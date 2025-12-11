Công an vào cuộc vụ nứt mặt đập hồ chứa nước Sông Than ở Khánh Hòa

Ngày 11.12, ông Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Khánh Hòa, xác nhận UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở này phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra các vấn đề liên quan đến hồ thủy lợi Sông Than. UBND tỉnh đã yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra, đề xuất các phương án giải quyết theo đúng quy định.

Cùng ngày, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa (đơn vị chủ đầu tư dự án hồ chứa nước Sông Than) cho hay, đơn vị này cũng vừa phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra thực tế tại hồ Sông Than.

Xuất hiện vết nứt trên bề mặt hồ chứa nước Sông Than ẢNH: T.X

Trước đó, Thanh Niên đã thông tin, trong quá trình vận hành hồ chứa nước Sông Than, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận (đơn vị vận hành) ghi nhận vết nứt mặt đập và hiện tượng thấm qua đập. Đơn vị này đã có văn bản gửi chủ đầu tư, đề nghị kiểm tra và đưa ra giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo an toàn công trình.

Theo báo cáo ban đầu, hiện tượng thấm nước xuất hiện ngoài phạm vi các ống thu nước thiết kế, có điểm nước chảy thành dòng ở mức 25 m ³/ ngày đêm; còn 6 vết nứt chạy dọc trên mặt đập, tổng chiều dài hơn 92 m, rộng từ 5 - 40 mm. Các vị trí thấm và nứt này đã được đơn vị thi công và chủ đầu tư khắc phục.

Hồ chứa nước Sông Than được khởi công năm 2018; được chủ đầu tư nghiệm thu có điều kiện và đưa vào khai thác tạm từ ngày 25.6.2025 và khánh thành vào cuối tháng 9.2025. Đây là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Công trình gồm đập đất dài hơn 1 km, đập bê tông trọng lực dài 304 m; cao trình đỉnh đập thiết kế hơn 141 m. Tổng mức đầu tư hơn 1.040 tỉ đồng từ vốn trái phiếu Chính phủ, ngân sách Trung ương và địa phương. Hồ có dung tích 85 triệu m ³, nhiệm vụ cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất, công nghiệp và tưới cho khoảng 4.500 ha đất hạ du; góp phần giảm thiểu hạn hán mùa khô và lũ lụt mùa mưa.