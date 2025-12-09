Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Mặt đập chính hồ chứa Sông Than ở Khánh Hòa xuất hiện vết nứt

Hiền Lương
Hiền Lương
09/12/2025 18:32 GMT+7

Ngày 9.12, Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi Ninh Thuận (Khánh Hòa) cho biết đã có văn bản gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa (chủ đầu tư dự án hồ chứa Sông Than) đề nghị kiểm tra, xử lý tình trạng nứt bê tông mặt đập chính và thấm nước trong hành lang đập.

Theo đơn vị quản lý, hồ chứa Sông Than được khánh thành cuối tháng 9.2025 và hiện đang trong giai đoạn bàn giao tạm vận hành. Tuy nhiên, quá trình theo dõi cho thấy trên mặt đập xuất hiện nhiều vết nứt, chủ yếu tại vị trí tiếp giáp giữa đập đất và đập bê tông. Tổng cộng có 6 vết nứt chạy dọc, dài 92,4 m; rộng từ 5 - 40 mm.

Mặt đập chính hồ chứa Sông Than ở Khánh Hòa xuất hiện nứt - Ảnh 1.

Vết nứt trên thân đập hồ chứa nước Sông Than

ẢNH: H.H.

Ngoài ra, bên trong hành lang thân đập bê tông cũng ghi nhận nhiều điểm thấm nước tại các khe thi công và khớp nối. Có 5 vị trí thấm chảy thành dòng, trong đó một vị trí thấm mạnh với lưu lượng khoảng 0,3 lít/giây (tương đương 25,92 m³/ngày đêm), khiến hành lang luôn ẩm ướt.

Theo ông Lê Xuân Toàn, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa, ngay sau khi nhận phản ánh, ban đã tổ chức kiểm tra hiện trường. Kết quả ban đầu xác định 6 vết nứt chỉ nằm ở lớp bê tông mịn dày 6 cm phía trên, không ảnh hưởng đến kết cấu chính của đập. Nhà thầu đã đào kiểm tra hơn 1 m tại vị trí nứt nhưng không phát hiện bất thường.

Chủ đầu tư và nhà thầu tiến hành khoan kiểm tra lớp bê tông chính chịu lực của thân đập và khẳng định đập vẫn an toàn

ẢNH: X.T.

Về tình trạng thấm nước trong hành lang, đại diện Ban quản lý cho rằng mức thấm vẫn trong giới hạn cho phép và đã yêu cầu nhà thầu tiếp tục khắc phục. Hiện Ban Quản lý dự án đang hoàn thiện báo cáo gửi UBND tỉnh Khánh Hòa.

"Vết nứt trên mặt thân đập là lớp bê tông hạt mịn phủ thân đập, dày 2 - 6 cm. Sau khi có vết nứt, chúng tôi đã khoan kiểm tra thì phần bê tông thân đập hoàn toàn bình thường, không ảnh hưởng gì đến kết cấu thân đập", ông Toàn thông tin.

Mặt đập chính hồ chứa Sông Than ở Khánh Hòa xuất hiện nứt - Ảnh 2.

Mặt bê tông hạt mịn thân đập hồ chứa Sông Than đã được khắc phục

ẢNH: XT

Hồ chứa nước Sông Than có dung tích hơn 85 triệu m³, là công trình trọng điểm của tỉnh Ninh Thuận cũ (nay thuộc tỉnh Khánh Hòa) với tổng mức đầu tư hơn 1.040 tỉ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ, vốn Trung ương và địa phương. Hồ gồm đập chính dài hơn 1 km (đập đất và đập bê tông trọng lực dài 304 m), cao trình thiết kế đỉnh đập hơn 141 m, cùng hai đập phụ dài tổng cộng 417,8 m.

Dự án khởi công năm 2018, dự kiến hoàn thành năm 2022 nhưng nhiều lần chậm tiến độ. Đến ngày 20.9.2025, công trình được khánh thành nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030). Công trình chưa nghiệm thu và đang trong thời gian bảo hành 12 tháng.

