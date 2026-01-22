Chỉ còn 2 ngày nữa, TP.HCM sẽ có thêm một công viên phục vụ người dân

Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR), chủ đầu tư dự án cho biết, nhà thi đấu Phan Đình Phùng được cải tạo thành công viên từ ngày 8.1 và sẽ hoàn thành sớm hơn kế hoạch gần hai tuần. Để có kết quả này, chủ đầu tư, đơn vị thi công đã làm việc khẩn trương, liên tục và ở cường độ cao.

Hai tuần qua, những ai đi qua khu vực nhà thi đấu Phan Đình Phùng đều có thể cảm nhận rõ nhịp điệu khẩn trương của công trường, ngay cả buổi tối. Ánh đèn chiếu sáng xuyên đêm, lực lượng thi công làm việc liên tục, từng hạng mục được triển khai song song để rút ngắn tối đa thời gian. Tất cả đều hướng đến mục tiêu chung là sớm mở cửa một không gian công cộng mới, góp thêm điểm đến cho người dân thành phố trong không khí đón xuân về.

Nhà thi đấu Phan Đình Phùng được cải tạo làm công viên" phục vụ người dân thành phố dịp tết

Cải tạo 9 khu “đất vàng” làm công viên đón tết: Chuyên gia nói gì về hiệu quả đô thị?

Công trình cải tạo cảnh quan nhà thi đấu Phan Đình Phùng được triển khai ngay sau khi TP.HCM có chủ trương chỉnh trang một số khu đất chưa triển khai dự án thành công viên, vườn hoa tạm thời. Trong số các khu đất này, nhà thi đấu Phan Đình Phùng là địa điểm đầu tiên được triển khai và cũng là công trình được đẩy nhanh tiến độ. Điều đó cho thấy sự quyết liệt trong thực thi chủ trương của thành phố, đồng thời phản ánh năng lực tổ chức và tinh thần chủ động của Phát Đạt.

Theo kế hoạch, công trình bao gồm nhiều hạng mục được thực hiện đồng thời, từ tổng vệ sinh và chỉnh trang toàn bộ khuôn viên bên trong khu đất, cải tạo, làm sạch và tổ chức lại hệ thống vỉa hè bao quanh các tuyến đường Võ Văn Tần, Nguyễn Đình Chiểu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Pasteur.

Đây là một trong chín khu đất "vàng" được thành phố cải tạo làm công viên, vườn hoa

Chủ đầu tư cũng thiết kế, bố trí lại các phân khu không gian để người dân dễ dàng tiếp cận, sử dụng. Mục tiêu không chỉ là tạo diện mạo mới cho một khu đất trung tâm, mà còn hình thành một không gian mở, thân thiện - nơi người dân có thể dạo bộ, nghỉ ngơi, gặp gỡ và sinh hoạt cộng đồng.

Trong suốt quá trình triển khai, lãnh đạo Công ty Phát Đạt thường xuyên có mặt tại công trường để theo sát tiến độ và chất lượng thi công.

Công nhân làm việc ngày đêm để kịp tiến độ

Đại diện lãnh đạo Công ty Phát Đạt chia sẻ: "Chúng tôi xác định rằng mỗi khu đất ở trung tâm TP.HCM đều có giá trị xã hội rất lớn. Khi dự án chưa triển khai, thì việc chủ động cải tạo cảnh quan khu đất để phục vụ người dân là mong muốn của nhà đầu tư. Làm nhanh hơn, sớm hơn không chỉ để kịp tiến độ, mà để người dân được thụ hưởng không gian đô thị".

Chỉ còn 2 ngày nữa, chủ đầu tư sẽ bàn giao cho thành phố để phục vụ người dân

Việc không gian cảnh quan nhà thi đấu Phan Đình Phùng sớm được đưa vào phục vụ được kỳ vọng sẽ mang đến sinh khí mới cho khu vực trung tâm thành phố. Sự xuất hiện của một khoảng xanh tạm thời nhưng được tổ chức bài bản có ý nghĩa đặc biệt, nhất là trong những ngày Tết - thời điểm nhu cầu vui chơi, vãn cảnh, gặp gỡ, nghỉ ngơi của người dân tăng cao.