Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Khánh Hòa: Không đăng ký cư trú vẫn được nhận hỗ trợ khắc phục mưa lũ

Bá Duy
Bá Duy
29/12/2025 12:43 GMT+7

UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý hỗ trợ người dân không có đăng ký thường trú, tạm trú nhưng thực tế có nhà ở và sinh sống tại địa phương hoặc sinh sống cùng chủ hộ trong đợt mưa lũ vừa qua.

Ngày 29.12, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có văn bản về việc giải quyết các vướng mắc khi thực hiện hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh Khánh Hòa thống nhất hỗ trợ người dân không có đăng ký thường trú, tạm trú nhưng thực tế có nhà ở và sinh sống tại địa phương; người chưa đăng ký thường trú, tạm trú nhưng sinh sống cùng chủ hộ (không thuộc trường hợp thuê trọ) theo quy định tại Quyết định 2192 ngày 23.11.2025 của UBND tỉnh.

Khánh Hòa: Không đăng ký cư trú vẫn được nhận hỗ trợ sau lũ - Ảnh 1.

Trong đợt lũ tháng 11 vừa qua, P.Tây Nha Trang có hơn 26.000 nhà dân ngập sâu từ 1 m trở lên, ảnh hưởng đến trên 85.000 người

ẢNH: BÁ DUY

Để nhận hỗ trợ, người dân phải có xác nhận của tổ dân phố hoặc trưởng cụm dân cư. UBND các xã, phường chỉ đạo Công an cấp xã theo dõi, giám sát đảm bảo trung thực, khách quan. UBND tỉnh yêu cầu tuyệt đối không để phát sinh tiêu cực trong quá trình chi hỗ trợ.

Sở Tài chính được giao hướng dẫn cụ thể cho các địa phương thực hiện, đồng thời tham mưu UBND tỉnh bổ sung kinh phí thực hiện theo đúng quy định.

Quyết định này được ban hành sau khi UBND tỉnh nhận được công văn của UBND P.Tây Nha Trang đề nghị đề nghị xem xét chi hỗ trợ về nhà ở, hỗ trợ đời sống và hỗ trợ học sinh đối với các hộ gia đình có nhà bị ngập, đời sống gặp nhiều khó khăn do mưa lũ nhưng không có đăng ký cư trú hợp pháp.

Khánh Hòa: Không đăng ký cư trú vẫn được nhận hỗ trợ sau lũ - Ảnh 2.

Người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ nhận tiền hỗ trợ tại xã Diên Lạc (Khánh Hòa)

ẢNH: BÁ DUY

Trước đó, ngày 23.11, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quy định mức hỗ trợ đối với hộ dân bị thiệt hại. Theo đó, hộ có nhà bị sập, đổ hoàn toàn hoặc bị cuốn trôi được hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ; hộ có nhà bị ngập, hư hỏng nặng được hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ để sửa chữa, khắc phục. Mỗi nhân khẩu thuộc hộ gặp khó khăn do mưa lũ được hỗ trợ 1 triệu đồng; học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông được hỗ trợ 500.000 đồng/em để mua sắm sách vở, đồ dùng học tập.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, trong năm 2025, thiên tai trên địa bàn tỉnh đã làm 22 người thiệt mạng, 20 người bị thương; 89 căn nhà bị sập hoàn toàn, 290 căn nhà bị hư hỏng. Tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra ước tính khoảng 6.058 tỉ đồng.

Tin liên quan

Khánh Hòa xem xét hỗ trợ người dân không có đăng ký cư trú sau mưa lũ

Khánh Hòa xem xét hỗ trợ người dân không có đăng ký cư trú sau mưa lũ

Ngày 14.12, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu phương án hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ nhưng không có đăng ký cư trú hợp pháp.

Khám phá thêm chủ đề

Khánh Hòa Mưa lũ thiệt hại hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận