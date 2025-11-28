Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tường rào sụp đổ không một cây sắt ở Nha Trang: Đơn vị thiết kế giải trình

Hiền Lương
Hiền Lương
28/11/2025 11:41 GMT+7

Sau khi Báo Thanh Niên phản ánh sự cố tường rào ở Nha Trang (Khánh Hòa) bị sụp đổ trong mưa lũ, để lộ bên trong không có một cây sắt, đơn vị thiết kế công trình đã gửi văn bản giải trình đến cơ quan chức năng.

Ngày 28.11, liên quan vụ tường bao quanh Trung tâm Văn hóa - Thể thao (VH-TT) xã Vĩnh Ngọc cũ (P.Tây Nha Trang, Khánh Hòa) bị đổ sập trong mưa lũ, để lộ bên trong không có một cây sắt, Công ty TNHH Tư vấn - Thiết kế Nha Trang (đơn vị thiết kế công trình) đã có văn bản giải trình với cơ quan chức năng.

Theo công ty này, công trình tường rào bao quanh Trung tâm VH-TT xã Vĩnh Ngọc cũ được xây dựng từ năm 2014. Trong đó, trụ cổng chính bằng bê tông cốt thép ốp gạch dày 100 mm, cao 2,74 m hiện vẫn còn nguyên vẹn.

Phần tường bị đổ gồm trụ rào xây gạch kích thước 0,3 × 0,3 m, cao 2,34 m và thân rào xây gạch cao 0,52 m, phía trên là khung thép hộp sơn 3 lớp. Chân tường rào và chân khung thép đều được bố trí giằng bê tông cốt thép chống nứt và chống thấm.

Công ty TNHH Tư vấn - Thiết kế Nha Trang cho rằng kết cấu này phù hợp với quy định tại TCVN 5573:2011 (tiêu chuẩn thiết kế quốc gia), trong đó tường gạch không chịu lực được phép chịu tải trọng bản thân và tải trọng gió khi chiều cao không quá 6 m.

Tường rào sụp đổ không một cây sắt ở Nha Trang: Đơn vị thiết kế giải trình- Ảnh 1.

Một phần tường rào Trung tâm VH-TT xã Vĩnh Ngọc cũ bị đổ sập do mưa lũ gây ra

ẢNH: H.L

Cũng theo công ty, trong 11 năm qua, công trình không xảy ra hiện tượng tương tự dù thường xuyên chịu ảnh hưởng mưa lũ. Tuy nhiên, đợt lũ năm nay được đánh giá là bất thường, mực nước dâng rất cao, dòng nước chảy xiết tạo lực xô ngang lớn lên tường. Tường rào ở vị trí tiếp giáp ba mặt đường lớn, chịu nhiều hướng dòng chảy nên bị tác động mạnh. Ngoài ra, các phương tiện qua lại liên tục tạo sóng lớn cũng làm tăng áp lực lên kết cấu.

Đồng thời, việc tường rào ngâm lâu trong nước khiến lớp vữa xi măng giảm khả năng liên kết, góp phần dẫn đến sự cố đổ sập.

Công ty TNHH Tư vấn - Thiết kế Nha Trang cũng khẳng định đơn vị đã thiết kế công trình theo đúng tiêu chuẩn hiện hành.

Trước đó, ngày 26.11, Báo Thanh Niên có bài phản ánh tình trạng một phần tường rào của công trình Trung tâm VH-TT xã Vĩnh Ngọc cũ ở Nha Trang bị nước lũ đánh sập, lộ rõ bên trong không có sắt để chịu lực.

Tin liên quan

Sau lũ ở Nha Trang: Công trình sụp đổ lộ rõ không có một cây sắt

Sau lũ ở Nha Trang: Công trình sụp đổ lộ rõ không có một cây sắt

Sau đợt lũ, một công trình tại Nha Trang (Khánh Hòa) bộc lộ hàng loạt bất cập, đặc biệt là việc thi công không gia cố sắt thép khiến hạng mục tường bao sụp đổ.

Khám phá thêm chủ đề

Nha Trang tường rào Khánh Hòa Mưa lũ Tường rào sập Trung tâm VH-TT xã Vĩnh Ngọc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận