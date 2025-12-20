'Chiến dịch Quang Trung': Đà Nẵng dựng lại mái ấm cho người dân vùng sạt lở

Sáng 20.12, UBND xã Trà Tân (TP.Đà Nẵng) chính thức triển khai "Chiến dịch Quang Trung" hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị sạt lở, lũ cuốn trôi, mở ra hy vọng sớm ổn định cuộc sống cho người dân vùng cao sau thiên tai khốc liệt.

Trận mưa lũ lịch sử cuối tháng 10 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho xã Trà Tân. Toàn xã ghi nhận hơn 60 điểm sạt lở lớn nhỏ, trong đó nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng với khối lượng đất đá lên đến hàng trăm, hàng ngàn mét khối tại các thôn Trà Giác, Thăng Phương.

Thiên tai đã khiến 85 ngôi nhà bị sạt lở, hư hỏng; đặc biệt có 18 căn nhà bị sập đổ, cuốn trôi hoàn toàn.

Xã Trà Tân sẽ xây dựng mới 18 căn nhà cho 18 hộ dân có nhà bị lũ cuốn trôi, sập hoàn toàn ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Suốt gần 2 tháng qua, nhiều hộ dân phải sống nhờ nhà người thân hoặc dựng lều bạt tạm bợ giữa muôn vàn khó khăn. Trước thực trạng đó, chính quyền địa phương đã khẩn trương huy động mọi nguồn lực để giúp bà con sớm an cư.

Theo kế hoạch, xã Trà Tân sẽ xây dựng mới 18 căn nhà cho 18 hộ dân có nhà bị lũ cuốn trôi, sập hoàn toàn tại các thôn Ngọc Tu, Sông Y, Ngọc Giác. Mỗi căn nhà được hỗ trợ kinh phí từ 200 – 250 triệu đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn vận động xã hội hóa.

Lực lượng tham gia xây dựng gồm 65 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 885 (Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng), dân quân xã cùng sự chung tay của các hội đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.

Dự kiến, việc sửa chữa nhà bị hư hỏng sẽ hoàn thành trước ngày 31.12 và toàn bộ nhà xây mới sẽ được bàn giao trước ngày 31.1.2026, kịp để người dân đón Tết Nguyên đán.

"Chiến dịch Quang Trung" hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị sạt lở, lũ cuốn trôi chính thức khởi công tại xã vùng cao Trà Tân ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân, cho biết địa phương đã và đang tập trung toàn bộ lực lượng, huy động mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống nhân dân. Trong gian khó, xã Trà Tân đã nhận được sự quan tâm, sẻ chia to lớn của các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị và nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài nước.

"Việc khởi công xây dựng nhà mới hôm nay là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người Việt Nam, khi hoạn nạn luôn kề vai sát cánh, không để ai bị bỏ lại phía sau", ông Lai nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân phát biểu ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trà Tân, ông Nguyễn Hồng Lai bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Báo Thanh Niên, bạn đọc Báo Thanh Niên cùng các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm đã đồng hành, hỗ trợ địa phương vượt qua khó khăn.

Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân đề nghị các đơn vị thi công phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục bất lợi thời tiết, tranh thủ làm ngày làm đêm, bảo đảm chất lượng để sớm bàn giao nhà cho người dân đón tết trong niềm vui trọn vẹn như mục tiêu của "Chiến dịch Quang Trung" đề ra.