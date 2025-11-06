Bên trong khu 'đất vàng' ở TP.HCM nơi sẽ dựng đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19

Khu đất có 7 biệt thự này rộng hơn 37.000 m2, nằm tại phường Vườn Lài, tiếp giáp ba mặt đường Lý Thái Tổ, Hùng Vương và Trần Bình Trọng, đối diện ngã 6 Cộng Hòa. Trước kia, khu đất này là nhà khách Chính phủ thuộc sự quản lý của Bộ Ngoại giao.
UBND TP.HCM và Bộ Ngoại giao nhận thấy nhà đất số 1 đường Lý Thái Tổ nằm ở vị trí đắc địa nhưng bỏ trống nhiều năm. Do đó, Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao thống nhất giao nhà, đất này cho UBND TP.HCM quản lý, sử dụng.
Theo chủ trương của UBND TP.HCM, nơi đây sẽ được xây dựng thành công viên cây xanh, không gian sân chơi phục vụ cộng đồng, đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19, hoàn thành đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2026.
Cũng theo quy hoạch, khu vực này còn nằm gần tuyến metro số 1 kéo dài từ Bến Thành đến depot An Hạ và tuyến metro số 3 trong tương lai (dự kiến có 3 ga ngầm tiếp giáp khu đất).
Trước kia, UBND phường Vườn Lài từng đề xuất xây trụ sở tại khu đất này. Tuy nhiên, thành phố bố trí vị trí khác tại số 376 Điện Biên Phủ để phù hợp quy hoạch mới. Cùng với việc điều chỉnh quy hoạch khu đất, đường Trần Bình Trọng (đoạn từ Lý Thái Tổ đến Hùng Vương) sẽ mở rộng từ 5 m lên 17 m, tổng mức đầu tư dự kiến 1.073 tỉ đồng.
Bình luận (0)