Thời sự

Khánh Hòa: Khởi công xây dựng nhà cho hộ dân bị sập do thiên tai

Hiền Lương
Hiền Lương
04/12/2025 10:53 GMT+7

Sáng 4.12, trong khuôn khổ "Chiến dịch Quang Trung", tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khởi công xây dựng lại nhà cho người dân bị thiệt hại hoàn toàn do thiên tai tại xã Diên Điền.

Tham dự buổi lễ có các ông: Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh; Lữ Thanh Hải, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; bà Trần Thu Mai, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương.

Khởi công xây dựng nhà cho hộ dân bị sập do thiên tai tại Khánh Hòa - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa phát động khởi công nhà dân sáng 4.12

ẢNH: Đ.L

Tại buổi lễ, UBND tỉnh Khánh Hòa phát lệnh triển khai xây dựng nhà mới tặng gia đình ông Nguyễn Nam Trung (thôn Tây 2, xã Diên Điền), hộ có nhà bị sập hoàn toàn sau đợt mưa lũ vừa qua. Căn nhà được xây dựng trên diện tích gần 100 m², kinh phí khoảng 100 triệu đồng; đồng thời có sự hỗ trợ vật tư, nhân công từ nhiều doanh nghiệp và đơn vị để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Khởi công xây dựng nhà cho hộ dân bị sập do thiên tai tại Khánh Hòa - Ảnh 2.

Ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, yêu cầu địa phương khẩn trương lập kế hoạch hỗ trợ xây mới nhà sập, sửa chữa nhà hư hỏng

ẢNH: Đ.L

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương lập kế hoạch hỗ trợ xây mới nhà sập, sửa chữa nhà hư hỏng; huy động tối đa nguồn lực để hoàn thiện công trình, sớm ổn định cuộc sống cho người dân. Lãnh đạo tỉnh lưu ý việc hỗ trợ phải bảo đảm đúng đối tượng, đúng nguồn lực, đúng tiến độ và không để thiếu vật liệu xây dựng trong quá trình triển khai.

Theo thống kê, đợt mưa lũ vừa qua khiến toàn tỉnh Khánh Hòa có 89 nhà sập đổ, 294 nhà hư hỏng nặng, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân. Dự kiến, tỉnh sẽ hoàn thành và bàn giao nhà ở cho các hộ dân trước ngày 15.1.2026.

Nhiều hồ chứa tại Khánh Hòa tiếp tục xả tràn, nguy cơ ngập úng diện rộng

Nhiều hồ chứa tại Khánh Hòa tiếp tục xả tràn, nguy cơ ngập úng diện rộng

Đài Khí tượng thủy văn Khánh Hòa vừa phát bản tin cảnh báo thiên tai ngày và đêm 4.12, cho biết toàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa rất to, kèm theo lũ trên các sông và nhiều nguy cơ thiên tai đi kèm.

thiên tai sập nhà Chiến dịch Quang Trung Khánh Hòa
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
