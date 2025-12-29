Khánh Hòa: Không đăng ký cư trú vẫn được nhận hỗ trợ khắc phục mưa lũ

Ngày 29.12, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có văn bản về việc giải quyết các vướng mắc khi thực hiện hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn tỉnh.



Theo đó, tỉnh Khánh Hòa thống nhất hỗ trợ người dân không có đăng ký thường trú, tạm trú nhưng thực tế có nhà ở và sinh sống tại địa phương; người chưa đăng ký thường trú, tạm trú nhưng sinh sống cùng chủ hộ (không thuộc trường hợp thuê trọ) theo quy định tại Quyết định 2192 ngày 23.11.2025 của UBND tỉnh.

Trong đợt lũ tháng 11 vừa qua, P.Tây Nha Trang có hơn 26.000 nhà dân ngập sâu từ 1 m trở lên, ảnh hưởng đến trên 85.000 người ẢNH: BÁ DUY

Để nhận hỗ trợ, người dân phải có xác nhận của tổ dân phố hoặc trưởng cụm dân cư. UBND các xã, phường chỉ đạo Công an cấp xã theo dõi, giám sát đảm bảo trung thực, khách quan. UBND tỉnh yêu cầu tuyệt đối không để phát sinh tiêu cực trong quá trình chi hỗ trợ.

Sở Tài chính được giao hướng dẫn cụ thể cho các địa phương thực hiện, đồng thời tham mưu UBND tỉnh bổ sung kinh phí thực hiện theo đúng quy định.

Quyết định này được ban hành sau khi UBND tỉnh nhận được công văn của UBND P.Tây Nha Trang đề nghị đề nghị xem xét chi hỗ trợ về nhà ở, hỗ trợ đời sống và hỗ trợ học sinh đối với các hộ gia đình có nhà bị ngập, đời sống gặp nhiều khó khăn do mưa lũ nhưng không có đăng ký cư trú hợp pháp.

Người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ nhận tiền hỗ trợ tại xã Diên Lạc (Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY

Trước đó, ngày 23.11, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quy định mức hỗ trợ đối với hộ dân bị thiệt hại. Theo đó, hộ có nhà bị sập, đổ hoàn toàn hoặc bị cuốn trôi được hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ; hộ có nhà bị ngập, hư hỏng nặng được hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ để sửa chữa, khắc phục. Mỗi nhân khẩu thuộc hộ gặp khó khăn do mưa lũ được hỗ trợ 1 triệu đồng; học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông được hỗ trợ 500.000 đồng/em để mua sắm sách vở, đồ dùng học tập.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, trong năm 2025, thiên tai trên địa bàn tỉnh đã làm 22 người thiệt mạng, 20 người bị thương; 89 căn nhà bị sập hoàn toàn, 290 căn nhà bị hư hỏng. Tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra ước tính khoảng 6.058 tỉ đồng.