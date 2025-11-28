Tường rào sụp đổ không một cây sắt ở Nha Trang: Đơn vị thiết kế giải trình

Ngày 28.11, liên quan vụ tường bao quanh Trung tâm Văn hóa - Thể thao (VH-TT) xã Vĩnh Ngọc cũ (P.Tây Nha Trang, Khánh Hòa) bị đổ sập trong mưa lũ, để lộ bên trong không có một cây sắt, Công ty TNHH Tư vấn - Thiết kế Nha Trang (đơn vị thiết kế công trình) đã có văn bản giải trình với cơ quan chức năng.

Theo công ty này, công trình tường rào bao quanh Trung tâm VH-TT xã Vĩnh Ngọc cũ được xây dựng từ năm 2014. Trong đó, trụ cổng chính bằng bê tông cốt thép ốp gạch dày 100 mm, cao 2,74 m hiện vẫn còn nguyên vẹn.

Phần tường bị đổ gồm trụ rào xây gạch kích thước 0,3 × 0,3 m, cao 2,34 m và thân rào xây gạch cao 0,52 m, phía trên là khung thép hộp sơn 3 lớp. Chân tường rào và chân khung thép đều được bố trí giằng bê tông cốt thép chống nứt và chống thấm.

Công ty TNHH Tư vấn - Thiết kế Nha Trang cho rằng kết cấu này phù hợp với quy định tại TCVN 5573:2011 (tiêu chuẩn thiết kế quốc gia), trong đó tường gạch không chịu lực được phép chịu tải trọng bản thân và tải trọng gió khi chiều cao không quá 6 m.

Một phần tường rào Trung tâm VH-TT xã Vĩnh Ngọc cũ bị đổ sập do mưa lũ gây ra ẢNH: H.L

Cũng theo công ty, trong 11 năm qua, công trình không xảy ra hiện tượng tương tự dù thường xuyên chịu ảnh hưởng mưa lũ. Tuy nhiên, đợt lũ năm nay được đánh giá là bất thường, mực nước dâng rất cao, dòng nước chảy xiết tạo lực xô ngang lớn lên tường. Tường rào ở vị trí tiếp giáp ba mặt đường lớn, chịu nhiều hướng dòng chảy nên bị tác động mạnh. Ngoài ra, các phương tiện qua lại liên tục tạo sóng lớn cũng làm tăng áp lực lên kết cấu.

Đồng thời, việc tường rào ngâm lâu trong nước khiến lớp vữa xi măng giảm khả năng liên kết, góp phần dẫn đến sự cố đổ sập.

Công ty TNHH Tư vấn - Thiết kế Nha Trang cũng khẳng định đơn vị đã thiết kế công trình theo đúng tiêu chuẩn hiện hành.

Trước đó, ngày 26.11, Báo Thanh Niên có bài phản ánh tình trạng một phần tường rào của công trình Trung tâm VH-TT xã Vĩnh Ngọc cũ ở Nha Trang bị nước lũ đánh sập, lộ rõ bên trong không có sắt để chịu lực.