Đời sống Cộng đồng

Bên trong khu 'đất vàng' ở TP.HCM nơi sẽ dựng đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19

Phạm Hữu
Phạm Hữu
06/11/2025 06:00 GMT+7

7 biệt thự được xây dựng theo kiến trúc Pháp nằm trong khu 'đất vàng' số 1 đường Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TP.HCM) bị bỏ hoang nhiều năm hiện đang được dọn dẹp, chỉnh trang để xây dựng công viên và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19.

Khu đất có 7 biệt thự này rộng hơn 37.000 m2, nằm tại phường Vườn Lài, tiếp giáp ba mặt đường Lý Thái Tổ, Hùng Vương và Trần Bình Trọng, đối diện ngã 6 Cộng Hòa. Trước kia, khu đất này là nhà khách Chính phủ thuộc sự quản lý của Bộ Ngoại giao.

UBND TP.HCM và Bộ Ngoại giao nhận thấy nhà đất số 1 đường Lý Thái Tổ nằm ở vị trí đắc địa nhưng bỏ trống nhiều năm. Do đó, Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao thống nhất giao nhà, đất này cho UBND TP.HCM quản lý, sử dụng.

Theo chủ trương của UBND TP.HCM, nơi đây sẽ được xây dựng thành công viên cây xanh, không gian sân chơi phục vụ cộng đồng, đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19, hoàn thành đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2026.

Khám phá khu đất vàng với 7 biệt thự kiến trúc Pháp ở TP . HCM - Ảnh 1.

Khu nhà đất số 1, đường Lý Thái Tổ nằm tại vị trí chiến lược, tiếp giáp ba tuyến đường lớn Lý Thái Tổ – Hùng Vương – Trần Bình Trọng

ẢNH: PHẠM HỮU

Khám phá khu đất vàng với 7 biệt thự kiến trúc Pháp ở TP . HCM - Ảnh 2.

Trước kia, khu đất này của gia đình Chú Hỏa, người được mệnh danh là "vua nhà đất" Sài Gòn xưa

ẢNH: PHẠM HỮU

Khám phá khu đất vàng với 7 biệt thự kiến trúc Pháp ở TP . HCM - Ảnh 3.

Khu đất rộng hơn 37.000 mét vuông, bên trong có 7 căn biệt thự được xây dựng theo kiến trúc Pháp, nằm cách nhau hàng chục mét

ẢNH: PHẠM HỮU

Khám phá khu đất vàng với 7 biệt thự kiến trúc Pháp ở TP . HCM - Ảnh 4.

Các căn biệt thự này được xây kiên cố, bê tông cốt thép, lối kiến trúc của thế kỷ 19

ẢNH: PHẠM HỮU

Khám phá khu đất vàng với 7 biệt thự kiến trúc Pháp ở TP . HCM - Ảnh 5.

Về sau, khu đất và 7 căn biệt thự này là nhà khách Chính phủ do Bộ Ngoại giao quản lý

ẢNH: PHẠM HỮU

Cũng theo quy hoạch, khu vực này còn nằm gần tuyến metro số 1 kéo dài từ Bến Thành đến depot An Hạ và tuyến metro số 3 trong tương lai (dự kiến có 3 ga ngầm tiếp giáp khu đất).

Trước kia, UBND phường Vườn Lài từng đề xuất xây trụ sở tại khu đất này. Tuy nhiên, thành phố bố trí vị trí khác tại số 376 Điện Biên Phủ để phù hợp quy hoạch mới. Cùng với việc điều chỉnh quy hoạch khu đất, đường Trần Bình Trọng (đoạn từ Lý Thái Tổ đến Hùng Vương) sẽ mở rộng từ 5 m lên 17 m, tổng mức đầu tư dự kiến 1.073 tỉ đồng.

Khám phá khu đất vàng với 7 biệt thự kiến trúc Pháp ở TP . HCM - Ảnh 6.

Khu đất và 7 căn biệt thự cũ không được sử dụng, bỏ trống trong nhiều năm

ẢNH: PHẠM HỮU

Khám phá khu đất vàng với 7 biệt thự kiến trúc Pháp ở TP . HCM - Ảnh 7.

Bên trong 1 trong 7 căn biệt thự

ẢNH: PHẠM HỮU

Khám phá khu đất vàng với 7 biệt thự kiến trúc Pháp ở TP . HCM - Ảnh 8.

Cầu thang, nhà vệ sinh và các phòng chức năng của 1 căn biệt thự

ẢNH: PHẠM HỮU

Khám phá khu đất vàng với 7 biệt thự kiến trúc Pháp ở TP . HCM - Ảnh 9.

Khuôn viên bên ngoài các căn biệt thự là những con đường nhựa bao quanh

ẢNH: PHẠM HỮU

Khám phá khu đất vàng với 7 biệt thự kiến trúc Pháp ở TP . HCM - Ảnh 10.

Ở giữa khu đất là vòng xoay. Giữa vòng xoay là đài phun nước 3 tầng

ẢNH: PHẠM HỮU

Khám phá khu đất vàng với 7 biệt thự kiến trúc Pháp ở TP . HCM - Ảnh 11.

Khu vực cổng và hàng rào của khu đất, nơi tiếp giáp với đường Lý Thái Tổ

ẢNH: PHẠM HỮU

Khám phá khu đất vàng với 7 biệt thự kiến trúc Pháp ở TP . HCM - Ảnh 12.

Hiện tại khu đất đang được dọn dẹp, chỉnh trang để chuẩn bị cho dự án công viên và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19

ẢNH: PHẠM HỮU


