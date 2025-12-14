Khánh Hòa xem xét hỗ trợ người dân không có đăng ký cư trú sau mưa lũ

Trước đó, ngày 9.12, UBND tỉnh Khánh Hòa nhận được Công văn số 2177/TTr-UBND ngày 2.12 của UBND P.Tây Nha Trang, đề nghị xem xét chi hỗ trợ về nhà ở, hỗ trợ đời sống và hỗ trợ học sinh đối với các hộ gia đình có nhà bị ngập, đời sống gặp nhiều khó khăn do mưa lũ nhưng không có đăng ký cư trú hợp pháp.

Cán bộ P.Tây Nha Trang chi hỗ trợ tiền cho người dân vào ngày chủ nhật 14.12 ẢNH: H.L

Trên cơ sở đề nghị này, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã có ý kiến chỉ đạo giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ các trường hợp cụ thể, nghiên cứu quy định hiện hành để tham mưu UBND tỉnh phương án giải quyết phù hợp. Việc rà soát không chỉ áp dụng đối với P.Tây Nha Trang mà còn mở rộng đối với các địa phương khác trên toàn tỉnh có hoàn cảnh tương tự.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo và trình UBND tỉnh trước ngày 19.12 để xem xét, quyết định theo thẩm quyền, bảo đảm hỗ trợ kịp thời cho người dân gặp khó khăn do thiên tai, đúng quy định pháp luật.

Người dân P.Tây Nha Trang tìm danh sách, số thứ tự hỗ trợ ẢNH: H.L

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, nhiều tuần qua việc chi hỗ trợ tại P.Tây Nha Trang diễn ra cả thứ bảy lẫn chủ nhật. Tuy nhiên, do số lượng hộ bị ảnh hưởng rất lớn nên việc chi trả cũng quá tải, dẫn đến việc đến thời điểm này còn có hộ dân chưa nhận được tiền, gạo theo chính sách hỗ trợ.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo P.Tây Nha Trang cho biết, đến thời điểm này phường đã chi hơn 80/gần 94 tỉ đồng tiền hỗ trợ cho bà con bị thiệt hại sau lũ. Số tiền này chưa bao gồm chính sách hỗ trợ các trường hợp người dân thuê trọ, không có nhà ở ổn định hoặc chưa có đăng ký cư trú hợp pháp nhưng vẫn bị thiệt hại nặng do mưa lũ.

"Trong đợt lũ vừa rồi, P.Tây Nha Trang có hơn 26.000 nhà dân ngập sâu từ 1 m trở lên, ảnh hưởng đến trên 85.000 người. Nhiều tuần qua, chúng tôi huy động tối đa lực lượng và làm cả thứ bảy, chủ nhật nhưng vẫn chưa cấp phát xong phần hỗ trợ ban đầu", đại diện UBND P.Tây Nha Trang thông tin.

Cán bộ P.Tây Nha Trang phân bổ gạo để cấp hỗ trợ người dân ngày 14.12 ẢNH: H.L

Trước đó, sau đợt mưa lũ lịch sử xảy ra vào cuối tháng 11.2025, ngày 23.11, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 2192/QĐ-UBND quy định cụ thể mức hỗ trợ đối với các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ. Theo đó, các hộ gia đình có nhà bị sập, đổ hoàn toàn hoặc bị cuốn trôi được hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ; hộ có nhà bị ngập, hư hỏng nặng được hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ để sửa chữa, khắc phục.

Người dân P.Tây Nha Trang nhận gạo hỗ trợ ngày 14.12 ẢNH: H.L

Bên cạnh hỗ trợ về nhà ở, tỉnh Khánh Hòa cũng triển khai hỗ trợ đời sống cho người dân bị ảnh hưởng. Cụ thể, mỗi nhân khẩu thuộc hộ gia đình gặp khó khăn do mưa lũ được hỗ trợ 1 triệu đồng; học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông trong các hộ bị ảnh hưởng được hỗ trợ 500.000 đồng/em để mua sắm sách vở, đồ dùng học tập, kịp thời đến trường sau lũ.

Trước thực tế phát sinh nhiều trường hợp người dân thuê trọ, không có nhà ở ổn định hoặc chưa có đăng ký cư trú hợp pháp nhưng họ cũng bị thiệt hại nặng do mưa lũ, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan nghiên cứu, xem xét mở rộng đối tượng hỗ trợ, bảo đảm phù hợp quy định pháp luật và sát thực tế đời sống người dân.