 tuần thi công, khu "đất vàng" vốn bị bỏ trống nhiều năm tại trung tâm TP.HCM hoàn toàn lột xác ẢNH: PHẠM HỮU

Tại khu "đất vàng" này, chủ đầu tư bố trí lại các phân khu không gian để người dân dễ dàng tiếp cận, sử dụng, tạo thành không gian mở, thân thiện dành cho người dân dạo bộ, nghỉ ngơi, gặp gỡ và sinh hoạt cộng đồng. Sự xuất hiện của một khoảng xanh tạm thời nhưng được tổ chức bài bản có ý nghĩa đặc biệt, nhất là trong thời điểm Tết Bính Ngọ sắp đến.

Theo ghi nhận vào sáng nay, các công nhân đang tất bật dọn dẹp, chỉnh sửa lại những khâu cuối cùng trước khi bàn giao, mở cửa cho người dân vào vui chơi, tham quan.

Ông Phạm Trọng Hòa, cố vấn xây dựng cho Hội đồng quản trị Công ty Phát Đạt cho biết tại công viên mới này có 15 hạng mục chính, bao gồm nhiều chủ đề. Trong đó có khu vực quảng trường, khu tập thể thao và khu sinh thái.

Cổng chính của công viên sẽ nằm trên đường Pasteur với quảng trường "Hạnh Phúc" và "Việt Nam hùng cường" được kéo dài đến nửa công viên. Nơi đây được trang trí rất nhiều hoa, cổng chào, cây cảnh cũng như đàn ngựa xanh đại diện cho linh vật của năm Bính Ngọ 2026.

Cổng chính của công viên nằm tại đường Pastuer. Nơi đây được trang trí bông tết bắt mắt với chủ đề "Kỷ nguyên vươn mình". Tuy nhiên, người dân có thể tiếp cận và đi vào từ 2 mặt tiền còn lại là Võ Văn Tần và Nguyễn Đình Chiểu ẢNH: PHẠM HỮU

Phía bên trong là quảng trường với bãi cỏ xanh cùng đàn ngựa đại diện cho linh vật Tết Bính Ngọ 2026 ẢNH: PHẠM HỮU

Tại đây còn bài trí nhiều hạng mục trang trí đón tết ẢNH: PHẠM HỮU

Bên cạnh đó là khu vực sinh thái nằm giữa công viên gồm nơi nghỉ ngơi dưới các "khu rừng" cây xanh có từ trước. Cũng theo ông Hòa, hệ thống mảng xanh ở công viên được phủ dày đặc. Đơn vị đã giữ lại khoảng 60% các cây xanh cao, lớn tuổi đã có từ trước đây. Chưa kể còn có mảng cỏ xanh, người dân đến có thể thoải mái ngồi hoặc tham gia picnic tại đây.

Cuối cùng là hạng mục sáng tạo, gồm sân vẽ graffiti với các chủ đề về thành phố như: tuyến metro số 1, chợ Bến Thành và các công trình mang dấu ấn của TP.HCM.

Khu vực "rừng" trong công viên. Tại đây chủ đầu tư gần như giữ lại mảng cây xanh có từ trước để làm không gian xanh thư giãn ẢNH: PHẠM HỮU

Bên cạnh đó còn có các loại cây mới được đưa đến như dừa, lộc vừng và các cây kiểng khác ẢNH: PHẠM HỮU

Khu vực sáng tạo dành cho giới trẻ. Tại đây có vẽ graffiti với các chủ đề nổi bật của TP.HCM như: Nhà thờ Đức Bà, tuyến metro số 1, Bưu điện Thành phố... ẢNH: PHẠM HỮU

Các công nhân đang chỉnh trang lần cuối trước giờ mở cửa chính thức ẢNH: PHẠM HỮU

Khu vực vỉa hè 4 mặt tiền của khu đất trở nên khang trang, sáng sủa hơn sau khi được cải tạo ẢNH: PHẠM HỮU

Tại góc đường Võ Văn Tần, Nguyễn Đình Chiểu khá đẹp mắt với tiểu cảnh trang trí tết ẢNH: PHẠM HỮU