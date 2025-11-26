Công ty Yến sào Khánh Hòa chung tay tiếp sức đồng bào vượt qua bão lũ

Những ngày qua, Khánh Hòa oằn mình chống chọi mưa lũ nặng nề nhất trong nhiều năm trở lại đây. Nước dâng nhanh, hàng ngàn nhà dân chìm trong biển nước, giao thông tê liệt, nhiều khu vực bị cô lập. Trong thời điểm khẩn nguy ấy, sự hỗ trợ kịp thời của Công ty Yến sào Khánh Hòa đã trở thành nguồn động viên thiết thực cho người dân nơi rốn lũ.

Từ sáng 20.11, công ty đã huy động 7 ca nô, thuyền thúng cùng hơn 200 cán bộ, nhân viên và lực lượng cứu hộ vượt nước lũ, đến những điểm ngập sâu, nơi việc tiếp cận bằng đường bộ gặp nhiều khó khăn. Hàng ngàn phần quà gồm nước uống, bánh, mì tôm, thuốc men và nhu yếu phẩm được trao tận tay bà con đang chịu thiệt hại nặng nề.

Nhân viên Công ty Yến sào Khánh Hòa phối hợp lực lượng chức năng vận chuyển hàng cứu trợ ẢNH: ĐVCC

Tính đến ngày 24.11, công ty đã hỗ trợ: 4.000 phần quà; 17 tấn gạo; 3.500 thùng mì; 950 khay nước yến; 2.800 thùng nước Sanna; 200 thùng nước chanh dây; 100 thùng nước rong biển.

Tổng giá trị hiện vật đã trao lên đến hơn 1,7 tỉ đồng và dự kiến còn tiếp tục tăng khi hoạt động cứu trợ được mở rộng sang nhiều địa phương khác trong tỉnh.

Nhân viên Công ty Yến sào Khánh Hòa hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa cho bà con ẢNH: ĐVCC

Chiều 24.11, Hội phụ nữ và Đoàn thanh niên Công ty Yến sào Khánh Hòa phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa cùng lực lượng hỗ trợ từ TP.HCM vận chuyển thêm 15 tấn hàng cứu trợ đến các địa phương như phường Tây Nha Trang và các xã Diên Phước, Diên Lạc, Diên Điền.

Tại mỗi điểm phát quà, lực lượng tình nguyện đã ưu tiên hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn, người già neo đơn và những nhà bị thiệt hại nặng. Không chỉ trao tặng vật phẩm thiết yếu, các tình nguyện viên còn ân cần thăm hỏi, động viên, tiếp thêm sức mạnh tinh thần để bà con đứng dậy sau bão lũ.

Song song với hoạt động cộng đồng, công ty cũng hỗ trợ hàng trăm suất ăn và tổ chức dọn dẹp nhà cửa giúp những cán bộ công nhân viên bị ảnh hưởng bởi ngập lụt, để họ sớm ổn định cuộc sống, yên tâm trở lại làm việc.

Nhân viên công ty phân phát hàng cứu trợ cho bà con vùng lũ ẢNH: ĐVCC

Giữa những ngày ảm đạm sau thiên tai, tiếng máy ca nô rẽ sóng, những chuyến hàng cứu trợ cập bến đã trở thành âm thanh của hy vọng. Những phần quà không chỉ trao đi giá trị vật chất, mà còn gửi gắm nghĩa tình và niềm tin rằng Khánh Hòa sẽ sớm hồi sinh mạnh mẽ.

Hoạt động cứu trợ lần này tiếp tục khẳng định cam kết của Công ty Yến sào Khánh Hòa đối với cộng đồng: luôn đồng hành cùng địa phương, không chỉ trong phát triển kinh tế mà cả trong những thời khắc khó khăn nhất. Tinh thần sẻ chia ấy còn tiếp tục lan tỏa, để vòng tay hỗ trợ ngày một mở rộng, cùng bà con vượt qua mất mát và xây dựng lại cuộc sống bình yên.