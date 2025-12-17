Vì sao chưa thể thông tuyến đèo Khánh Lê?

Ngày 17.12, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tổ chức kiểm tra hiện trường, đánh giá mức độ an toàn của QL27C (nối Khánh Hòa với Lâm Đồng), đoạn qua đèo Khánh Lê. Việc kiểm tra nhằm làm cơ sở cho phương án tổ chức giao thông trong thời gian tới, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông qua khu vực đèo.

Theo đó, công tác khắc phục sạt lở trên QL27C đang được các lực lượng chức năng thực hiện khẩn trương. Mặc dù hàng nghìn mét khối đất, đá đã được thu dọn khỏi mặt đường nhưng nhiều điểm vẫn còn bùn đất bám dày, một số tảng đá lớn chưa thể di chuyển ra ngoài phạm vi an toàn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Chiều 16.12, nhiều xe máy múc được huy động thu dọn đất đá, san gạt mặt đường tại đèo Khánh Lê ẢNH: BÁ DUY

Ông Nguyễn Văn Vinh, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, cho biết dù lực lượng chức năng đã nổ mìn phá đá tại một số vị trí xung yếu, khối lượng đất đá sạt lở còn lại vẫn rất lớn. Hiện các máy múc tiếp tục được huy động để thu dọn, san gạt mặt đường; một số đoạn trên đèo Khánh Lê chỉ có thể tổ chức lưu thông một chiều khi bảo đảm an toàn.

Dự kiến, việc xử lý đất đá và khắc phục các điểm sạt lở còn lại sẽ hoàn thành trong khoảng một tuần. Nếu thời tiết thuận lợi và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, việc thông tuyến đèo Khánh Lê có thể được xem xét vào khoảng ngày 21 - 22.12.

Sau hơn 1 tháng kể từ vụ sạt lở khiến 6 người tử vong, đèo Khánh Lê vẫn chưa thể lưu thông ẢNH: BÁ DUY

Trước đó, sau các đợt mưa lớn trong tháng 11.2025 gây sạt lở nghiêm trọng trên QL27C, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công ty CP Quản lý và xây dựng đường bộ Khánh Hòa cùng các lực lượng liên quan nổ mìn phá đá, huy động phương tiện, nhân lực xử lý các điểm ách tắc, từng bước khôi phục giao thông trên tuyến đường huyết mạch này.

Như Thanh Niên đã đưa tin, vụ sạt lở đèo Khánh Lê xảy ra lúc 22 giờ 30 ngày 16.11 tại Km 45 trên QL27C, thuộc thôn Bố Lang, xã Nam Khánh Vĩnh. Thời điểm này, xe khách 40 chỗ BS 59H - 531.14 đang chạy hướng Đà Lạt - Nha Trang thì bất ngờ bị đất đá, trong đó có nhiều tảng đá lớn từ trên núi đổ ập xuống, khiến xe hư hỏng nặng.



Do mưa lớn và vị trí sạt lở nằm giữa 2 điểm sạt lở khác ở Km 43 và Km 47 nên các phương tiện cứu hộ không thể tiếp cận. Đến khoảng 0 giờ ngày 17.11, lực lượng cứu hộ mới tiếp cận được điểm sạt lở chính. Tại đây, ghi nhận 6 người tử vong và 19 người bị thương.

Vị trí xe khách gặp tai nạn do sạt lở đêm 16.11 tại Km 45 QL27C (thuộc thôn Bố Lang, xã Nam Khánh Vĩnh, Khánh Hòa), khiến 6 người tử vong ẢNH: BÁ DUY

Sau vụ tai nạn, mưa lớn tiếp diễn làm phát sinh nhiều điểm sạt lở mới, bùn đất phủ kín mặt đường, một số đoạn bị xói lở nghiêm trọng. QL27C gần như tê liệt suốt thời gian qua, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa giữa Khánh Hòa và Lâm Đồng.