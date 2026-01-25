TP.HCM chính thức đưa một công viên vào phục vụ người dân

Việc hoàn thành và bàn giao công viên sớm hơn gần hai tuần so với kế hoạch là kết quả của quá trình triển khai khẩn trương, thi công với cường độ cao, kiểm soát chất lượng chặt chẽ và sự vào cuộc trực tiếp của ban lãnh đạo Công ty Phát Đạt.

Đây được xem là nỗ lực cao nhất của doanh nghiệp nhằm đồng hành cùng TP.HCM trong công tác chỉnh trang đô thị, kịp thời mang đến một không gian sinh hoạt cộng đồng mới cho người dân trong không khí đón Tết Nguyên đán.

Theo ông Bùi Quang Anh Vũ, Tổng giám đốc Công ty Phát Đạt, công trình được Phát Đạt đầu tư và triển khai theo chủ đề "Rừng sinh thái trong lòng đô thị", với định hướng tạo lập một không gian xanh có giá trị cả về cảnh quan, sinh thái và trải nghiệm tinh thần cho người dân thành phố.

Để hiện thực hóa ý tưởng này, Công ty Phát Đạt đã đưa về và bố trí hệ sinh thái cây xanh đa tầng, bao gồm nhiều loài cây rừng và cây cảnh quan có giá trị cao, thích nghi tốt với điều kiện đô thị.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng với lãnh đạo Công ty Phát Đạt trong buổi bàn giao công viên cho phường Xuân Hòa ẢNH: P.Đ

Trong đó có các loài cây thân lớn như sanh, giáng hương, chà là, lộc vừng, kèn hồng, kết hợp với hệ cây - hoa - cỏ cảnh quan như hồng lộc, phúc lộc thọ, nguyệt quế, mai vạn phúc, dứa sọc vàng, dành dành, dương xỉ, trầu bà thanh xuân, lài tây…

Các loài hoa cỏ bền vững, có khả năng tạo sắc hương quanh năm cũng được lựa chọn nhằm duy trì sức sống lâu dài cho không gian.

Đặc biệt, công trình dành những khu vực riêng cho hoa tết và trang trí theo mùa, sẽ tiếp tục được bổ sung, điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với dịp tết, góp phần tạo không khí sinh động và gần gũi cho người dân.

Không chỉ dừng lại ở mảng xanh, công trình còn được tổ chức thành nhiều phân khu cảnh quan mang tính biểu tượng và cảm xúc, với các quảng trường chủ đề như "Việt Nam hùng cường", "Kỷ nguyên vươn mình", "Gia đình hạnh phúc", "Tuổi trẻ". Các tác phẩm trang trí, sắp đặt nghệ thuật và tranh graffiti được bố trí tương ứng, tạo nên một tổng thể không gian vừa hiện đại, vừa giàu tính tương tác.

Song song đó, Phát Đạt cũng đầu tư các hạng mục phục vụ tập luyện thể dục - thể thao, đáp ứng nhu cầu vận động, rèn luyện sức khỏe của người dân. Doanh nghiệp cho biết đang tiếp tục hoàn thiện các tiện ích từ lắng nghe phản hồi của địa phương.

Ông Nguyễn Hùng Hậu, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa, nhớ lại cách đây không lâu, khu đất từng là một khoảng trống bị bao quanh bởi hàng rào tôn, cây cỏ mọc um tùm, khiến nhiều người dân và chúng ta khi đi ngang qua không khỏi tiếc nuối.

Hình ảnh ấy đã tồn tại khá dài, như một "vết lặng" ngay giữa lòng thành phố, là vấn đề được nhiều cử tri đặt ra đối với các đại biểu HĐND TP.HCM, với lãnh đạo UBND thành phố.

TP.HCM chính thức đưa công viên tại khu đất nhà thi đấu Phan Đình Phùng vào phục vụ người dân dịp tết ẢNH: P.Đ

Thế nhưng hôm nay, khi tường rào đã được tháo dỡ, khi những chậu hoa rực rỡ, những hàng cây xanh mát, những lối đi lát đá sạch sẽ đã hiện hữu, chúng ta thấy nơi đây khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới. Từ chỗ hoang hóa, nay đã trở thành một công viên, một không gian công cộng đầy sức sống.

Đây chính là sự hồi sinh của một khu "đất vàng", là minh chứng cho tinh thần đổi mới, sáng tạo trong quản trị đô thị của TP.HCM. Không chỉ là một công trình chỉnh trang tạm thời, mà còn là minh chứng cho sự quyết tâm của thành phố và phường Xuân Hòa trong việc tận dụng hiệu quả quỹ đất, biến nơi từng bỏ trống nhiều năm thành một không gian xanh, sạch, đẹp, phục vụ cộng đồng ngay trước thềm năm mới.

"Công trình chỉnh trang khu đất nhà thi đấu Phan Đình Phùng không chỉ phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí trong dịp tết, mà còn mở ra hướng đi mới trong việc sử dụng quỹ đất đô thị một cách linh hoạt, hiệu quả", ông Nguyễn Hùng Hậu cho hay.