HIEUTHUHAI cùng DJ quốc tế khuấy động countdown chào năm mới tại Nha Trang

Ngày 30.12, Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa cho biết chương trình countdown chào năm mới 2026 tại Quảng trường 2 tháng 4 Nha Trang sẽ diễn ra từ 19 giờ ngày 31.12.2025 đến 0 giờ 30 ngày 1.1.2026. Chương trình hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách không khí rộn ràng, phấn khởi trong thời khắc chuyển giao.

Khán giả sẽ có cơ hội hòa mình vào không khí âm nhạc trẻ trung, sôi động với các màn trình diễn âm nhạc điện tử của bộ đôi DJ nổi tiếng thế giới W&W. Cùng với đó là sự góp mặt của rapper HIEUTHUHAI và các ca sĩ được giới trẻ yêu thích như Dương Domic, Erik, HURRYKNG, Orange, Lâm Bảo Ngọc.

Tại Quảng trường 2 tháng 4 Nha Trang sẽ bắn pháo hoa kéo dài 15 phút với 90 dàn pháo do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thực hiện từ nguồn kinh phí xã hội hóa ẢNH: BÁ DUY

Được biết, sân khấu hoành tráng với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại là điểm nhấn của chương trình. Thiết kế sân khấu đa chiều giúp khán giả ở mọi vị trí đều có thể kết nối trực tiếp với các nghệ sĩ.

Đặc biệt, màn bắn pháo hoa tầm thấp vào thời khắc giao thừa, lúc 0 giờ ngày 31.12.2025 sẽ kéo dài 15 phút với 90 dàn pháo do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thực hiện từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

Ngoài ra, du khách và người dân có thể trải nghiệm tiệc countdown trên đảo Hòn Tre do Vinpearl tổ chức với màn pháo hoa tầm cao kéo dài 8 phút được trình diễn bằng công nghệ hiện đại, lập trình đồng bộ chính xác với âm nhạc, hứa hẹn tạo nên một đại tiệc ánh sáng tráng lệ. Các khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại Nha Trang và Bãi Dài cũng tổ chức tiệc buffet, dạ tiệc âm nhạc và pháo hoa chào đón năm mới.

Vinpearl tổ chức với màn pháo hoa tầm cao kéo dài 8 phút được trình diễn bằng công nghệ hiện đại ẢNH: VINWONDERS NHA TRANG

Kỳ nghỉ tết dương lịch năm nay kéo dài 4 ngày, tuy lịch nghỉ được công bố muộn, Khánh Hòa vẫn thu hút lượng khách lớn từ TP.HCM và các tỉnh trong khu vực. Đồng thời khách quốc tế từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Úc… đến nghỉ dưỡng trong mùa giáng sinh và năm mới cũng rất đông đã khiến công suất phòng của các khách sạn, khu nghỉ dưỡng ở Khánh Hòa khá cao, đạt trên 90%.