Thời sự

'Chiến dịch Quang Trung': Bàn giao căn nhà đầu tiên do Vùng 4 Hải quân xây dựng

Bá Duy
Bá Duy
22/12/2025 18:11 GMT+7

Sau 17 ngày thi công, căn nhà đầu tiên trong 'Chiến dịch Quang Trung' do Vùng 4 Hải quân xây dựng đã được bàn giao cho gia đình đồng bào Raglai tại Khánh Hòa.

Ngày 22.12, tại thôn Tà Giang 2, xã Tây Khánh Sơn (Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà ở cho gia đình ông Cao Cà Yên, người dân tộc thiểu số Raglai. Đây là căn nhà đầu tiên do Vùng 4 Hải quân hoàn thành trong khuôn khổ "Chiến dịch Quang Trung", hỗ trợ đồng bào vùng núi cao khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong đợt mưa lũ tháng 11.2025 vừa qua, căn nhà của gia đình ông Cao Cà Yên bị đất đá sạt lở vùi lấp, hư hỏng hoàn toàn. Gia đình có nhiều con nhỏ, không có việc làm ổn định, thuộc diện đặc biệt khó khăn, cuộc sống lâm vào bế tắc. Với tinh thần "vì nhân dân phục vụ", Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã huy động hàng trăm ngày công lao động của cán bộ, chiến sĩ để hỗ trợ xây dựng lại ngôi nhà.

'Chiến dịch Quang Trung': Bàn giao căn nhà đầu tiên do Vùng 4 Hải quân xây dựng - Ảnh 1.

Vùng 4 Hải quân bàn giao nhà cho người dân tại xã Tây Khánh Sơn (Khánh Hòa) sau 17 ngày thi công khẩn trương

ẢNH: M.C

Ngôi nhà được xây dựng kiên cố theo tiêu chí "3 cứng" - nền cứng, khung cứng, mái cứng, diện tích gần 40 m2, gồm phòng khách, 2 phòng ngủ, khu bếp và nhà vệ sinh, phù hợp với điều kiện địa chất vùng triền núi.

Đặc biệt, để chống sạt lở, đơn vị còn dựng thêm bức tường chắn cao bằng bê tông cốt thép phía sau nhà. Công trình cũng được thiết kế thêm thềm và mái hiên rộng phía trước, phù hợp với phong tục, tập quán sinh hoạt của đồng bào Raglai.

Dưới cái nắng gắt sau mưa, những người lính biển vốn chỉ quen với sóng gió nay lại lấm lem bùn đất trên công trường nhỏ giữa vùng thôn quê. Cán bộ, chiến sĩ làm việc liên tục từ sáng sớm đến chiều muộn, tranh thủ từng giờ để sớm bàn giao nhà cho bà con ổn định cuộc sống trước tết.

Phát biểu tại lễ bàn giao, đại tá Nguyễn Hữu Minh, Phó chính ủy Vùng 4 Hải quân, cho biết: "Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả thiên tai, Vùng 4 Hải quân đã tập trung mọi nguồn lực, nỗ lực thi công trong thời gian ngắn nhất, bảo đảm chất lượng công trình, giúp gia đình sớm ổn định đời sống, yên tâm vui xuân, đón tết".

'Chiến dịch Quang Trung': Bàn giao căn nhà đầu tiên do Vùng 4 Hải quân xây dựng - Ảnh 2.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tặng quà cho gia đình ông Cao Cà Yên trong buổi lễ bàn giao

ẢNH: M.C.

Đại tá Nguyễn Hữu Minh nhấn mạnh, mỗi ngôi nhà được hoàn thành không chỉ là chỗ ở che mưa, che nắng, mà còn là mái ấm nghĩa tình quân - dân, thể hiện sự gắn bó của bộ đội Vùng 4 Hải quân với nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, đúng với phương châm "khi dân cần, khi dân khó có Bộ đội Hải quân".

Xúc động khi nhận căn nhà mới khang trang, ông Cao Cà Yên bày tỏ: "Sau mưa lũ, gia đình tôi gần như trắng tay, nhà cửa tan hoang không biết bám víu vào đâu. Giờ được bộ đội Vùng 4 Hải quân xây cho căn nhà kiên cố, tôi mừng lắm. Có căn nhà thế này, gia đình tôi yên tâm làm ăn, không còn lo mỗi khi mưa bão về".

Theo kế hoạch, Vùng 4 Hải quân sẽ hoàn thành 13 căn nhà trong "Chiến dịch Quang Trung" trước ngày 15.1.2026, sớm hơn mốc thời gian đề ra. Việc hoàn thành căn nhà đầu tiên đúng vào dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2025) khẳng định quyết tâm và nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ với đồng bào vùng núi cao.

