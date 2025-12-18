‘Chiến dịch Quang Trung’ ở Khánh Hòa khánh thành ngôi nhà đầu tiên

Ngày 18.12, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao căn nhà đầu tiên trong "Chiến dịch Quang Trung" tại thôn Dốc Trầu, xã Đông Khánh Sơn. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương tham dự lễ khánh thành.

Đợt mưa lũ vừa qua, căn nhà của chị Cao Thị Muỗi và anh Mấu Trường tại xã Đông Khánh Sơn bị đất đá sạt lở vùi lấp hoàn toàn. Từ ngày 5 -15.12, Công an tỉnh Khánh Hòa đã hỗ trợ 200 triệu đồng để gia đình xây dựng lại ngôi nhà mới với diện tích gần 40 m2, gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, bếp và nhà vệ sinh được xây dựng kiên cố phù hợp với địa chất vùng triền núi. Đặc biệt, lực lượng công an còn xây dựng thêm thềm nhà có mái hiên phía trước rộng rãi để phù hợp với văn hóa của người Raglai.

Công an Khánh Hòa khánh thành ngôi nhà đầu tiên trong "Chiến dịch Quang Trung" tại xã Đông Khánh Sơn (Khánh Hòa) ẢNH: CÔNG AN KHÁNH HÒA

Chia sẻ tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh cho biết, ngôi nhà mới được xây dựng từ sự đóng góp về kinh phí và ngày công lao động của cán bộ, chiến sĩ Công an Khánh Hòa. Tuy giá trị vật chất có thể chưa bù đắp hết những mất mát của gia đình, nhưng đó là sự sẻ chia, là tấm lòng, nghĩa tình công an và nhân dân.

Trong quá trình xây dựng, lực lượng Cảnh sát cơ động và Công an xã Đông Khánh Sơn đã tích cực hỗ trợ nhân công và theo dõi quá trình thi công để đảm bảo tiến độ vừa nhanh vừa vững chãi, an toàn.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh tặng quà cho gia đình anh Mấu Trường và chị Cao Thị Muỗi ẢNH: CÔNG AN KHÁNH HÒA

Phát biểu tại lễ khánh thành, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và bà con nhân dân. Đồng thời đề nghị và mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương trong thời gian tới tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ phương tiện sinh kế, hướng dẫn công việc làm ổn định cho các thành viên trong hộ gia đình ông Mấu Trường.

"Chiến dịch Quang Trung" được Công an Khánh Hòa triển khai thực hiện theo khẩu hiệu hành động năm 2026 của toàn lực lượng Công an nhân dân "Theo Lời Bác dạy - Đổi mới tư duy, Nâng cao trí thức - Chính quy, hiện đại - Vì Đảng, vì dân", với tinh thần "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất", "Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an".

Được biết hiện Công an Khánh Hòa đang xây dựng 23 căn nhà của "Chiến dịch Quang Trung", hướng tới mục tiêu đảm bảo người dân có nhà ở, vui xuân đón Tết Dương lịch 2026.

Căn nhà của gia đình anh Mấu Trường và chị Cao Thị Muỗi được xây dựng từ sự đóng góp về kinh phí và ngày công lao động của cán bộ, chiến sĩ Công an Khánh Hòa ẢNH: CÔNG AN KHÁNH HÒA

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, đợt mưa lũ tháng 11 vừa qua đã khiến 89 căn nhà bị sập, đổ, trôi cần xây dựng lại và 290 căn nhà bị hư hỏng cần sửa chữa trên toàn tỉnh.

Tính đến ngày 18.12, toàn bộ công trình đã khởi công. Trong đó, có 3 căn nhà xây mới đã hoàn thiện, 43 căn đang hoàn thiện (lát gạch nền, sơn tường), 43 căn còn lại đang xây tường, lên nóc và dự kiến hoàn thành trước 15.1.2026. Về sửa chữa, 116 căn đã hoàn thành (đạt 40%), 174 căn đang tiến hành và dự kiến xong trước 31.12.2025.