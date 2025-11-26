Sau lũ ở Nha Trang: Công trình sụp đổ lộ rõ không có một cây sắt

Sau đợt mưa lũ vừa qua tại Nha Trang, nhiều hạng mục hạ tầng ở xã Vĩnh Ngọc cũ (nay thuộc P.Tây Nha Trang) bị hư hại nặng. Đáng lo ngại, một số công trình bộc lộ những bất cập nghiêm trọng, trong đó có tình trạng xây dựng không được gia cố sắt thép, dẫn đến sụp đổ khi nước lũ tràn qua.

Tường bao Trung tâm VH-TT xã Vĩnh Ngọc cũ đổ ngổn ngang ẢNH: H.L

Tại khu vực tường bao quanh Trung tâm Văn hóa - Thể thao (VH-TT) xã Vĩnh Ngọc cũ, sau khi nước rút, hàng trăm mét tường bị đổ sập, để lộ hoàn toàn phần kết cấu bên trong.

Nhiều người dân không khỏi bất ngờ khi thấy các trụ tường hầu như không có cốt sắt hay thép gia cố; thậm chí có đoạn chỉ xây bằng gạch và vữa. Với kết cấu sơ sài như vậy, bức tường gần như không thể chịu nổi bất kỳ tác động mạnh nào, chứ chưa nói đến áp lực của nước lũ hay gió lớn.

Trụ bao quanh dự án Trung tâm VH-TT xã Vĩnh Ngọc cũ không có một thanh sắt ẢNH: H.L

Người dân sống gần khu vực cho biết bức tường bao này đã xuất hiện nhiều dấu hiệu xuống cấp ngay trước mùa mưa lũ: nứt, nghiêng và bong tróc vữa. Khi dòng lũ quét qua, những điểm yếu ấy lập tức bị đánh sập, phơi bày chất lượng thi công đáng lo ngại.

Nhiều hộ dân lo ngại, nếu bức tường đổ đúng lúc mọi người đang di chuyển tránh lũ, hậu quả có thể rất khó lường.

Hàng rào bao quanh Trung tâm VH-TT đổ, đè lên tường nhà dân, rất nguy hiểm ẢNH: H.L

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, Trung tâm Trung tâm VH-TT này được xây dựng nhiều năm trước nhưng gần như bị bỏ hoang. Bờ tường bao quanh trung tâm dài khoảng 500 m, tiếp giáp đường chính và khu dân cư. Khi công trình không đảm bảo kết cấu, không chỉ gây thất thoát ngân sách mà còn đe dọa an toàn các hộ dân sinh sống sát bên.

Chị Phạm Thị Mẫu Ly, nhà nằm cạnh Trung tâm VH-TT, kể lại: "Đợt lũ vừa rồi, tôi tưởng bức tường dài hơn 200 m của trung tâm đổ sập vào nhà. Rất may hàng rào nhà tôi xây kiên cố, nếu không chắc chắn đã ảnh hưởng đến tường nhà bên trong. Nguy hiểm nhất là lúc ban đêm, tường đổ ầm ầm khi cả nhà đang tránh lũ trên mái. Ai cũng hoảng sợ".

Nhà chị Phạm Thị Mẫu Ly ở cạnh bờ bao Trung tâm VH-TT hoảng loạn khi tường sập

ẢNH: H.L

Một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Nha Trang nhận định, dù công trình cũ hay mới, nguyên tắc xây trụ rào bắt buộc phải có cốt thép trụ và hệ giằng móng.

Quan sát hiện trường cho thấy, trụ không có sắt gia cố, chỉ có giằng đầu trụ là hoàn toàn không đúng quy chuẩn. Với công trình có chu vi lớn như tường bao trung tâm, việc thiếu sắt thép còn nguy hiểm hơn, bởi sự cố tại một điểm có thể kéo theo sụp đổ dây chuyền.

Trung tâm VH-TT xã Vĩnh Ngọc cũ ẢNH: H.L

Trung tâm VH-TT này được xây dựng năm 2014 bằng nguồn vốn chương trình xây dựng nông thôn mới, với tổng kinh phí hơn 7 tỉ đồng, do UBND xã Vĩnh Ngọc thời điểm đó làm chủ đầu tư.

Sau sự cố, người dân đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra toàn diện không chỉ phần tường đã đổ mà cả các hạng mục còn lại, để bảo đảm an toàn và làm rõ trách nhiệm trong quá trình thi công, giám sát và nghiệm thu công trình.