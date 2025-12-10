Nhiều khu vực ở Khánh Hòa ngập cục bộ sau mưa lớn

Ghi nhận tại xã Vĩnh Hải (Khánh Hòa), một số tuyến đường bị ngập cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. 100% lực lượng gồm cán bộ, chiến sĩ, bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở được huy động để hướng dẫn người dân, học sinh và các phương tiện di chuyển qua những điểm ngập, trũng.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân xã Vĩnh Hải di dời trong lũ ẢNH: CTV

Ông Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải, cho biết địa phương đã thông báo các trường trên địa bàn cho học sinh nghỉ học chiều 10.12 để đảm bảo an toàn.

Tại P.Phan Rang, nước dâng nhanh, có đoạn ngập sâu 30 - 50 cm khiến nhiều tuyến đường chìm trong nước. Lực lượng chức năng đang kiểm tra các điểm ngập, khơi thông miệng cống và hỗ trợ người dân di chuyển.

Từ sáng 10.12, khu vực phía nam tỉnh Khánh Hòa (địa phận Ninh Thuận trước đây) có lượng mưa phổ biến 40 - 70 mm; riêng P.Phan Rang và các xã Ninh Chữ, Ninh Phước, Vĩnh Hải... có mưa rất lớn, gần 90 mm. Theo ghi nhận, mực nước trên các sông ở tỉnh Khánh Hòa dao động nhỏ và đều ở dưới mức báo động 1.

Một số khu vực ở Khánh Hòa đang bị ngập sâu, dân phải sơ tán ẢNH: CTV

Cụ thể, trên sông Dinh (Ninh Hòa), mực nước tại trạm Dục Mỹ đạt 14,03 m, thấp hơn báo động 1 khoảng 1,47 m; tại trạm Ninh Hòa đạt 3,03 m, dưới báo động 1 khoảng 1,17 m.

Trên sông Cái Nha Trang, mực nước tại trạm Đồng Trăng là 3,76 m, thấp hơn báo động 1 khoảng 4,24 m; tại trạm Diên Phú đạt 2,64 m, thấp hơn báo động 1 khoảng 1,86 m.

Trên sông Cái Phan Rang, trạm Tân Mỹ ghi nhận 33,44 m, thấp hơn báo động 1 khoảng 2,06 m; còn tại trạm Phan Rang, mực nước 0,12 m, dưới báo động 1 khoảng 2,38 m.

Đài Khí tượng thủy văn Khánh Hòa dự báo mưa lớn còn tiếp diễn trong ngày và đêm 10.12, người dân cần theo dõi chặt chẽ thông báo thời tiết và hạn chế di chuyển vào vùng ngập sâu. Trong ngày, một số hồ chứa như Am Chúa, Suối Dầu đã thông báo xả điều tiết lũ.



