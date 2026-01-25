Cao tốc phía đông Gia Lai gấp rút thông xe trước Tết Nguyên đán 2026

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, trên dải đất miền Trung, không khí thi công tại các dự án cao tốc phía đông Gia Lai trở nên đặc biệt khẩn trương. Sau đợt lũ lịch sử năm 2025 gây hư hỏng cục bộ nhiều đoạn tuyến, mục tiêu thông xe trước tết đang được các chủ đầu tư, nhà thầu dồn toàn lực thực hiện.

Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh đã thông xe kỹ thuật ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tại hai dự án thành phần Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ đang được triển khai đồng loạt. Nhiều vị trí sạt lở mái taluy do ảnh hưởng của mưa bão tháng 11.2025 đang được xử lý khẩn cấp. Song song đó, các nhà thầu tiếp tục hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông, hành lang tuyến và các điểm đấu nối để đủ điều kiện thông xe.

Ông Nguyễn Đức Hoạt, Phó giám đốc Công ty CP Đầu tư thiết bị và xây dựng Hồng Hà, cho biết đơn vị tham gia thi công một phần cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh. Công ty bắt đầu triển khai từ năm 2023 và dự kiến cuối năm 2025 sẽ hoàn thành.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ, quá trình thi công gặp nhiều khó khăn. Nhiều hạng mục như biển báo giao thông tại các nút giao, cột đèn chiếu sáng bị gió bão quật đổ, hư hỏng nặng và phải thay mới hoàn toàn. Bên cạnh đó, nhằm bảo đảm chất lượng công trình, công ty phải vận chuyển vật liệu làm đường từ các tỉnh phía bắc vào. Trong thời điểm mưa bão kéo dài, việc vận chuyển vật tư gặp trở ngại lớn, ảnh hưởng đến tiến độ thi công chung.

Các đơn vị đang hối hả thi công hành lang tuyến và các điểm đấu nối trên cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trong khi đó, tại dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, các đơn vị đang tập trung hoàn tất các thủ tục nghiệm thu, phương án tổ chức giao thông và hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại các hầm xuyên núi. Đây là những hạng mục cuối cùng, quyết định khả năng đưa toàn tuyến vào khai thác ổn định trước tết.

Hầm xuyên núi trên cao tốc Quảng Ngãi- Hoài Nhơn ẢNH: NHẬT LINH

Ông Bùi Nhật Hiển, Giám đốc điều hành dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, cho biết ban điều hành đang phối hợp chặt chẽ với Cục Đường bộ Việt Nam, Cục CSGT và các nhà thầu để tổ chức nghiệm thu, phê duyệt phương án đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến. Đối với 3 hầm xuyên núi, công tác xây lắp đã hoàn thành, hiện chỉ còn chờ nghiệm thu phương án phòng cháy, chữa cháy để đủ điều kiện thông xe.

"Chúng tôi đang nỗ lực hoàn tất các phần việc cuối cùng nhằm thông xe toàn tuyến, khai thác ổn định trước Tết Nguyên đán, dự kiến vào ngày 23.12 âm lịch", ông Hiển nói.

Theo kế hoạch, trước Tết Nguyên đán 2026, cao tốc qua phía đông các tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi sẽ được thông tuyến ẢNH: ĐỨC NHẬT

Liên quan đến hai dự án cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh, ông Bùi Trọng Lai, Giám đốc Ban điều hành dự án, cho hay mưa bão và lũ lớn hồi gần cuối năm 2025 đã khiến nhiều đoạn tuyến bị sạt lở mái taluy, nứt mặt đường.

Một số đoạn thi công chậm do điều kiện địa chất phức tạp nên chưa thể thông xe toàn tuyến. Các nhà thầu đang được đôn đốc xử lý triệt để các điểm hư hỏng, sạt lở để sớm đưa dự án vào khai thác.

"Chúng tôi phấn đấu thông xe cả hai dự án trước Tết Nguyên đán. Riêng dự án Quy Nhơn - Chí Thạnh có thể chỉ thông xe tuyến chính một số đoạn, dự kiến đến ngày 30.4 mới cơ bản hoàn thành, đưa vào khai thác", ông Lai cho biết.

Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh đã thông xe kỹ thuật từ ngày 19.12.2025 ẢNH: ĐỨC NHẬT

Cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2 qua khu vực Nam Trung bộ gồm 4 dự án thành phần: Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (qua Quảng Ngãi, Gia Lai); Hoài Nhơn - Quy Nhơn (Gia Lai); Quy Nhơn - Chí Thạnh (Gia Lai, Đắk Lắk) và Chí Thạnh - Vân Phong (Đắk Lắk). Tổng chiều dài toàn tuyến 286 km, tổng vốn đầu tư khoảng 66.270 tỉ đồng, khởi công từ ngày 1.1.2023 và đến 19.12.2025 đã thông xe kỹ thuật.