Nhiều công trình ở Nha Trang lộ 'không sắt' sau khi ngã đổ trong lũ

Ngày 11.12, PV Thanh Niên đã đến các vị trí được người dân phản ánh tại P.Tây Nha Trang để ghi nhận. Tại hiện trường, cho thấy hầu hết các công trình bị đổ sập đúng như phản ánh, chỉ khác nhau về mức độ hư hại.

Hàng loạt tường rào cơ quan, trụ sở bị đổ

Tại Trường tiểu học Vĩnh Phương 1 (P.Tây Nha Trang), một đoạn tường rào dài hàng chục mét đã bị lũ đánh sập. Nhiều trụ tường gãy đôi, để lộ phần gạch và đá chẻ bên trong nhưng không có bất kỳ cốt thép nào.

Tường rào chắn Trường tiểu học Vĩnh Phương 1 (P.Tây Nha Trang) ngã đổ trong mưa lũ ẢNH: H.L

Tương tự, tại Nhà văn hóa thôn Phú Bình (P.Tây Nha Trang), tường rào mới xây dựng cũng ngã đổ trong đợt lũ vừa qua. Quan sát cho thấy các trụ tường chỉ xây bằng gạch, liên kết bằng vữa xi măng, không có sắt trụ.

Tường rào Nhà văn hóa thôn Phú Bình (P.Tây Nha Trang) cũng gãy đổ do lũ lớn ẢNH: H.L

Cách đó không xa, sân vận động Phú Bình rộng hàng ngàn mét vuông, cũng bị sập khoảng 1/4 đoạn tường kéo dài hơn 100 m. Phần trụ tường hoàn toàn không có sắt gia cố, chỉ đặt trên lớp đá chẻ mỏng.

Sân vận động thôn Phú Bình (P.Tây Nha Trang) đổ sập 1/4 bờ rào khuôn viên sân

Trên địa bàn P.Tây Nha Trang, tường rào Trạm y tế xã Vĩnh Thạnh (cũ) cũng bị sập một góc lớn, lộ rõ phần trụ không có sắt, thép. Theo quan sát thực tế, đa số các đoạn tường bị sập nằm ở vị trí xung yếu, ngã ba hoặc nơi giao dòng nước lũ chảy xiết.

Trạm y tế xã Vĩnh Thạnh (P.Tây Nha Trang) cũng bị đổ sập phần tường rào ngay trước cổng trụ sở

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Đình Anh Minh, Chủ tịch UBND P.Tây Nha Trang, cho biết sau khi có thông tin một số công trình tường bị ngã đổ, phường đã đi kiểm tra thực tế và phát hiện đa số trụ tường rào đều không có sắt.

Theo ông Minh, có thể trước đây các công trình được thiết kế dựa trên thực tế Nha Trang ít bão, lũ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, địa bàn xuất hiện lũ lớn, cực đoan, nhất là trận lũ vừa qua quá lớn nên thiết kế cũ không còn phù hợp.

"Tôi đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn bắt buộc thiết kế công trình công của phường thời gian tới phải có sắt, thép ở hạng mục tường rào, cổng", ông Minh nói.

Yêu cầu giải trình vụ tường trung tâm văn hóa xã sụp đổ trong lũ

Trước đó, Báo Thanh Niên đã phản ánh việc tường rào Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Vĩnh Ngọc bị gãy đổ, để lộ nhiều trụ tường không có sắt gia cố. Sau phản ánh, Công ty tư vấn thiết kế Nha Trang, đơn vị lập thiết kế công trình, đã có văn bản gửi chính quyền và thông tin đến phóng viên.

Theo đơn vị tư vấn, Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Vĩnh Ngọc được xây dựng năm 2014, gồm 2 phần: trụ rào và thân rào. Trụ rào được xây gạch kích thước 0,3 x 0,3 m, cao 2,34 m, có mũ trụ trang trí và không bố trí cốt thép ngay từ thiết kế ban đầu.

Phần tường rào ngay ngã ba của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Vĩnh Ngọc (P.Tây Nha Trang) bị gãy đổ trong lũ

Phần thân tường cao 0,52 m, phía trên đặt khung thép hộp sơn dầu 3 lớp. Chân tường và chân khung thép hộp có giằng bê tông cốt thép chạy dọc để phân bổ trọng lực, hạn chế nứt và chống thấm trong điều kiện bình thường và khi có tải trọng gió. Thiết kế tuân theo TCVN 5573:2011 về kết cấu gạch đá, quy định tường và vách ngăn xây gạch không chịu lực khi chiều cao không quá 6 m.

Tường rào Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Vĩnh Ngọc sụp đổ trong đợt lũ lịch sử vừa qua

Đơn vị tư vấn cho rằng công trình đã tồn tại 11 năm không bị lún nứt và đã vượt qua nhiều đợt lũ trước đây. Tuy nhiên, trận lũ ngày 19 - 20.11.2025 được mô tả là bất thường, nước chảy xiết tạo lực xô ngang rất mạnh. Đoạn tường bị đổ dài khoảng 40 m ở hướng tây và 10 m ở hướng đông, đều tiếp giáp mặt đường 12 m, nơi dòng nước lũ băng ngang, cuốn theo cây cối, vật dụng tạo lực đẩy lớn khiến tường rào ngã đổ. Hiện trường vẫn còn nhiều xác cây, đồ đạc mắc lại.

Trong khi đó, hai đoạn tường hướng bắc, mỗi đoạn hơn 100 m, có kết cấu tương tự nhưng vẫn an toàn vì không chịu tác động trực tiếp của dòng lũ. Đơn vị tư vấn khẳng định: "Nguyên nhân tường rào bị đổ là do trận lụt quá lớn, nước chảy mạnh, chứ không phải kết cấu trụ gạch không đảm bảo hay sai sót kỹ thuật".

Liên quan công trình này, Chủ tịch UBND P.Tây Nha Trang cho biết phường sẽ mời đơn vị tư vấn và nhà thầu lên giải trình sau, do chính quyền đang tập trung cao độ cho công tác hỗ trợ người dân sau lũ.