Khánh Hòa: Khởi công xây dựng nhà cho hộ dân bị sập do thiên tai

Tham dự buổi lễ có các ông: Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh; Lữ Thanh Hải, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; bà Trần Thu Mai, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa phát động khởi công nhà dân sáng 4.12 ẢNH: Đ.L

Tại buổi lễ, UBND tỉnh Khánh Hòa phát lệnh triển khai xây dựng nhà mới tặng gia đình ông Nguyễn Nam Trung (thôn Tây 2, xã Diên Điền), hộ có nhà bị sập hoàn toàn sau đợt mưa lũ vừa qua. Căn nhà được xây dựng trên diện tích gần 100 m², kinh phí khoảng 100 triệu đồng; đồng thời có sự hỗ trợ vật tư, nhân công từ nhiều doanh nghiệp và đơn vị để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, yêu cầu địa phương khẩn trương lập kế hoạch hỗ trợ xây mới nhà sập, sửa chữa nhà hư hỏng ẢNH: Đ.L

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương lập kế hoạch hỗ trợ xây mới nhà sập, sửa chữa nhà hư hỏng; huy động tối đa nguồn lực để hoàn thiện công trình, sớm ổn định cuộc sống cho người dân. Lãnh đạo tỉnh lưu ý việc hỗ trợ phải bảo đảm đúng đối tượng, đúng nguồn lực, đúng tiến độ và không để thiếu vật liệu xây dựng trong quá trình triển khai.

Theo thống kê, đợt mưa lũ vừa qua khiến toàn tỉnh Khánh Hòa có 89 nhà sập đổ, 294 nhà hư hỏng nặng, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân. Dự kiến, tỉnh sẽ hoàn thành và bàn giao nhà ở cho các hộ dân trước ngày 15.1.2026.