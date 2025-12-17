Khởi công xây dựng trụ sở Công an tỉnh Khánh Hòa hơn 900 tỉ đồng

Dự lễ khởi công có đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cùng lãnh đạo Công an tỉnh, các sở, ngành và địa phương.

Đại biểu dự lễ bấm nút khởi công dự án xây dựng trụ sở Công an tỉnh Khánh Hòa ẢNH: V.N

Theo Ban quản lý dự án, trụ sở Công an tỉnh Khánh Hòa được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 9 ha, với tổng mức đầu tư hơn 900 tỉ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Công trình đáp ứng nhu cầu làm việc cho gần 1.300 cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm các điều kiện về chỉ huy, điều hành, huấn luyện, sinh hoạt và ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, hướng tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của ngành Công an và tỉnh Khánh Hòa. Khi hoàn thành, trụ sở mới sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy của Công an tỉnh Khánh Hòa, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu tại lễ khởi công ẢNH: V.N

Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật và an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình xây dựng. Đồng thời, Công an tỉnh Khánh Hòa cần tiếp tục ổn định tổ chức bộ máy, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Phong khẳng định việc đầu tư xây dựng trụ sở Công an tỉnh là công trình trọng điểm, có ý nghĩa chính trị, pháp lý và xã hội quan trọng. Công trình không chỉ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt mà còn mang ý nghĩa lâu dài trong việc tăng cường tiềm lực, điều kiện làm việc cho lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới.

Ông Trần Phong đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, tổ chức thi công đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, mỹ thuật và an toàn, sớm hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng hiệu quả. Tỉnh Khánh Hòa cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đúng kế hoạch, góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.