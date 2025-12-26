Chiến dịch Quang Trung: Công an tỉnh Khánh Hòa bàn giao căn nhà thứ 11 cho người dân

Sáng 26.12, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Đảng ủy, UBND xã Suối Hiệp (Khánh Hòa) tổ chức lễ bàn giao nhà mới cho bà Võ Thị Thu (thôn Thủy Xương, xã Suối Hiệp). Đây là căn nhà thứ 11 trong tổng số 24 căn được Công an tỉnh Khánh Hòa xây dựng trong Chiến dịch Quang Trung do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Công an tỉnh Khánh Hòa bàn giao căn nhà thứ 11 cho người dân trong Chiến dịch Quang Trung ẢNH: N.V

Ngôi nhà có diện tích 60 m2 gồm phòng thờ, phòng ngủ, phòng khách và công trình phụ, được xây kiên cố để đảm bảo an toàn trước thời tiết khắc nghiệt. Các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Khánh Hòa đã đóng góp cả kinh phí và ngày công lao động để hoàn thành ngôi nhà chỉ trong hơn 20 ngày.

"Gia đình tôi mất nhà sau trận thiên tai, giờ có nhà mới khang trang, tôi rất cảm động trước sự giúp đỡ của lực lượng công an và chính quyền địa phương", bà Võ Thị Thu xúc động chia sẻ trong ngày nhận căn nhà mới của mình.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa đã trao tặng nhiều phần quà, vật dụng sinh hoạt cho bà Võ Thị Thu ẢNH: V.N

Tại buổi lễ bàn giao nhà, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa và chính quyền địa phương đã trao quà, vật dụng sinh hoạt cho gia đình bà Thu.

Lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa mong chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ sinh kế, hướng dẫn việc làm ổn định để bà Thu vươn lên.

Đây là căn nhà thứ 11 trong tổng số 24 căn nhà được Công an tỉnh Khánh Hòa xây dựng trong Chiến dịch Quang Trung cho người dân bị thiệt hại bởi thiên tai. Những căn nhà còn lại trong chiến dịch dự kiến sẽ được bàn giao trước ngày 31.12.2025, kịp để các gia đình đón Tết Nguyên đán 2026.