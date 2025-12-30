Cao tốc Vân Phong - Nha Trang: 13 km đầu tuyến chưa thông xe đã phải sửa

Nhiều vết vá đường ở đoạn đầu cao tốc Vân Phong - Nha Trang

Ngày 30.12, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, 13 km còn lại của dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang vẫn chưa được thông xe, đến nay đã quá thời hạn đưa vào khai thác so với mốc thời gian mà Thủ tướng Chính phủ giao. Về nguyên nhân chưa thông xe, Cục CSGT, Bộ Công an đã kết luận sau khi đơn vị này phối hợp Cục Đường bộ Việt Nam rà soát các tồn tại, bất hợp lý trên tuyến cao tốc này.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại đoạn tuyến từ phía Nam cửa hầm Cổ Mã đến nút giao khu vực Vạn Giã (đoạn thuộc 13 km chưa thông tuyến), mặt đường cao tốc xuất hiện nhiều điểm đã được vá sửa, nhiều nhất ở các đoạn Km 289 và Km 292. Các vết vá này còn rất mới và diện tích đào lên để sửa chữa khá lớn, kéo dài hàng chục mét.

Mặt đường ở 13 km đầu tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang xuất hiện nhiều điểm đã được vá sửa ẢNH: H.Đ.

Đại diện Ban điều hành dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang (thuộc Ban Quản lý dự án 7, Bộ Xây dựng) thừa nhận có việc bóc lên để sửa chữa mặt cao tốc ở các vị trí bị hư hỏng trong đoạn tuyến ở 13 km chưa thông xe. Ban đầu, hư hỏng chỉ ở quy mô nhỏ, tuy nhiên đơn vị đã chủ động mở rộng phạm vi khi cho khắc phục, nhằm bảo đảm mặt đường êm thuận, an toàn.

Đến nay, các vị trí hư hỏng đã được xử lý xong, nguyên nhân hư hỏng được đưa ra là do ảnh hưởng của mưa lũ trong thời gian qua trên địa bàn.

Nguyên nhân hư hỏng được đưa ra là do ảnh hưởng của mưa lũ trong thời gian qua trên địa bàn ẢNH: H.Đ.

Theo ông Đặng Văn Dũng, Giám đốc dự án đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang, đoạn tuyến 13 km hiện đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục thi công ngoài hiện trường. Hiện Ban Quản lý dự án 7 đang cùng các đơn vị liên quan hoàn thiện các thủ tục cần thiết để bàn giao công trình theo quy định.

Nhiều bất cập trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang

Trước đó, Cục CSGT, Bộ Công an phối hợp Cục Đường bộ tiến hành rà soát tuyến đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang và phát hiện nhiều bất cập, tồn tại.

Cụ thể, hiện tuyến mới có một trạm dừng nghỉ nhưng chưa hoàn thành. Trên tuyến chỉ bố trí một vị trí dừng đỗ xe tạm thời, tuy nhiên mặt đường vào trạm lồi lõm, thiếu đèn chiếu sáng.

Theo đoàn kiểm tra, cao tốc Vân Phong - Nha Trang hiện đang được khai thác với tốc độ tối đa cho phép 90 km/giờ, cao hơn tiêu chuẩn thiết kế 10 km/giờ. Tuyến có làn dừng khẩn cấp rộng 2,5m, song tổ công tác kiến nghị bổ sung các thiết bị bảo đảm an toàn như đèn cảnh báo, hệ thống chiếu sáng để phục vụ phương tiện khi dừng khẩn cấp.

Đoạn 13 km đầu tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang vẫn chưa được đưa vào khai thác ẢNH: BÁ DUY

Tại một số vị trí, hệ thống rãnh thoát nước xả ra chân đường tiếp theo, dễ gây hiện tượng ngấm ngược vào nền đường, tiềm ẩn nguy cơ lở móng, làm mặt đường yếu, lún, trũng.

Đoạn từ nút Cổ Mã đến nút Vạn Giã xuất hiện tình trạng mặt đường mấp mô, lồi lõm, gây nguy hiểm cho phương tiện. Tại nút giao Cổ Mã, tổ công tác kiến nghị bổ sung hệ thống cảnh báo, bố trí gờ giảm tốc trên làn rẽ ra quốc lộ 1, nghiên cứu thay thế cọc tiêu mềm phân làn bằng vật liệu bảo đảm an toàn.

Trên hướng từ Nha Trang đi Cổ Mã, nhiều vị trí tôn lượn sóng bị hư hỏng, xô lệch tại các Km 335+520, Km 330+500, Km 314+100 nhưng chưa được khắc phục kịp thời. Ngoài ra, tại Km 345, mặt đường bị sụt lún đã được sửa chữa, song hiện trạng mặt đường chưa êm thuận, chưa kẻ vạch sơn tim đường và lề đường theo quy định.

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang dài hơn 83 km, khởi công từ tháng 1.2023. Trong đó, khoảng 70,35 km đã hoàn thiện và đưa vào khai thác từ tháng 4.2025, 13 km còn lại chưa thông xe (từ Km 285+00 đến Km 298+00) do nhà thầu là Công ty VNCN E&C và Công ty CP Hải Đăng thi công.